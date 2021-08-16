Sakarya Nehri'nde kaybolan Hüseyin, dalgıçlarla aranıyor



BİLECİK, (DHA)- BİLECİK'te, dün dengesini kaybedip, Sakarya Nehri'ne düşen Hüseyin Kaya (23) için arama çalışmaları, İzmir'den gelen 4 kişilik dalgıç ekibi ile sürdürülüyor.

Osmaneli ilçesinde, dün Sakarya Nehri'ndeki taşlık alandan karşıya geçmeye çalışan Hüseyin Kaya, iddiaya göre, dengesini kaydederek suya düştü. Kaya'nın düştüğünü görenler, polise haber verdi. Bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri, sevk edilirken, aramakurtarma çalışması başlatıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nden 4 kişilik dalgıç ekibi de çalışmalara destek vermek için bölgeye geldi. Dalgıçlar, Kaya'nın suya düştüğü bölgeye daldı. AFAD ekipleri de su yüzeyinde botla aramalarına devam ediyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik

2021-08-16 16:49:29



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