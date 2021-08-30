Osmaneli'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı.

Sabah saat 10.00’da Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Erdal Sivrikaya, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Sivrikaya, “Türk Tarihinde 26 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt Meydan Muharebesi neticesinde kazanılan zafer Anadolu’nun Türk yurdu olduğu tescillenmiş yine 26 Ağustos 1922 günü başlatılan Başkomutan Meydan Muhaberesi 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandırılarak devletimizin yeniden inşa süreci başlatılmış ve ilelebet payidar kalacak Türk devletinin ve Türk Cumhuriyetinin temeli burada sağlamlaştırılmıştır. Kazanılan bu zaferi muhteşem kılan unsur erkek, kadın, çocuk, yaşlı demeden top yekûn bir savaş olarak icra edilmiş olmasıdır. Bu zaferle Türk milletinin son nefesine kadar yok edilmedikçe, Türk istiklalinin elinden alınmayacağı, Türklerin yalnız askeriyle değil, top yekûn savaştıkları bir kere daha ispatlanmıştır. Bizlere böyle güzel Bayramları Türk Bayrağı altında huzur ve güven ortamı içinde özgürce kutlama olanağı ve onuru veren başta ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü onun kahraman silah arkadaşlarını, vatanı ve milleti için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyor. Şanlı zaferin 99’cu yıl dönümünü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Programda daha sonra şehitlik ziyaret edildi. Şehitlikte İlçe Müftülüğünde görevli imam hatipler Kur'anı Kerim okudular. İlçe Müftüsü Sadık Erenbaş’ın yaptığı dua ile program sona erdi. Kutlama programına Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münir Şahin, Emniyet Müdür Yardımcısı Komiser Yılmaz Türk, Jandarma KomutanVekili Kıdemli Başçavuş Mustafa Toy, il genel meclis üyeleri, askeri personel, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, sivil toplum örgütleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

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