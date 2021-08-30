30 Ağustos Zafer Bayramı Pazaryeri ilçesinde de kutlandı

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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı.

Pazaryeri Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtına Kaymakam Berker Çırak ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in çelenk sunumu ile başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının ardından Kaymakam Çırak tebrikleri kabul etti. Protokol üyeleri ardından ilçeye bağlı Sarıdayı köyünde şehit Jandarma Er Sedat Çakır ‘ın kabrini ziyaret edip burada tüm şehitler adına dua ettiler. Ziyarette Kur’anı Kerim tilaveti okundu, dualar edilip karanfiller bırakıldı.

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