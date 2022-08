BAL'da mücadele eden Bayırköyspor isim değişikliğine giderek Bilecikspor 1969 Kulübü oldu Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman; "Amatörde oynayan çocuklarımızın bir hedefi olsun" "Biz zor olanı başardık, bundan sonrası da illaki çok kolay olmayacak" "Bu takımının 2. Lig’de görmemesi için hiçbir sebep yok"

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Bayırköyspor isim değişikliğine giderek Bilecikspor 1969 Kulübü oldu.

2007 2008 Futbol ligi sezonunda 16'ıncı olarak 3. Lig 4. Grupta yer alan Bilecikspor o sene Bilecik 1. Amatör Lig'e düşmüştü. O yıldan bu yıla amatör ligde mücadele eden Bilecikspor'a Bayırköyspor tarafından bir şans verildi. BAL mücadele eden Bayırköyspor isim değişikliğine giderek Bilecikspor 1969 Kulübü oldu.

"Amatörde oynayan çocuklarımızın bir hedefi olsun"

İsim değişikliği için 2 kulüp başkanıyla birlikte belediye toplantı salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, " Bayırköyspor’un son durumu ile ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum; malumunuz Bayırköyspor bizin dönemimizde 2. Amatör, 1. Amatör ve son olarak da ilimizi BAL'da temsil eden güzel bir takımımızdı, iyi bir takımızdı. Birlik beraberlik içinde Okan başkanımızın, grup başkanımızın liderliğinde belediyemizin destekleriyle de tarihinde hiç olmayacak başarıyı elde ederekten yaklaşık bir buçuk sezonda bal liginde takımımızı oynattık. Gelinen süreçte hedefimiz neydi? Daha önceki dönemlerde de bunu amatör spor kulüplerini toplantılarında defalarca söyledik. Özellikle komşu ilçemiz Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin abimizle bunu sık sık dile getirdik. İlimizin bir lokomotif takımı olsun. Alttaki diğer takımlarda oraya futbolcu yetiştirsin. Amatörde oynayan çocuklarımızın bir hedefi olsun, o hedef doğrultusunda da ilerleyen zamanlarda da il takımımızı 3 ve ardından 2. Lig'e çıkabildiği hangi lig varsa oralarda el birliği ile Bilecik’in takımı olarak, takımımızı üst liglerde görmek istediğimizi daha önce söylemiştik" dedi.

"4 puanla lig liderin arkasından tamamlayarak neredeyse 3. Lig’in kapısından döndük"

Yaman konuşmasının devamında, "Bayırköyspor daha önce söylediğim gibi BAL'a geçen dönem çok başarılı bir lig geçirdi. 4 puanla lig liderin arkasından tamamlayarak neredeyse 3. Lig’in kapısından döndü. Bu süreç içinde bizlere destek veren tüm Bayırköyspor taraftarına, başta kulüp başkanımıza, ki; onun hakkı Bayırköy’de spor açısından ödenmeyecek bir kardeşimiz, Okan başkanımız. Bunu birlik beraberlik içinde geçirdik. Ama gelinen süreçte biraz önce söylediğimiz hedefler doğrultusunda öncelikle Söğütspor başkanımızın bizle bir görüşmeleri olmuştu, daha sonra da Ali Muyşin ile Okan başkanımızın görüşmeleri doğrultusunda Bayırköyspor’un isim hakkını, Bayırköyspor adı altında elde ettiğimiz hakları Bilecikspor’a devrederek, önümüzde ki dönem Bileciksporumuz’u inşallah BAL Ligi’nde inşallah seyretmek nasip olacak. Bu konuda, bu görüşmelerde emek veren başta Okan Kızmaz’ı ve Ali Muyşin'i tebrik ediyorum ben. Yararlı görüşmeler yaptılar ki orta noktada bir araya geldiler. BAL'da oynama hakkını inşallah bu konuda çok iştahlı olan ve kendisine çok güvendiğimiz Ali Muyşin başkanımızın başkanlığında Bilecikspor olarak devam etme kararını her iki kulüp başkanımızda, yönetimle birlikte aldık" dedi.

"Biz zor olanı başardık, bundan sonrası da illaki çok kolay olmayacak"

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, 2 bin kişilik bir beldede bu başarıyı elde ettiklerini anlatarak, "Kiminle bu başarıyı elde ettik, belediyemiz, kulübümüz, esnafımız, belediye çalışanlarımız, meclis üyelerimiz ile 2 bin kişilik bir beldede bu başarıyı elde ettik. Bu Bilecik’te daha kolay olur diye düşünüyorum ama önemli olan Ali başkanımızın liderliğinde sanayicilerimizin bu işe girmesi lazım, esnafımızın bu işe girmesi lazım, spor seven insanlarımızın kardeşlerimizin bu işe girmesi lazım. Biz zor olanı başardık. Bundan sonrası da illaki çok kolay olmayacak ama o kadar da zor olmayacak. Yeter ki birlik beraberlik olsun bu işlerde. Taraftarı ile bütünleşsin, sanayisiyle bütünleşsin" dedi.

"Bu takımı 2. Lig’de görmememiz için hiçbir sebep yok"

Yaman açıklamasının devamında, "Ben inanıyorum, başkanımız ile birlikte birlik beraberlik içinde Okan başkanımızda kulüp yönetimine dahil olarak, Bilecik’i o birlik beraberliği perçinleyerek, bu takımı 2. Lig’de görmememiz için hiçbir sebep yok. İnşallah kulübümüz bu konuda önderliğini yapar, bizde belediye başkanları olarak, biraz önce yine komşu belediye başkanımız da buradaydı. O da bu sürece destek vereceğini söyledi. Bilecik için Bilecikspor için, Bilecik’te spor yapan gençler için bu faydalı olacak ki, özellikle Bilecik taraftarının bunu sabırsızlıkla beklediğini biliyoruz biz. Biz Bayırköy olarak, Bayırköyspor olarak elimizden geleni yaptık. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu bayrağı Bilecikspor'umuz layık olduğu şekilde taşır. Ben şimdiden kulübümüze başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

"Önemli olan maddiyat değil Bilecik"

Gazetecilerin, 'Herhangi bir bedel ödemesi olacak mı?' sorusuna cevap veren Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Önemli olan maddiyat değil Bilecik. Bayırköy'de spor sevdası bitmez. Yeni yönetimimiz ile biz de Bilecik’teki liglerde yerimizi alacağız. Bizim tek derdimiz çatı takım oluşturmaktı. Onu da sağladık. Yeni yönetim ile birlikte bu ismi belirleyeceğiz" dedi.

"Herkesin desteği birlik ve beraberliği ile güzel sonuçlara imza atabiliriz"

Bayırköyspor Başkanı aynı zamandan Bilecikspor 1696 Kulübü'nde As Başkanlığı görevini üstlenen Okan Kızmaz ise, "Öncelikle Bilecikspor camiasına hayırlı, uğurlu olsun. Biz de Bilecikspor’a destek amaçlı ne gerekiyorsa yapacağımızı bildirdik. Geçtiğimiz sezon 20212022’de iki takımında yazmış olduğu hikâyeler vardı. Biz bu yola destan yazmaya çıkıyoruz diye çıktık ve inşallah bu şekilde devam edeceğiz. Herkesin desteği birlik ve beraberliği ile güzel sonuçlara imza atabiliriz. Bilecik Spor ve Bilecik Spor camiasına hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

"Bayırköyspor BAL'da uzun süren bir takımın hegomanyasına son vermiştir"

Bilecikspor Başkanı Ali Muyşin ise, her iki takımın da geçtiğimiz sezon başarılı bir sezon geçirdiğini anlatarak, "Bizler Bilecik 1. Amatör Lig'de şampiyon olarak BAL’de play of oynamaya hak kazandık. Son maçımızda Bayırköyspor'a yenilere BAL'a çıkamadık. Sezon boyunca tüm camialara saygılı davrandık, mesafeli davrandık. Aldığımız geri bildirimlerin çoğunda aslında Bilecikspor’un daha üst liglerde olması gerektiği bizlere iletildi. Tabi ki futbolun içerisindeki dürüst oyun gereği hepimiz mücadelemizi verdik. Bayırköyspor imkanları dahilinde Bilecik’te bir tarih yazmıştır. BAL'da uzun süren bir takımın hegomanyasına son vermiştir. Bu başarının karşılığında da ligi neredeyse şampiyon olacak şekilde bitirmiştir. Arkasından bu sezon sonundaki süreçte istişareler sonucunda Bilecikspor’un BAL liginde temsil edilmesi konusunda hem fikir olduk. Bunu nasıl yapabiliriz, nasıl kapsayıcı bir takım oluşturabiliriz diye fikir alışverişinde bulunduk. Bilecikspor sadece Bilecik il merkezindeki bir spor kulübü değil. Temsil olarak tüm ilçeleri de kapsayan, Bilecik dışında yaşayan Bileciklilerin de futbol takımı. Bunun olabilmesi içinde Okan Başkana senin de bizim yanımızda olman gerekiyor dedik. Bugüne kadar ki tecrübelerinle bize destek olman lazım dedik. Sağ olsun nezaket gösterdi. Bizim yanımızda olmayı kabul etti. Aynı şekilde diğer ilçelerden de Bilecik Spor’un şemsiye takım olması gerektiği birlikteliğine destek verecek olan herkese kapımız açık. Bizim yönetim kurulumuz bu yaptığını bir işaret fişeği olarak görebilirsiniz. Şehrin tamamının tüm paydaşlarının bu işin içinde olmazsa sürdürebilirlik olmaz. İl takımı olması ne demekse yani tüm sivil toplum kuruluşları, sanayicileri, mülki idaresi hepsi bir destek olursa takımımız hak ettiği yer de kalabilir. Şimdiden iki camiaya da teşekkür ediyorum" dedi.

"Önümüzdeki sezon normal ismimize döneceğiz, Bilecikspor ismi bizlere emanettir"

Muyşin açıklamasının devamında, "Aslında belli bir zaman olsaydı, biz kulüp birleşmesi ile Bilecikspor olarak devam edebilirdik. Federasyon ile yaptığımız görüşmeler de yeni sezona fikstür çekimi öncesinde bir isim belirleyerek girmemiz gerektiği bildirildi. Sadece bu yıllığına erkek futbol takımımız da geçerli Bilecikspor 1969 Kulübü ifadesini kullanacağız. Bu fikstürler için ama biz Bilecikspor’u kapatmıyoruz. Önümüzdeki sezon normal ismimize döneceğiz. Bilecikspor ismi bizlere emanettir. Kimsenin içinde bir şüphe olmasın" dedi.

"Sentetik sahamız bitmezde Osmaneli İlçe Stadı'nda oynayacağız maçları"

Gazetecilerin 'Bilecik il genelinde BAL statüsüne uygun bir tane stat yok ne yapacaksın?' sorusuna cevap veren Muyşin, "Bu konu ile ilgili Cuma günü Gençlik Spor İl Müdürümüzle ile bir görüşme yaptık. İstasyon Sentetik Sahasının 300 kişilik kapalı tribününü 15 Ağustos tarihinde ihaleye çıkacağını söyledi. İhaleye katılım olursa 2 ay içinde teslim edeceğiz diyorlar. Olmazsa biz Osmaneli İlçe Stadyumu'nda oynayacağız" dedi.

"Şehrin çocuklarının suçtan, kötü alışkanlıklardan uzak durması için bir heyecana ihtiyacı var"

Muyşin son olarak BAL liginde başarılı olunması için desteğim şart olduğunu anlatarak, "BAL liginin yükü sadece Bilecikspor yönetimi üzerinden karşılanamaz. Bilecikspor şehrin en büyük sivil toplum kuruluşudur. Bilecikspor'a destek olunması için biz hiçbir koşul beklemiyoruz. Yaptığımız görüşmeler var. Sanayiciler ile iş adamları ile kurumlarla görüştük. Şehrin çocuklarının suçtan, kötü alışkanlıklardan uzak durması için bir heyecana ihtiyacı var. Üst kademelerde takımı daha ileriye gönderebilirsek diğer ilçelere de etki edecektir" ifadelerine yer verdi.

