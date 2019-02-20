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Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Valilik, Kaymakamlık, Belediye ve Kalkınma Ajansı iş birliğiyle tarihi Kırka Yolu turizme kazandırılıyor.
AA'nın haberine göre Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Harmanköy'den Yenipazar ilçesine uzanan 16 kilometrelik tarihi Kırka Yolu'nun da aralarında bulunduğu kentin tarihi rotalarının anlatıldığı kitapçık hazırlandı.
İlçe Kaymakamı Yavuz Kartal, yaptığı açıklamada, Yenipazar'ın eski isminin Kırka olduğunu söyledi. Kırka isminin kökenini araştırdıklarını belirten Kartal, "Kırka nereden geliyor diye baktığımızda, bu bölgede 40 ailenin veya hanenin yaşadığından bahsedilir ve isminin buradan geldiği söylenir" dedi.
Yenipazar'da bir turizm potansiyeli olduğuna değinen Kartal, bunu ortaya çıkarmak için Bilecik Valiliğinin koordinasyonunda, Yenipazar Kaymakamlığı ve Belediyesi, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) iş birliğiyle çalışma başlattıklarını anlattı.
Tarihi Kırka Yolu'nun 70 yıldır kullanılmadığını öğrendiklerini aktaran Kartal, "Bu yolun turizme kazandırılmasıyla ilçede bir ekoturizm potansiyelini ortaya koyup, günübirlik ziyaretçilerin bu yollarda yürüyerek geleceğe dönük bir turizm potansiyelini canlandırmış olacağız. Kentlerin tarihi bellekleridir yollar. Burada bir ışığı ortaya koyduk, gelecekte çok daha büyük şeyler ortaya çıkacaktır" diye konuştu.
Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden de ilçenin, Harmankaya Kanyonu, Süzmen Göleti ve Suuçtu Şelalesi'yle turizme açık bir bölge olduğuna dikkati çekti.
Bilecik'in doğal güzelliklere sahip bu ilçesini turizme kazandırmak istediklerini dile getiren Özden, "Tarihi Kırka Yolu'nu tarihe kazandırmak adına çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımızı tamamlandıktan sonra yurt içi ve yurt dışından tüm misafirlerimizi bu yolda yürümeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
"BU YOL ARTIK BURANIN FABRİKASI OLACAK"
Kırsal kalkınma uzmanı İsmail Şahinbaş ise Türkiye'de muntazam taş döşeli yolların çok az olduğu bilgisini verdi. Eski bir ulaşım ağını turizme kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Şahinbaş, şunları kaydetti:
"Bu yolu eskiden kullanan büyüklerimiz ile biz doğa gezginleri bir araya geldik. Ağabeylerimiz bu yolu nasıl kullandıklarını bize anlattı. Güzergahı doğru mu yaptık yanlış mı yaptık, kendilerinden iyice öğrendikten sonra Bilecik Valiliğinin de desteğiyle belgeselimizi yaptık. Burada eskilerle yeniler buluşarak geleceğe bir eser bırakmış olacağız. Bu yol artık buranın fabrikası olacak. Burada insanlar yürüyecek, turizm yapacak, yöresel ürünleri olacak. Kalkınmanın temellerinden birini oluşturmaya çalışıyoruz. 'Doğa Bilecik' isimli bir kitap çıkardık, bu yol bu kitapta yerini aldı. Kırka Yolu 'kültürel rota' statüsüne girdi. Bu insanlar bu yolda katırlarla eşeklerle mal taşıdılar, hayvan götürdüler."
Harmanköy sakinlerinden Fevzi (72) ve Selahattin Sarıca (78),eskiden her hafta Yenipazar'da kurulan pazara eşek, at ve katırlarla üzüm, ceviz, yemiş getirip satarak karşılığında buğday aldıklarını ancak zamanla yeni yollar açılınca eski güzergahların işlevini yitirdiğini anlattı.
Yenipazar ilçesinden Tahsin Güler (87) de gençliğinde at ve traktörle geçtikleri Kırka Yolu'nun o dönem işlek bir güzergah olduğunu kaydetti.
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