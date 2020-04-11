Bilecik paylaşımı tebessüm ettirdi

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İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta bu gece başlayan sokağa çıkma yasağı sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Çok sayıda "etkileşim" alan Bilecik ile ilgili paylaşımda "Bilecik'te belediye hoparlörlerinden Bilecik'in büyükşehir olmadığı anons ediliyor" diye yazıldı.

— Bilecik Belediyesi #EvdeKal (@BilecikBeledi) April 10, 2020

Bilecik Belediyesi de çok geçmeden bu tweet'i alıntılayarak "Böyle bir uygulamamız yoktur. Çünkü Büyükşehir olduğumuzu sanacak saflıkta hemşehrimiz yoktur. Tüm halkımıza duyurulur" dedi.

— MUSTAFA ÇÖL (@mustafacol_) April 10, 2020

Bir başka dikkat çeken paylaşıma da Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl imza attı. Çöl, Twitter mesajında "Sevgili Sandıklı halkı, biz ilçeyiz. Afyonkarahisar Büyükşehir değil" ifadelerini kullandı. Başkan Çöl'ün bu sözleri de Twitter'da çok konuşuldu.