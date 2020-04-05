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Bilecik'te bir köy karantinaya alındı

Bilecik'te merkeze bağlı Aşağıköy köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

koronavirüs
AA

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Bilal Şentürk başkanlığında bir araya geldiği belirtildi.

Kurulda, Bilecik merkeze bağlı Aşağıköy köyünde Kovid-19 çıkması nedeniyle, bu enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla karantina uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

Söz konusu köye, bugünden itibaren 19 Nisan'a kadar giriş-çıkışların izne bağlı olduğu dile getirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen salgın hastalığın yayılmasının ilimizde de önlenebilmesinin; alınan kararlara tam anlamıyla uyulması, yakın temastan şiddetle kaçınılması, mecbur olmadıkça evden çıkılmamasıyla mümkün olacağının bilinmesi, aziz vatandaşlarımızın bilinçli, sabırlı ve etkin desteğiyle mümkün olacaktır. Hep beraber kazanacağız."

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