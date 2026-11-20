Peru’nun Huancayo eyaletine bağlı Viques bölgesinde yaşamını sürdüren Cruz Rojas, yaşıtlarının aksine sahip olduğu yüksek enerji ve canlılıkla dikkat çekiyor. Günlük rutinlerinden kopmayan, sevdikleriyle vakit geçiren ve aile geleneklerini yaşatan asırlık çınar, uzun ömrünün arkasındaki en büyük sırrın hem ruhsal hem de fiziksel beslenmede gizli olduğunu vurguluyor.

111 YAŞINDAKİ ÇINAR ENERJİSİYLE ŞAŞIRTIYOR! UZUN ÖMRÜNÜN SIRRI İKİ ŞEYDE GİZLİ

Peru’nun Huancayo eyaletinde yaşayan ve 111 yaşına rağmen enerjisiyle hayran bırakan Antonia Cruz Rojas, uzun ve sağlıklı yaşamının sırrını paylaştı. Kinoa, arpa ve baklagillerle hazırlanan geleneksel And mutfağından vazgeçmeyen asırlık çınar, formülünü "Sağlıklı besleniyorum ve kendimi çok seviyorum" sözleriyle özetledi.

Antonia Cruz Rojas miras aldığı ve And geleneğiyle yakından bağlantılı olan aile geleneklerini canlı tutmaktan zevk alıyor. Peru’nun Huancayo eyaletine bağlı Viques bölgesinde yaşamını sürdüren Cruz Rojas, yaşıtlarının aksine sahip olduğu yüksek enerji ve canlılıkla dikkat çekiyor. Günlük rutinlerinden kopmayan, sevdikleriyle vakit geçiren ve aile geleneklerini yaşatan asırlık çınar, uzun ömrünün arkasındaki en büyük sırrın hem ruhsal hem de fiziksel beslenmede gizli olduğunu vurguluyor.

"SAĞLIKLI BESLENİYORUM VE KENDİMİ ÇOK SEVİYORUM"

"Sağlıklı besleniyorum ve kendimi çok seviyorum" diyerek sırrını özetleyen Cruz Rojas, bir asrı aşan yaşına rağmen sahip olduğu olağanüstü enerji ve canlılıkla dikkat çekiyor. Bunun en büyük kanıtı ise günlük yaşamındaki küçük rutinlerini aksatmaması ve sevdikleriyle sürekli vakit geçirmesi.

Beslenme alışkanlıklarına gelince; geleneksel And mutfağı, asırlık çınarın hayatında çok önemli bir yere sahip. Cruz Rojas; özellikle farklı tahıllar, baklagiller ve sebzelerle hazırlanan besleyici ev yapımı çorbaları ve et sularını tercih ediyor.

111 yaşındaki çınarın sofrasından eksik etmediği en sevdiği lezzetler ise şöyle sıralanıyor:

Kinoa, arpa, kiwicha, cañihua ve balkabağı gibi malzemelerle yapılan geleneksel morón çorbası

Besleyici buğday yemekleri

Bezelye kreması

Balkabağı ve geleneksel bir And yemeği olan olluco chupe (patates ve sebzelerle yapılan yöresel güveç/çorba)