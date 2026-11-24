Uzun süre oturduktan sonra aniden ayağa kalkmak, pek çok insanın günlük hayatta düşünmeden yaptığı hareketlerden biri. Ancak yaş ilerledikçe vücudun pozisyon değişikliklerine verdiği tepki farklılaşabiliyor. Özellikle 65 yaş üzerindeki bireylerde daha sık karşılaşılan bu durum, kısa süreli baş dönmesinden ciddi yaralanmalara kadar çeşitli sonuçlara yol açabiliyor. İşte koltuktan kalkarken dikkat edilmesi gerekenler ve günlük yaşamda alınabilecek basit önlemler.

AYAĞA KALKINCA TANSİYON DÜŞEBİLİYOR

Tıp dünyasında ortostatik hipotansiyon olarak adlandırılan durum, otururken veya uzanırken ayağa kalkılması sonucunda kan basıncının düşmesiyle ortaya çıkıyor. Beyne giden kan akışının geçici olarak azalması, baş dönmesine ve göz kararmasına neden olabiliyor.

HER BEŞ YAŞLIDAN BİRİNDE GÖRÜLÜYOR

Amerikan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Akademisinin verilerine göre ortostatik hipotansiyon, 65 yaş üzerindeki bireylerin yaklaşık yüzde 20'sinde görülüyor. İleri yaş, uzun süre hareketsiz kalmak ve bazı hastalıklar bu durumun ortaya çıkma ihtimalini artırıyor.

KOLTUKTAN KALKARKEN ACELE ETMEYİN

ABD Ulusal Yaşlanma Enstitüsü, özellikle ileri yaştaki bireylerin oturdukları yerden yavaşça kalkmalarını öneriyor. Aniden ayağa kalkmak yerine kontrollü hareket etmek, baş dönmesi ve düşme riskini azaltmaya yardımcı olabiliyor.

AYAĞA KALKMADAN ÖNCE AYAKLARINIZI HAREKET ETTİRİN

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi Hastanelerinin 23 Haziran 2026 tarihli sağlık rehberine göre otururken ayak parmaklarını ve topukları sırayla kaldırıp indirmek, ayağa kalkmadan önce uygulanabilecek basit egzersizler arasında bulunuyor. Bu hareketler kan dolaşımını destekleyebiliyor.

AYAĞA KALKAR KALKMAZ YÜRÜMEYİN

Koltuktan kalktıktan sonra hemen yürümeye başlamak yerine kısa bir süre beklemek ve dengenin sağlandığından emin olmak önem taşıyor. Gerektiğinde sağlam bir destekten yardım alınması öneriliyor.

SABAH SAATLERİNDE DAHA DİKKATLİ OLUN

Tansiyon düşmesine bağlı şikayetler sabah saatlerinde daha belirgin olabiliyor. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), yataktan kalkarken önce oturmayı, ardından yavaşça ayağa kalkmayı öneriyor.

VÜCUDUNUZUN VERDİĞİ SİNYALLERİ ÖNEMSEYİN

Baş dönmesi, göz kararması, bulanık görme, halsizlik, mide bulantısı ve bayılacak gibi hissetmek tansiyon düşmesinin belirtileri arasında yer alıyor. Bu şikayetler ortaya çıktığında yürümeye devam etmek yerine yeniden oturmak veya uzanmak gerekiyor.

YETERSİZ SU TÜKETİMİ DE ETKİLİ OLABİLİYOR

Vücudun susuz kalması, ayağa kalkarken yaşanan tansiyon düşmesini daha belirgin hale getirebiliyor. Gün içerisinde yeterli miktarda su tüketmek önem taşıyor. Ancak kalp veya böbrek rahatsızlığı nedeniyle sıvı kısıtlaması uygulayan kişilerin doktorlarının önerilerine uyması gerekiyor.

YEMEKTEN SONRA DA DİKKAT EDİN

Özellikle büyük porsiyonlarla yemek yedikten sonra tansiyon düşmesi yaşanabiliyor. Bu nedenle tansiyon düşüklüğü yaşayan kişilerin daha küçük porsiyonlarla beslenmesi ve yemekten hemen sonra ani hareketlerden kaçınması öneriliyor.

KULLANDIĞINIZ İLAÇLARIN ETKİSİ OLABİLİR

Bazı tansiyon ilaçları ve idrar söktürücüler, ayağa kalkarken kan basıncının düşmesine neden olabiliyor. Benzer şikayetleri sık sık yaşayan kişilerin kullandıkları ilaçları doktorlarıyla değerlendirmesi, ilaçlarını kendi başlarına bırakmaması gerekiyor.

HER DÖRT YAŞLIDAN BİRİ YILDA EN AZ BİR KEZ DÜŞÜYOR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) 8 Eylül 2026 tarihli verilerine göre ABD'de 65 yaş ve üzerindeki her dört kişiden birinden fazlası yılda en az bir kez düşüyor. Daha önce düşme yaşayan kişilerin yeniden düşme ihtimali ise iki katına çıkıyor.

EVDEKİ KÜÇÜK ÖNLEMLER BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Kayan halıların sabitlenmesi, gece aydınlatmalarının kullanılması, banyoya tutunma aparatlarının yerleştirilmesi ve düzenli denge egzersizleri yapılması ileri yaşlarda düşme riskini azaltmaya yardımcı olabiliyor.

TEKRAR EDEN BAŞ DÖNMESİNİ İHMAL ETMEYİN

Ayağa kalkarken sık sık baş dönmesi veya göz kararması yaşayan kişilerin doktora başvurması gerekiyor. Bu belirtilerin altında tansiyon sorunları veya farklı sağlık problemleri bulunabiliyor. Baş dönmesine göğüs ağrısı, konuşma bozukluğu veya ani güç kaybı eşlik ediyorsa acil tıbbi yardım alınması gerekiyor.