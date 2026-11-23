Avustralya'daki Monash Üniversitesi Kaza Araştırma Merkezi tarafından yapılan kapsamlı bir çalışma, otomobil renkleri ile kazaya karışma riski arasında dikkat çekici bir ilişki olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, 1987-2004 yıllarına ait trafik kazası verilerini inceleyerek farklı renklerdeki araçların risk oranlarını karşılaştırdı. 2007 yılında yayımlanan araştırmada bazı renklerin, özellikle gündüz saatlerinde daha yüksek kaza riskiyle ilişkili olduğu görüldü. Peki, en güvenli araba rengi hangisi, hangi renklerde risk artıyor? İşte otomobil renklerine göre kaza riski sıralaması ve araştırmanın ayrıntıları...

KAZA RİSKİ EN YÜKSEK ARABA RENGİ HANGİSİ?

Monash Üniversitesi'nin araştırmasına göre, gündüz saatlerinde beyaz otomobillerle karşılaştırıldığında en yüksek kaza riski siyah araçlarda görüldü. İki renk arasındaki risk farkı yüzde 12 olarak hesaplandı.

Siyahı yüzde 11 ile gri, yüzde 10 ile gümüş takip etti. Mavi ve kırmızı otomobillerde ise riskin beyaz araçlara kıyasla yüzde 7 daha yüksek olduğu belirlendi.

Araştırmanın gündüz koşullarına ilişkin sonuçları şöyle:

Siyah: Yüzde 12 daha yüksek kaza riski

Gri: Yüzde 11 daha yüksek kaza riski

Gümüş: Yüzde 10 daha yüksek kaza riski

Mavi: Yüzde 7 daha yüksek kaza riski

Kırmızı: Yüzde 7 daha yüksek kaza riski

EN GÜVENLİ ARABA RENGİ HANGİSİ?

Araştırmada güvenlik açısından öne çıkan renk beyaz oldu. Farklı otomobil renklerinin kaza riskini karşılaştıran araştırmacılar, beyaz araçları temel alarak diğer renklerdeki risk oranlarını hesapladı. Elde edilen sonuçlarda beyazdan istatistiksel olarak daha güvenli olduğu belirlenen bir renk bulunmadı. Sarı, bej ve krem gibi açık tonlarda ise beyazla belirgin bir risk farkı görülmedi.

Araştırmacılar, beyaz araçların trafikte daha kolay fark edilmesinin bu sonuçta etkili olabileceğine dikkat çekti. Özellikle araçların çevreyle oluşturduğu renk farkı, diğer sürücülerin onları zamanında görmesi açısından önem taşıyor.

GÜN BATIMINDA SİYAH ARABALARDA RİSK DAHA DA ARTIYOR

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de günün farklı saatlerinde ortaya çıkan risk değişimi oldu. Siyah otomobillerin gündüz saatlerinde beyaz araçlara göre yüzde 12 daha yüksek olan kaza riski, gün doğumu ve gün batımındaki alacakaranlık koşullarında yüzde 47'ye ulaştı. Aynı saatlerde gümüş renkli otomobillerin kaza riski ise beyaz araçlardan yüzde 15 daha yüksek hesaplandı.

Bu sonuçlar, ışık koşullarının araçların fark edilmesinde önemli rol oynadığını gösterirken özellikle görüşün azaldığı saatlerde trafikte daha dikkatli olunması gerektiğini ortaya koyuyor.

ARABA RENGİ KAZA RİSKİNİ NEDEN ETKİLİYOR?

Otomobil renginin trafik güvenliğiyle ilişkilendirilmesinin temelinde görünürlük bulunuyor. Beyaz ve sarı gibi açık renkli araçlar, özellikle koyu renkli yollar ve çevreyle oluşturdukları kontrast sayesinde daha kolay fark edilebiliyor. Siyah, gri ve koyu mavi otomobiller ise bazı ışık koşullarında çevreyle daha fazla bütünleşebiliyor.

Diğer sürücülerin bir aracı zamanında fark etmesi, tehlikeli durumlarda fren yapabilmesi veya manevra gerçekleştirebilmesi açısından önem taşıyor. Araştırmanın sonuçları da araç renginin, özellikle başka araçlarla yaşanan kazalarda etkili olabilecek unsurlardan biri olduğunu gösteriyor.

KAZA RİSKİNİ BELİRLEYEN TEK FAKTÖR RENK Mİ?

Araç rengiyle kaza riski arasında ilişki bulunmasına rağmen trafik güvenliğini belirleyen tek unsur otomobilin dış görünüşü değil.

Sürücülerin hız tercihleri, takip mesafesi, dikkati, yol ve hava koşulları ile araçların güvenlik donanımları da kazaların meydana gelmesinde önemli rol oynuyor.

Dolayısıyla siyah bir otomobile sahip olmak mutlaka kaza yapılacağı, beyaz bir araç kullanmak ise kazadan tamamen korunulacağı anlamına gelmiyor.

Monash Üniversitesi'nin 2007 yılında yayımladığı araştırma, araç satın alırken renk seçiminin de güvenlik açısından değerlendirilebilecek bir ayrıntı olduğunu gösteriyor.