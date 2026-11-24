BİLSEM sınavı ne zaman? 2026 2027 BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı BİLSEM sınav tarihi araştırılıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) eğitim görmek isteyen öğrenciler için tanılama süreci başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı yeni kılavuzla birlikte aday gösterme, ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme aşamalarının tarihleri netleşti. Peki, BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak, başvuruları hangi tarihte başlayacak? İşte 2027 BİLSEM sınav sürecine ilişkin merak edilenler...
İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerini yakından ilgilendiren BİLSEM tarihleri belli oldu. Millî Eğitim Bakanlığının açıkladığı takvim doğrultusunda, BİLSEM öğrenci seçme ve değerlendirme çalışmaları ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri arasından genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar ve müzik alanlarında yürütülecek. İşte, BİLSEM tarihleri
BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?
BİLSEM kılavuzunda belirtilen takvim doğrultusunda aday gösterme ve gözlem formlarının doldurulması 30 Kasım-4 Aralık 2026 tarihleri arasında yapılacak. Ön değerlendirmeye ilişkin giriş belgeleri ise 15 Aralık 2026 itibarıyla e-Okul sistemi üzerinden görüntülenebilecek.
BİLSEM 2026-2027 ÖĞRENCİ TANILAMA VE YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYIMLANDI
2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu, 17 Kasım 2026 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kamuoyunun bilgisine sunuldu.
Kılavuzda yer alan bilgilere göre BİLSEM öğrenci tanılama süreci, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerini kapsayacak. Tanılama çalışmaları genel zihinsel yetenek, resim ve müzik alanlarında gerçekleştirilecek.
2026-2027 BİLSEM öğrenci tanılama takvimindeki önemli tarihler şöyle:
30 Kasım-4 Aralık 2026: Aday gösterme işlemleri
7-11 Aralık 2026: Ön değerlendirme randevularının oluşturulması
15 Aralık 2026: Giriş belgelerinin yayımlanması
21 Aralık 2026-26 Şubat 2027: Ön değerlendirme uygulamaları
5 Mart 2027: Bireysel değerlendirmeye katılacak öğrencilerin ilanı
8-15 Mart 2027: Ön değerlendirme sonuçlarına itiraz
22 Mart-2 Nisan 2027: Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması
6 Nisan 2027: Bireysel değerlendirme giriş belgelerinin yayımlanması
12 Nisan-25 Haziran 2027: Bireysel değerlendirme uygulamaları
9 Temmuz 2027: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin açıklanması
12-16 Temmuz 2027: Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz
9-27 Ağustos 2027: BİLSEM kayıt işlemleri