22 Kasım Pazar günü futbolseverleri yoğun bir karşılaşma takvimi bekliyor. Trendyol Süper Lig'de dört mücadele oynanırken Avrupa'nın önde gelen liglerinde de önemli takımlar puan mücadelesi verecek. Günün dikkat çeken karşılaşmalarından Liverpool-Manchester United mücadelesi saat 19.30'da başlayacak. Türkiye'deki futbolseverler, gün boyunca oynanacak karşılaşmaların başlama saatlerini ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 22 Kasım 2026 bugünkü maçlar listesi…

BUGÜN SÜPER LİG'DE HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol Süper Lig'de 22 Kasım Pazar günü dört karşılaşma oynanacak. Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor ile karşılaşırken Trabzonspor ise sahasında Eyüpspor'u konuk edecek.

13.30 Erzurumspor - Göztepe | beIN SPORTS 2

16.00 Konyaspor - Beşiktaş | beIN SPORTS 1

16.00 Kasımpaşa - Alanyaspor | beIN SPORTS 2

19.00 Trabzonspor - Eyüpspor | beIN SPORTS 1

BUGÜN 1. LİG MAÇLARI SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'de de pazar günü dört mücadele futbolseverlerle buluşacak. Günün programında Batman Petrolspor-Muğlaspor, Esenler Erokspor-Antalyaspor, Manisa FK-Pendikspor ve Bursaspor-Sivasspor karşılaşmaları bulunuyor.

13.30 Batman Petrolspor - Muğlaspor | beIN SPORTS MAX 1

16.00 Esenler Erokspor - Antalyaspor | beIN SPORTS MAX 1

16.00 Manisa FK - Pendikspor | beIN SPORTS MAX 2

19.00 Bursaspor - Sivasspor | beIN SPORTS 2

AVRUPA LİGLERİNDE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Avrupa futbolunda da 22 Kasım Pazar günü birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile Manchester United karşı karşıya gelirken İspanya La Liga'da Barcelona, Villarreal'i ağırlayacak. İtalya Serie A'da ise Atalanta-Inter mücadelesi günün öne çıkan maçlarından biri olacak.

İngiltere Premier Lig

17.00 Hull City - Brighton | beIN SPORTS 3

19.30 Liverpool - Manchester United | beIN SPORTS 3

İspanya La Liga

16.00 Barcelona - Villarreal | S Sport

18.15 Racing Santander - Real Sociedad | S Sport

20.30 Osasuna - Malaga | S Sport

23.00 Getafe - Atletico Madrid | S Sport

İtalya Serie A

14.30 Juventus - Venezia | S Sport Plus

17.00 Bologna - Udinese | S Sport Plus

17.00 Sassuolo - Genoa | S Sport Plus

20.00 Milan - Frosinone | W-Sport

22.45 Atalanta - Inter | S Sport 2

Almanya Bundesliga

17.30 Augsburg - Mainz | S Sport Plus

19.30 Werder Bremen - Hamburg | S Sport Plus

Fransa Ligue 1

17.00 Paris FC - Angers | beIN SPORTS 4

19.15 Lorient - Rennes | beIN SPORTS 4

22.45 Marseille - Le Mans | beIN SPORTS 3

22 KASIM PAZAR BUGÜNÜN MAÇLARI HANGİ KANALDA?

22 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak karşılaşmaların yayın bilgileri liglere ve maçlara göre değişiyor. Süper Lig ve 1. Lig mücadeleleri beIN SPORTS kanallarında, Premier Lig karşılaşmaları beIN SPORTS 3'te, La Liga maçları S Sport'ta, Serie A ve Bundesliga mücadeleleri ise S Sport ve S Sport Plus kanallarında yayınlanacak. Karşılaşmaları canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maç saatlerine göre ilgili yayıncı kuruluşların programını kontrol edebilir.