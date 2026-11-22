BUGÜNÜN MAÇ PROGRAMI 22 KASIM 2026 | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
22 Kasım 2026 Pazar günü Süper Lig'den Premier Lig'e, La Liga'dan Serie A'ya kadar birçok ligde heyecan yaşanacak. Konyaspor-Beşiktaş, Trabzonspor-Eyüpspor ve Liverpool-Manchester United karşılaşmaları günün öne çıkan maçları arasında yer alıyor. Peki bugün hangi maçlar var, maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 22 Kasım Pazar gününün maç programı…
22 Kasım Pazar günü futbolseverleri yoğun bir karşılaşma takvimi bekliyor. Trendyol Süper Lig'de dört mücadele oynanırken Avrupa'nın önde gelen liglerinde de önemli takımlar puan mücadelesi verecek. Günün dikkat çeken karşılaşmalarından Liverpool-Manchester United mücadelesi saat 19.30'da başlayacak. Türkiye'deki futbolseverler, gün boyunca oynanacak karşılaşmaların başlama saatlerini ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 22 Kasım 2026 bugünkü maçlar listesi…
BUGÜN SÜPER LİG'DE HANGİ MAÇLAR VAR?
Trendyol Süper Lig'de 22 Kasım Pazar günü dört karşılaşma oynanacak. Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor ile karşılaşırken Trabzonspor ise sahasında Eyüpspor'u konuk edecek.
BUGÜN 1. LİG MAÇLARI SAAT KAÇTA?
Trendyol 1. Lig'de de pazar günü dört mücadele futbolseverlerle buluşacak. Günün programında Batman Petrolspor-Muğlaspor, Esenler Erokspor-Antalyaspor, Manisa FK-Pendikspor ve Bursaspor-Sivasspor karşılaşmaları bulunuyor.
AVRUPA LİGLERİNDE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Avrupa futbolunda da 22 Kasım Pazar günü birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile Manchester United karşı karşıya gelirken İspanya La Liga'da Barcelona, Villarreal'i ağırlayacak. İtalya Serie A'da ise Atalanta-Inter mücadelesi günün öne çıkan maçlarından biri olacak.
İngiltere Premier Lig
İspanya La Liga
İtalya Serie A
Almanya Bundesliga
Fransa Ligue 1
22 KASIM PAZAR BUGÜNÜN MAÇLARI HANGİ KANALDA?
22 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak karşılaşmaların yayın bilgileri liglere ve maçlara göre değişiyor. Süper Lig ve 1. Lig mücadeleleri beIN SPORTS kanallarında, Premier Lig karşılaşmaları beIN SPORTS 3'te, La Liga maçları S Sport'ta, Serie A ve Bundesliga mücadeleleri ise S Sport ve S Sport Plus kanallarında yayınlanacak. Karşılaşmaları canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maç saatlerine göre ilgili yayıncı kuruluşların programını kontrol edebilir.