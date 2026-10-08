Emeklilikte yeni gözde belli oldu: Avrupa ülkelerini geride bıraktı

Emeklilik yıllarını farklı bir ülkede geçirmek isteyenlerin tercihleri değişiyor. Yaşam maliyetleri, sağlık hizmetleri, güvenlik, iklim ve oturum izni koşulları, yeni bir hayat kurmayı planlayanların kararlarında önemli rol oynuyor. Uluslararası danışmanlık ve araştırma şirketi Global Citizen Solutions tarafından yayımlanan 2026 Küresel Emeklilik Raporu, bu konuda dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. 46 ülkedeki emeklilik ve pasif gelir temelli oturum programlarının incelendiği araştırmada Uruguay, İspanya ve Portekiz gibi popüler Avrupa ülkelerini geride bırakarak ilk sıraya yerleşti.

EMEKLİLİKTE ZİRVENİN SAHİBİ URUGUAY OLDU

30 Eylül 2026'da güncellenen Küresel Emeklilik Endeksi'nde Uruguay, 99,90 puanla birinci sıraya yerleşti.

Güney Amerika ülkesi, oturum izni koşulları, maliyetler, vergi sistemi ve vatandaşlığa geçiş imkanları bakımından dengeli sonuçlar elde etti.

Araştırmacılar, Uruguay'ın tek bir alanda en yüksek puanı almamasına rağmen değerlendirilen beş temel kategorinin tamamında güçlü performans gösterdiğini belirtti.

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AVRUPA ÜLKELERİNİ GERİDE BIRAKTI

Uzun yıllardır yabancı emeklilerin ilgi gösterdiği İspanya ve Portekiz, yeni araştırmada Uruguay'ın gerisinde kaldı.

İspanya 99,60 puanla üçüncü, Portekiz ise 99,30 puanla beşinci sıraya yerleşti.

Araştırmaya göre Avrupa ülkeleri yaşam kalitesi ve seyahat imkanlarında avantaj sağlarken, vergi yükümlülükleri ve bazı oturum prosedürleri genel sıralamadaki yerlerini etkiledi.

AYLIK 1700 DOLAR GELİR ŞARTI

Uruguay'ın dikkat çeken özelliklerinden biri, gelir üzerinden oturum izni alınabilmesi.

Global Citizen Solutions'ın raporuna göre ülkede düzenli ve istikrarlı aylık yaklaşık 1700 dolar gelir gösterebilen yabancılar, belirli koşullarla doğrudan kalıcı oturum başvurusunda bulunabiliyor.

Bu gelir maaş, emekli aylığı veya düzenli pasif gelir kaynaklarından sağlanabiliyor.

Ancak söz konusu tutar, bütün başvuru sahiplerine otomatik oturum hakkı verildiği anlamına gelmiyor. Belgeler ve kişisel koşullar yetkili makamlar tarafından değerlendiriliyor.

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GEÇİCİ OTURUM SÜRECİ OLMADAN BAŞVURU

Uruguay'ı birçok ülkeden ayıran önemli özelliklerden biri, uygun başvuru sahiplerinin doğrudan kalıcı oturuma başvurabilmesi.

Bazı ülkelerde yıllarca geçici oturumla yaşamak gerekirken Uruguay'da bu aşama zorunlu olmayabiliyor.

Bu sistem, uzun vadeli olarak ülkeye yerleşmek isteyen emekliler için önemli bir kolaylık sağlıyor.

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BAŞVURU ÜCRETLERİ DE DİKKAT ÇEKİYOR

Araştırmada Uruguay'ın resmi başvuru ücretlerinin yaklaşık 100 ile 300 dolar arasında değiştiği belirtiliyor.

Danışmanlık, belge hazırlama ve diğer işlem masrafları dahil edildiğinde toplam başvuru maliyeti yaklaşık 1350 dolara ulaşabiliyor.

Üstelik rapora göre bu oturum programında zorunlu bir gayrimenkul veya yatırım satın alma koşulu bulunmuyor.

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VATANDAŞLIK İÇİN DAHA KISA SÜRE

Uruguay'ın öne çıktığı alanlardan biri de vatandaşlığa geçiş için öngörülen süreler.

Araştırmaya göre aile bağı bulunan ve ilgili şartları karşılayan kişiler için üç yıllık, diğer başvuru sahipleri için ise beş yıllık ikamet süresi söz konusu olabiliyor.

Ancak bu sürelerin tamamlanması otomatik vatandaşlık anlamına gelmiyor.

Vatandaşlık başvurularında fiili ikamet, aile durumu ve diğer yasal koşullar ayrıca değerlendiriliyor.

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10 YILLIK VERGİ AVANTAJI SUNULUYOR

Uruguay'ın tercih edilmesinde vergi sistemi de önemli rol oynuyor.

Araştırmaya göre uygun koşulları sağlayan yeni vergi mukimleri, yabancı kaynaklı belirli sermaye gelirleri için 10 yıllık vergi avantajından yararlanabiliyor.

Bununla birlikte söz konusu uygulama bütün yabancı gelirlerinin veya emekli maaşlarının otomatik olarak vergiden muaf olduğu anlamına gelmiyor.

Vergi yükümlülükleri, gelirin türüne ve kişinin vergi mukimliği durumuna göre değişebiliyor.

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SAĞLIK SİSTEMİ DE DEĞERLENDİRİLDİ

Araştırmada ülkelerin sağlık imkanları da yaşam kalitesi kapsamında ele alındı.

Uruguay, sağlık hizmetlerine erişim ve çeşitli sağlık kuruluşlarının sunduğu hizmetler bakımından olumlu değerlendirildi.

Ülkede kamu sağlık sistemi ile üyelik esasına dayanan, kar amacı gütmeyen sağlık kuruluşları birlikte faaliyet gösteriyor.

Ancak yabancı emeklilerin sağlık hizmetlerinden hangi şartlarla yararlanabilecekleri, oturum statülerine ve sigorta kapsamlarına göre farklılık gösterebiliyor.

İKİNCİ SIRADA AFRİKA'DAN BİR ADA ÜLKESİ VAR

Küresel Emeklilik Endeksi'nin ikinci sırasında Mauritius yer aldı.

Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi 99,80 puanla Uruguay'ın hemen arkasından geldi.

Mauritius, özellikle yabancı emeklilere sunduğu vergi avantajları ve aile üyelerini kapsayan oturum seçenekleriyle dikkat çekti.

Buna karşılık araştırmada yaşam kalitesi ve başvuru maliyetleri bakımından Uruguay'ın gerisinde kaldığı belirtildi.

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İSPANYA ÜÇÜNCÜ SIRAYA YERLEŞTİ

Avrupa ülkeleri arasında en yüksek sırayı İspanya aldı.

İspanya, yaşam kalitesi, sağlık hizmetleri ve uzun vadeli oturum imkanları açısından güçlü sonuçlar elde etti.

Ancak yabancı emeklilerin ülkede yaşayabilmesi için belirli gelir koşullarını karşılaması gerekiyor.

Rapora göre İspanya'nın çalışmadan yaşamaya yönelik oturum programında aylık yaklaşık 2400 euro pasif gelir şartı bulunuyor.

KOSTA RİKA DÖRDÜNCÜ OLDU

Listenin dördüncü sırasında bir başka Orta Amerika ülkesi olan Kosta Rika bulunuyor.

Ülke, emeklilere yönelik oturum programında aylık en az 1000 dolar tutarında ömür boyu emekli geliri şartıyla dikkat çekiyor.

Kosta Rika, vergi sistemi ve görece düşük gelir koşulları nedeniyle araştırmada avantajlı ülkeler arasında gösterildi.

Bununla birlikte oturum işlemlerinin bazı rakip ülkelere göre daha uzun sürebildiği belirtildi.

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PORTEKİZ İLK 5'E GİRDİ

Yabancı emeklilerin uzun süredir ilgi gösterdiği Portekiz, 2026 araştırmasında beşinci sıraya yerleşti.

Ülke, iklimi, yaşam kalitesi ve Avrupa'da serbest dolaşım imkanlarıyla öne çıktı.

Ancak oturum başvurularındaki işlem süreleri ve vergi yükümlülükleri, genel değerlendirmede Uruguay'ın gerisinde kalmasına neden oldu.

İŞTE EMEKLİLİK İÇİN EN AVANTAJLI 10 ÜLKE

Global Citizen Solutions'ın 2026 Küresel Emeklilik Endeksi'ne göre ilk 10 ülke şöyle sıralandı:

1 - Uruguay - 99,90 puan

2 - Mauritius - 99,80 puan

3 - İspanya - 99,60 puan

4 - Kosta Rika - 99,50 puan

5 - Portekiz - 99,30 puan

6 - Paraguay - 98,20 puan

7 - Letonya - 98,00 puan

8 - Andorra - 97,80 puan

9 - İtalya - 97,20 puan

10 - Yunanistan - 95,90 puan

Listenin ilk 10 sırasında altı Avrupa ülkesi, üç Amerika ülkesi ve bir Afrika ülkesi bulunuyor.

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TÜRKİYE DE ARAŞTIRMADA YER ALDI

Küresel Emeklilik Endeksi'nde Türkiye de değerlendirilen ülkeler arasında bulunuyor.

Türkiye, oturum programlarının maliyet ve yatırım gereksinimleri kategorisinde 98,80 puanla üçüncü sıraya yerleşti.

Ancak genel sıralamada 46 ülke arasında 45'inci oldu.

Bu farklılık, düşük maliyetli bir oturum programına sahip olmanın tek başına genel sıralamada üst sıralara çıkmak için yeterli olmadığını gösteriyor.

EMEKLİLİKTE BEŞ KRİTER BELİRLEYİCİ OLDU

Global Citizen Solutions, ülkeleri değerlendirirken beş temel başlığa odaklandı.

Bunlar yaşam kalitesi, seyahat ve vatandaşlık imkanları, vergi sistemi, başvuru prosedürleri ile maliyet ve yatırım gereksinimleri olarak belirlendi.

Araştırmacılar, ülkelerin yalnızca ucuz yaşam koşullarına göre değil, emeklilerin uzun vadeli ihtiyaçlarına göre karşılaştırılması gerektiğine dikkat çekti.

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EN YÜKSEK YAŞAM KALİTESİ İRLANDA'DA

Araştırmanın dikkat çekici sonuçlarından biri de genel sıralama ile yaşam kalitesi sıralamasının farklı olması.

Yaşam kalitesi kategorisinde İrlanda birinci, Yeni Zelanda ikinci, Andorra üçüncü sırada yer aldı.

Uruguay ise hiçbir kategoride birinci olmamasına rağmen bütün kriterlerde dengeli sonuçlar elde ederek genel sıralamanın zirvesine çıktı.

HER EMEKLİ İÇİN AYNI ÜLKE UYGUN DEĞİL

Araştırmacılar, ülkeler arasında yapılan karşılaştırmanın kişisel tercihlerden bağımsız değerlendirilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Bazı emekliler için sağlık hizmetlerine kolay erişim öncelikli olurken, bazıları için düşük yaşam maliyeti, aile üyelerine yakınlık veya vergi avantajları daha önemli olabiliyor.

Örneğin Avrupa ülkeleri sağlık ve yaşam kalitesinde yüksek puanlar alırken, Uruguay ve Kosta Rika gibi ülkeler oturum koşulları ve maliyet avantajlarıyla öne çıkabiliyor.

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EMEKLİLİKTE YENİ ROTALAR ÖNE ÇIKIYOR

2026 Küresel Emeklilik Raporu, yurt dışında yaşam kurmak isteyen emeklilerin yalnızca Avrupa ülkelerine odaklanmak zorunda olmadığını ortaya koydu.

Uruguay'ın ilk sıraya yerleşmesi, Güney Amerika ülkelerinin de oturum kolaylığı, vergi avantajları ve başvuru maliyetleri bakımından güçlü seçenekler sunabildiğini gösterdi.

Bununla birlikte araştırmada ilk 10 sıradaki ülkelerin puanları arasında oldukça küçük farklar bulunduğu belirtildi.

Uzmanlara göre emeklilik için ülke seçerken yalnızca genel sıralamaya bakmak yerine gelir durumu, sağlık ihtiyaçları, yerleşme koşulları ve uzun vadeli yaşam planı birlikte değerlendirilmeli.

Uruguay'ın İspanya ve Portekiz'i geride bırakarak zirveye yerleşmesi ise 2026 yılında emeklilere yönelik uluslararası oturum programlarında dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.