Günlük yaşamda çoğu zaman fark edilmeyen koku alma duyusu, beslenme alışkanlıklarından güvenliğe kadar hayatın pek çok alanında önemli rol oynuyor. İlerleyen yaşla birlikte bu duyuda meydana gelen değişiklikler doğal kabul edilse de uzmanlar, özellikle ani başlayan veya uzun süre devam eden koku kaybının göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Üstelik koku alma duyusundaki değişiklikler, yemeklerden alınan keyfi de doğrudan etkileyebiliyor. İşte koku alma duyusunun zayıflamasının nedenleri ve dikkat edilmesi gereken belirtiler...

KOKU ALMA DUYUSU YAŞLA BİRLİKTE ZAYIFLIYOR

Yaş ilerledikçe kokuları algılama ve birbirinden ayırt etme yeteneği azalabiliyor. Gençlik yıllarında kolaylıkla fark edilen kokular, ilerleyen yaşlarda aynı yoğunlukta hissedilmeyebiliyor. Araştırmalar, bu değişimin özellikle 60 yaşından sonra hızlandığını gösteriyor.

80 YAŞ ÜZERİNDE ORAN YÜZDE 39'A ÇIKIYOR

ABD Ulusal Sağırlık ve Diğer İletişim Bozuklukları Enstitüsünün yayımladığı verilere göre koku alma kaybı, 40-49 yaş grubunda yüzde 4, 60-69 yaş grubunda yüzde 13, 70-79 yaş grubunda ise yüzde 25 oranında görülüyor. Bu oran 80 yaş ve üzerindeki kişilerde yüzde 39'a kadar yükseliyor.

YEDİĞİNİZ YEMEKLER ESKİSİ KADAR LEZZETLİ GELMİYORSA

Koku ve tat alma duyuları birbiriyle yakından ilişkili. Kokuları algılama yeteneği azaldığında yemeklerin lezzetini hissetmek de zorlaşabiliyor. Hatta tat alma duyusunu kaybettiğini düşünen bazı kişiler, gerçekte koku alma sorunu yaşıyor olabiliyor.

NEDENİ SADECE YAŞLANMA OLMAYABİLİR

Soğuk algınlığı, sinüzit, alerjiler, sigara kullanımı, burun polipleri, baş bölgesine alınan darbeler ve bazı ilaçlar koku alma duyusunu olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle koku kaybının doğrudan yaşlanmaya bağlanmaması gerekiyor.

BAZI HASTALIKLARIN ERKEN BELİRTİSİ OLABİLİYOR

Koku alma duyusundaki azalma, Parkinson ve Alzheimer gibi sinir sistemini etkileyen hastalıkların erken belirtileri arasında yer alabiliyor. Ancak koku alma yeteneğinin zayıflaması tek başına bu hastalıklardan birinin bulunduğu anlamına gelmiyor.

BESLENME ALIŞKANLIKLARINI DA DEĞİŞTİRİYOR

Harvard Health Publishing'in 20 Şubat 2026 tarihli yazısında Dr. Robert H. Shmerling, koku alma duyusunun iştahı ve yemeklerden alınan keyfi doğrudan etkilediğine dikkat çekiyor. Koku kaybı yaşayan kişiler, yemekleri daha lezzetli hale getirmek için gereğinden fazla tuz kullanabiliyor veya yemek yemeye olan ilgisini kaybedebiliyor.

EVDEKİ TEHLİKELERİ FARK ETMEK ZORLAŞABİLİR

Koku alma duyusunun zayıflaması günlük yaşamda güvenlik sorunlarına da yol açabiliyor. Yanan yemeklerin, bozulan gıdaların, dumanın ve doğal gaz kaçaklarının fark edilmesi zorlaşabiliyor. Bu nedenle özellikle ileri yaştaki kişilerin evlerinde duman ve gaz dedektörleri bulundurmaları önem taşıyor.

KOKU EGZERSİZLERİ İŞE YARAYABİLİR Mİ?

Bazı koku kaybı vakalarında uygulanan koku egzersizleri, duyunun yeniden gelişmesine yardımcı olabiliyor. Limon, gül, karanfil ve okaliptüs gibi birbirinden farklı kokuların düzenli aralıklarla koklanmasına dayanan bu yöntem, özellikle viral enfeksiyonların ardından yaşanan koku kayıplarında kullanılabiliyor.

HANGİ DURUMLARDA DOKTORA BAŞVURULMALI?

Koku alma yeteneğinde aniden meydana gelen değişiklikler, uzun süre geçmeyen koku kaybı veya tanıdık kokuların farklı ve rahatsız edici şekilde algılanması durumunda kulak burun boğaz uzmanına başvurulması öneriliyor. Koku kaybının altında yatan nedenin belirlenmesi, uygun tedavinin uygulanabilmesi açısından önem taşıyor.