Evde yapılacak 5 yöntemle strese veda edin

Modern yaşamın beraberinde getirdiği yoğunluk, birçok insanın gün boyunca kendisini gergin ve yorgun hissetmesine neden oluyor. İş hayatındaki baskılar, ekonomik kaygılar, uyku düzensizliği ve sürekli bir yerlere yetişme telaşı, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı etkileyebiliyor. Stresle başa çıkmak için farklı yöntemler araştırılırken, son yıllarda bilim insanlarının üzerinde durduğu uygulamalardan biri de yoga. Bedensel hareketleri nefes kontrolü ve zihinsel farkındalıkla birleştiren yoga, evde uygulanabilmesi sayesinde günlük yaşamın bir parçası haline getirilebiliyor. Üstelik bazı bilimsel çalışmalar, düzenli yoga uygulamalarının algılanan stres düzeyini azaltabileceğine işaret ediyor. Peki, evde yoga yapmaya nereden başlanmalı? Hangi hareketler gevşemeye yardımcı olabilir ve bu uygulamaları günlük rutine dahil ederken nelere dikkat edilmeli?

REKLAM

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YOGANIN STRES ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ İNCELEDİ

Yoga, yalnızca esnekliği geliştirmeye yönelik bir egzersiz olarak görülmüyor. Nefes teknikleri, kontrollü hareketler ve dikkati içinde bulunulan ana yönlendirme gibi uygulamaları bir araya getirmesi, bu yöntemi stres yönetimi araştırmalarının da önemli konularından biri haline getiriyor.

ABD Ulusal Tamamlayıcı ve Bütünleştirici Sağlık Merkezi (NCCIH) tarafından değerlendirilen araştırmalar, yoganın stresle başa çıkma konusunda yararlı olabileceğini gösteriyor. Merkezin aktardığı 2020 tarihli bir bilimsel incelemede, toplam 672 kişinin yer aldığı 12 araştırmanın tamamında algılanan stres düzeyleri açısından yoga lehine sonuçlar elde edildi. Ancak çalışmaların yöntemleri ve katılımcı özellikleri farklılık gösterdiğinden sonuçların herkese aynı ölçüde uygulanabileceği söylenemiyor.

REKLAM

2024 yılında yayımlanan bir başka sistematik derlemede ise stres yaşayan yetişkinlerin katıldığı 13 kontrollü araştırma değerlendirildi. Toplam 1026 katılımcıyı kapsayan inceleme, yoganın kısa vadede stresin hafifletilmesine katkı sağlayabileceğine işaret etti. Bununla birlikte araştırmacılar, kanıtların kesinliğinin sınırlı olduğunu da belirtti.

Bu bilimsel bulgular doğrultusunda ev ortamında uygulanabilecek bazı temel yoga yöntemleri öne çıkıyor.

1. NEFES EGZERSİZLERİYLE ZİHNİNİZİ SAKİNLEŞTİRİN

Stresli anlarda nefes alışverişinin hızlanması, kişinin kendisini daha gergin hissetmesine neden olabiliyor. Yoga uygulamalarında kullanılan kontrollü nefes teknikleri ise dikkatin solunuma yönlendirilmesini ve daha sakin bir ritim oluşturulmasını amaçlıyor.

REKLAM

Evde uygulanabilecek en basit yöntemlerden biri, rahat bir pozisyonda oturarak doğal ve yavaş nefes alıp vermek. Bunun için sırtın desteklendiği bir sandalyeye oturmak veya yerde bağdaş kurmak yeterli olabilir.

Burundan rahatça nefes alırken karın bölgesinin hafifçe genişlemesine izin verilebilir. Ardından nefes, zorlanmadan ve yavaşça dışarı verilebilir. Bu döngü birkaç dakika boyunca sürdürülebilir.

Nefesi uzun süre tutmak veya kapasitenin üzerinde derin nefes almak gerekli değildir. Özellikle yeni başlayanlar için amaç, solunumu zorlamak değil, rahat bir nefes ritmi yakalamaktır.

2024 yılında Stress and Health dergisinde yayımlanan sistematik incelemede, yoga, nefes çalışmaları ve meditasyonun kısa süreli stres tepkileri üzerindeki etkileri değerlendirildi. İncelenen 28 çalışmanın 21'inde uygulamalar lehine sonuçlar bildirildi. Bu bulgular, nefes ve farkındalık çalışmalarının stres yönetiminde destekleyici olabileceğini düşündürüyor.

REKLAM

2. ÇOCUK POZUYLA BEDENİNİZDEKİ GERGİNLİĞİ HAFİFLETİN

Yoga uygulamalarında dinlenme amacıyla kullanılan hareketlerden biri, çocuk pozu olarak bilinen Balasana. Bu pozisyon, özellikle yoğun geçen bir günün ardından bedeni rahatlatmaya yönelik hafif bir hareket arayanlar için seçenek oluşturabiliyor.

Harekete dizlerin üzerinde başlanıyor. Kalça yavaşça topuklara doğru yaklaştırılırken üst gövde öne eğiliyor. Kollar öne doğru uzatılabiliyor veya vücudun iki yanında serbest bırakılabiliyor.

Alın, kişinin rahatlığına göre bir yastıkla desteklenebilir. Hareket sırasında nefesin doğal biçimde devam etmesi ve omuzların gereksiz yere kasılmaması önem taşıyor.

REKLAM

Bu pozisyonda yaklaşık 20-30 saniye kalınabilir. Ancak hareketin süresi kişinin esnekliğine, diz ve bel sağlığına göre değişebilir.

Çocuk pozu, tek başına bilimsel olarak kanıtlanmış bir stres tedavisi değildir. Bununla birlikte yavaş ve kontrollü bir yoga rutininin parçası olarak gevşeme hissini destekleyebilir. Dizlerinde veya kalçalarında sorun bulunan kişilerin pozisyonu değiştirmesi ya da bu hareketten kaçınması gerekebilir.

3. KEDİ-İNEK HAREKETİYLE HAREKETSİZLİĞE ARA VERİN

Gün boyunca masa başında çalışan veya uzun süre aynı pozisyonda kalan kişilerde sırt, boyun ve omuz bölgelerinde gerginlik hissi oluşabiliyor. Yoga uygulamalarında yaygın kullanılan kedi-inek hareketi, omurganın kontrollü biçimde hareket ettirilmesine yardımcı oluyor.

REKLAM

Harekete eller ve dizler yerde olacak şekilde başlanıyor. Eller omuzların, dizler ise kalçaların altında konumlandırılıyor.

Nefes alırken sırt hafifçe aşağı doğru bırakılıyor ve göğüs bölgesi öne doğru açılıyor. Nefes verirken omurga kontrollü şekilde yuvarlanıyor ve baş hafifçe aşağı yönlendiriliyor.

İki hareket arasında yavaş geçişler yapılarak birkaç tekrar gerçekleştirilebiliyor. Burada önemli olan mümkün olduğunca geniş hareket etmek değil, rahatlık sınırları içinde kalmak.

Kedi-inek hareketi, gün içinde bedensel farkındalık oluşturmak ve uzun süreli hareketsizliğe kısa bir mola vermek amacıyla kullanılabilir. Özellikle bel veya boyun rahatsızlığı bulunan kişilerin hareketi zorlamaması gerekiyor.

REKLAM

4. BACAKLARI DUVARA UZATARAK DİNLENMEYE ZAMAN AYIRIN

Yoğun bir günün ardından sakin bir ortamda uzanmak, hem bedensel hem de zihinsel olarak dinlenmeye fırsat sağlayabiliyor. Yoga uygulamalarındaki bacakları duvara uzatma pozisyonu da bu amaçla kullanılan dinlenme hareketlerinden biri.

Bu pozisyon için duvarın yakınına bir yoga matı veya kaymayan bir örtü serilebilir. Ardından sırtüstü uzanılarak bacaklar rahat bir açıyla duvara yaslanabilir.

Kalçanın mutlaka duvara tamamen temas etmesi gerekmiyor. Kişi, bel ve bacaklarının rahat ettiği mesafeyi tercih edebilir. Kollar vücudun iki yanında serbest bırakılırken nefes alışverişine odaklanılabilir.

REKLAM

Başlangıçta bir veya iki dakika bu pozisyonda kalmak yeterli olabilir. Hareket sırasında uyuşma, ağrı, baş dönmesi veya rahatsızlık hissedilirse pozisyondan çıkılmalıdır.

Bu hareketin stres hormonlarını belirli bir oranda düşürdüğüne ilişkin güçlü ve doğrudan bilimsel kanıt bulunmuyor. Ancak rahat bir dinlenme rutini içinde kullanılması, kişinin günlük hareketliliğe ara vermesine ve gevşemeye odaklanmasına yardımcı olabilir.

Glokom gibi bazı göz hastalıkları veya belirli dolaşım sorunları bulunan kişilerin, bacakların yükseltildiği bu tür pozisyonları uygulamadan önce sağlık uzmanına danışması uygun olur.

REKLAM

5. KISA BİR MEDİTASYONLA GÜNÜN YORGUNLUĞUNU GERİDE BIRAKIN

Yoga uygulamalarının önemli parçalarından biri de zihinsel farkındalık. Gün içinde sürekli farklı konulara yönelen dikkati birkaç dakika boyunca tek bir noktaya toplamak, stresle başa çıkmak için kullanılabilecek yöntemler arasında bulunuyor.

Bunun için sessiz bir ortam seçilerek rahat bir oturma pozisyonuna geçilebilir. Gözler kapatılabilir veya bakışlar sabit bir noktaya yönlendirilebilir.

Dikkat, nefes alışverişine ya da bedendeki hislere odaklanabilir. Zihin başka düşüncelere kaydığında bunları engellemeye çalışmak yerine yeniden nefese yönelmek yeterlidir.

REKLAM

Başlangıçta üç ila beş dakikalık kısa uygulamalar tercih edilebilir. Süre, kişinin rahatlığına ve isteğine göre zaman içerisinde artırılabilir.

Bilimsel araştırmalar, meditasyon ve farkındalık temelli uygulamaların bazı kişilerde stres ve kaygı belirtilerini hafifletebileceğini gösteriyor. Ancak bu uygulamaların etkisi kişiden kişiye değişebiliyor ve profesyonel ruh sağlığı desteğinin yerine geçmiyor.

EVDE YOGA YAPMAK İÇİN KAÇ DAKİKA AYIRMAK GEREKİYOR?

Yoga yapmak isteyenlerin karşılaştığı sorulardan biri, günlük uygulamaya ne kadar süre ayrılması gerektiği. Ancak herkes için geçerli, bilimsel olarak belirlenmiş tek bir ideal süre bulunmuyor.

REKLAM

Yeni başlayanlar için kısa ve hafif uygulamalarla ilerlemek daha kolay olabilir. Örneğin 10-15 dakikalık bir ev rutini şu şekilde planlanabilir:

Uygulama

Örnek süre

Bu süreler bilimsel olarak zorunlu kabul edilen değerler değil, başlangıç seviyesine yönelik örnek bir uygulama planıdır. Hareketler arasında dinlenmek ve kişisel ihtiyaçlara göre süreleri değiştirmek mümkündür.

Özellikle başlangıç döneminde zorlayıcı pozisyonlara yönelmek yerine, hareketlerin doğru uygulanmasını öğrenmek önem taşıyor. Uygun bir eğitmenin yönlendirmesi, yanlış tekniklerden kaynaklanabilecek sakatlanma riskini azaltabilir.

REKLAM

YOGA UYKU KALİTESİNİ DE ETKİLEYEBİLİR Mİ?

Stres ile uyku sorunları arasında karşılıklı bir ilişki bulunuyor. Gün boyunca yaşanan gerginlik uykuya geçişi zorlaştırabilirken, yetersiz uyku da ertesi gün stresle başa çıkmayı güçleştirebiliyor.

Yoga ve gevşeme uygulamalarının uyku üzerindeki olası etkileri de bilimsel araştırmalarda inceleniyor. Bazı çalışmalar, düzenli yoga yapan kişilerde uyku kalitesinin iyileşebileceğine işaret ediyor. Bununla birlikte elde edilen sonuçlar her yaş grubu ve her uyku sorunu için aynı düzeyde güçlü değil.

Akşam saatlerinde hafif yoga hareketlerine ve sakin nefes egzersizlerine yer vermek, uyku öncesinde dinlendirici bir rutin oluşturulmasına yardımcı olabilir.

REKLAM

Ancak uzun süre devam eden uykusuzluk veya belirgin uyku bozuklukları yalnızca yoga yapılarak tedavi edilmeye çalışılmamalı. Böyle durumlarda altta yatan nedenlerin değerlendirilmesi önem taşıyor.

EVDE YOGA YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yoga, sağlıklı bireylerin çoğu için uygun şekilde uygulandığında genellikle güvenli bir fiziksel aktivite olarak değerlendiriliyor. Bununla birlikte yanlış pozisyonlar, aşırı esneme veya kişinin fiziksel kapasitesini zorlaması sakatlanmalara yol açabiliyor.

ABD Ulusal Tamamlayıcı ve Bütünleştirici Sağlık Merkezi, yeni başlayan kişilerin özellikle baş üstü duruşlar, omuz üstü duruşlar ve zorlayıcı nefes teknikleri gibi ileri düzey uygulamalardan kaçınasını öneriyor.

REKLAM

Hamilelerin, ileri yaştaki kişilerin ve mevcut sağlık sorunu bulunanların bazı hareketleri değiştirmesi gerekebilir. Yoga sırasında keskin ağrı, baş dönmesi veya nefes darlığı oluşması halinde uygulamaya devam edilmemelidir.

Stresin günlük yaşamı belirgin biçimde etkilemesi veya uzun süre devam etmesi durumunda ise bir sağlık uzmanından destek alınması önemlidir.

STRESİ AZALTMAK İÇİN YOGA TEK BAŞINA YETERLİ Mİ?

Yoga, stres yönetiminde kullanılabilecek destekleyici yöntemlerden biri olsa da her stres kaynağını ortadan kaldırabilecek bir çözüm olarak değerlendirilmemeli.

Düzenli uyku, fiziksel aktivite, dengeli beslenme, sosyal ilişkilerin sürdürülmesi ve günlük sorumlulukların yönetilebilir hale getirilmesi de ruhsal iyilik halinin korunmasında önemli rol oynuyor.

REKLAM

Özellikle uzun süreli kaygı, yoğun stres veya ruhsal zorlanma yaşayan kişiler için yoga, gerekli profesyonel desteğin yerine değil, uygun görüldüğünde onun yanında değerlendirilmeli.

Bilimsel bulgular, yoganın bazı kişilerde stres belirtilerini hafifletmeye katkıda bulunabileceğini gösteriyor. Evde uygulanabilecek kısa ve güvenli hareketlerle başlayan bir rutin, gün içinde dinlenmeye ve bedensel farkındalığa zaman ayırmak için yararlı bir alışkanlığa dönüşebilir.