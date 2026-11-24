Elektrik faturalarının yükselmesinde yalnızca kullanılan cihazların sayısı değil, nasıl ve ne kadar süre çalıştırıldıkları da önemli rol oynuyor. Özellikle elektrikli ısıtıcılar, klimalar, kurutma makineleri ve fırınlar yüksek enerji tüketimleriyle dikkat çekerken buzdolabı gibi sürekli çalışan cihazlar da aylık giderlerde önemli bir yer tutuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 17 Kasım 2026'da kullanıma sunduğu "Verimli Ev" uygulaması da evlerdeki cihazların tüketimini hesaplamaya ve tasarruf sağlayabilecek alışkanlıkları belirlemeye imkan tanıyor. Peki, hangi ev aletleri daha fazla elektrik harcıyor, faturayı düşürmek için nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte elektrik tüketiminde fark yaratan ayrıntılar...

FATURAYI EN ÇOK HANGİ CİHAZLAR ŞİŞİRİYOR?

Evlerde elektrik tüketiminde öne çıkan cihazlar arasında elektrikli ısıtıcılar, klimalar, termosifonlar, kurutma makineleri ve elektrikli fırınlar bulunuyor. Bu cihazlar özellikle uzun süre çalıştırıldıklarında aylık elektrik tüketimini önemli ölçüde artırıyor.

Buzdolabı ve derin dondurucular ise gün boyunca soğutma işlemini sürdürdükleri için elektrik faturasında düzenli bir paya sahip. Ancak hangi cihazın en fazla elektrik harcadığı, evin büyüklüğüne, kullanılan ürünlerin özelliklerine ve günlük alışkanlıklara göre farklılaşıyor.

Örneğin 2.000 watt gücündeki bir elektrikli ısıtıcı, tam güçte bir saat çalıştığında 2 kilovatsaat (kWh) elektrik tüketiyor. Aynı ısıtıcının günde dört saat çalıştırılması, bir ayda 240 kWh elektrik tüketimi anlamına geliyor. Bu örnek, özellikle kış aylarında elektrikli ısınmanın faturayı neden yükseltebildiğini gösteriyor.

BUZDOLABINDA TÜKETİMİ ARTIRAN GÜNLÜK HATALAR

Buzdolabı, evde elektrik bağlantısı kesilmeyen cihazların başında geliyor. Soğutma motoru aralıklarla çalışsa da yiyeceklerin uygun sıcaklıkta saklanabilmesi için gün boyunca enerji harcanıyor. Bu nedenle cihazın yaşı, enerji sınıfı ve kullanım şekli toplam tüketimde önemli rol oynuyor.

Buzdolabının kapağını sık sık açmak, sıcak yemekleri doğrudan içine koymak ve cihazı fırın gibi ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmek elektrik tüketimini artırıyor. Kapı contalarının yıpranması da soğutma verimliliğini düşürebiliyor.

Cihazın çevresinde yeterli hava dolaşımı sağlamak, sıcaklık ayarını doğru yapmak ve kapıyı gereğinden uzun süre açık bırakmamak ise daha verimli çalışmasına katkı sağlıyor.

ÇAMAŞIR VE BULAŞIK MAKİNESİNDE TÜKETİMİ ARTIRAN AYRINTI

Çamaşır ve bulaşık makinelerinde elektrik tüketiminin önemli bir bölümü suyun ısıtılmasından kaynaklanıyor. Bu nedenle yüksek sıcaklıkta yapılan yıkamalar, düşük sıcaklıktaki programlara göre daha fazla enerji harcayabiliyor.

Özellikle az miktarda çamaşır için makineyi sık sık çalıştırmak, gereksiz elektrik ve su tüketimine neden oluyor. Kıyafetlerin bakım talimatlarına uygun şekilde düşük sıcaklıkta yıkanması ve makinenin kapasitesine göre doldurulması tasarruf sağlıyor.

Bulaşık makinelerinde de benzer bir durum söz konusu. Makineyi yeterince dolmadan çalıştırmak yerine uygun ekonomik programı tercih etmek, elektrik tüketimini azaltmaya yardımcı oluyor. Ayrıca bulaşıkları makineye yerleştirmeden önce uzun süre musluk altında yıkamak da gereksiz su kullanımına yol açıyor.

KLİMA VE KURUTMA MAKİNESİ FATURAYI NASIL YÜKSELTİYOR?

Klimalar, özellikle yaz aylarında uzun süre çalıştırıldıklarında evlerin en fazla elektrik tüketen cihazları arasına girebiliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Ağustos 2026'da paylaştığı bilgilere göre klimaların yaz aylarında en düşük 24 dereceye ayarlanması öneriliyor. Soğutma sıcaklığının 2 derece yükseltilmesiyle uygun koşullarda yüzde 15'e varan elektrik tasarrufu sağlanabiliyor.

Kurutma makinelerinde ise kullanılan teknoloji büyük önem taşıyor. Geleneksel modellerle karşılaştırıldığında ısı pompalı kurutma makineleri daha az enerji tüketiyor. ENERGY STAR verilerine göre enerji verimli ısı pompalı modeller, standart kurutma makinelerine kıyasla en az yüzde 28 daha az elektrik harcayabiliyor.

Elektrikli fırın, ütü ve su ısıtıcısı gibi yüksek güçlü cihazlarda da gereksiz kullanım süresini azaltmak, aylık elektrik tüketiminin kontrol altında tutulmasına yardımcı oluyor.

KAPALI GÖRÜNEN CİHAZLAR DA ELEKTRİK HARCIYOR

Elektrik faturasında gözden kaçan ayrıntılardan biri de bekleme modundaki cihazlar. Televizyon, oyun konsolu, uydu alıcısı ve bazı elektronik eşyalar kapatıldıktan sonra da düşük miktarda elektrik tüketmeye devam ediyor.

Standby olarak bilinen bu durumda cihazlar, uzaktan kumandayla yeniden açılabilmek veya belirli özelliklerini çalışır durumda tutmak için enerji kullanıyor. Tek bir cihazın tüketimi düşük olsa da evdeki çok sayıda elektronik eşyanın toplam tüketimi zamanla artıyor.

Bu nedenle uzun süre kullanılmayacak elektronik cihazların güvenli şekilde elektrik bağlantısının kesilmesi, gereksiz tüketimin önlenmesine yardımcı oluyor.

ELEKTRİK FATURASINI DÜŞÜRMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Elektrik tüketimini kontrol altına almak için cihazları tamamen kullanmayı bırakmak gerekmiyor. Doğru program seçimi, ideal sıcaklık ayarları ve gereksiz bekleme modu tüketiminin önlenmesi aylık faturada doğrudan fark yaratıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının kullanıma sunduğu Verimli Ev mobil uygulaması da evlerdeki cihazların enerji tüketimini analiz etmeye imkan tanıyor. Uygulamada ürünlerin enerji sınıfı, motor gücü ve günlük kullanım süresi gibi bilgiler değerlendirilerek kişiye özel tasarruf önerileri sunuluyor.

Böylece evdeki hangi cihazların daha fazla elektrik tükettiğini görmek ve günlük alışkanlıkları buna göre düzenlemek kolaylaşıyor. Özellikle uzun süre çalışan yüksek güçlü cihazların kullanım süresine dikkat etmek, ev bütçesini korumanın en etkili yolları arasında yer alıyor.