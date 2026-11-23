Kış aylarında doğalgaz tüketimi artarken, yüksek faturalarla karşılaşmak istemeyenlerin aklındaki sorulardan biri de kombinin nasıl kullanılması gerektiği. Kombiyi gece kapatınca gerçekten tasarruf ediliyor mu, yoksa sabah evi yeniden ısıtmak daha mı fazla doğalgaz harcatıyor? Bu sorunun tek bir yanıtı bulunmuyor. Çünkü doğalgaz tüketimini belirleyen faktörler arasında kombinin çalışma şeklinin yanı sıra evin ısı yalıtımı, dışarıdaki hava sıcaklığı ve günlük kullanım alışkanlıkları da yer alıyor.

KOMBİYİ SÜREKLİ AÇIK BIRAKMAK HER EVDE TASARRUF SAĞLAMIYOR

Gün boyu kombiyi yüksek ayarda çalıştırmak sanıldığı gibi her zaman tasarruf sağlamıyor. Asıl önemli olan, evin ihtiyacına göre kontrollü bir sıcaklık dengesi kurmak. İGDAŞ'ın Şubat 2026 tarihli bilgilendirmesinde de kombinin sık sık açılıp kapatılmasının verimli olmadığına dikkat çekiliyor. Kısa süreli evden çıkışlarda cihazı tamamen kapatmak yerine düşük sıcaklık ayarında çalışmaya devam etmesini sağlamak daha dengeli bir tüketim sunabiliyor.

Burada belirleyici olan ise evin durumu. İyi yalıtılmış bir evde içerideki sıcaklık daha uzun süre korunurken, yalıtımı zayıf dairelerde ısı kaybı daha hızlı yaşanabiliyor. Bu nedenle kombinin kullanım şekli belirlenirken konutun özelliklerinin de dikkate alınması gerekiyor.

GECE YATARKEN KOMBİ KAPATILMALI MI?

Soğuk kış gecelerinde kombiyi tamamen kapatmak yerine oda sıcaklığını düşürmek, tercih edilebilecek yöntemler arasında yer alıyor.

Gündüz saatlerinde 22 derece, gece ise 18 derece civarında bir sıcaklık hedeflenmesi öneriliyor. Elbette bu değerler her konut için değişmez bir kural değil. Isı kaybı az olan, yalıtımı güçlü evlerde gece ısıtmayı tamamen durdurmak da mümkün olabiliyor. Dolayısıyla en uygun sıcaklık, evin yalıtımına ve kişisel konfor ihtiyacına göre değişiyor.

ODA TERMOSTATI FATURAYI NE KADAR DÜŞÜRÜYOR?

Evin sıcaklığını göz kararıyla değil, gerçek ortam ısısına göre yönetmek doğalgaz tüketiminde fark yaratabiliyor. Oda termostatı, ortam istenen sıcaklığa ulaştığında kombinin çalışmasını kontrol ederek gereksiz ısınmanın önüne geçmeye yardımcı oluyor.

Oda termostatı kullanımı, doğalgaz faturasında yüzde 10'a varan tasarrufa katkı sağlayabiliyor. Ancak bu oran evin cephesine, yalıtımına ve kullanım alışkanlıklarına göre değişiklik gösterebiliyor.

FATURAYI ŞİŞİREN KÜÇÜK AMA ETKİLİ HATALAR

Kombi ayarı kadar ev içindeki ısı kayıplarını önlemek de doğalgaz tüketimini azaltmada önemli rol oynuyor. Faturayı düşürmek ve evin sıcaklığını korumak için şu noktalara dikkat etmek gerekiyor: