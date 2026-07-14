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        Haberler Bilgi Gündem 15 TEMMUZ KAPALI METROBÜS DURAKLARI: 15 Temmuz'da hangi metrobüs durakları kapalı olacak, ne zaman açılacak? İETT duyurusu ile kapatılacak duraklar listesi...

        15 TEMMUZ KAPALI METROBÜS DURAKLARI: 15 Temmuz'da hangi metrobüs durakları kapalı olacak, ne zaman açılacak? İETT duyurusu ile kapatılacak duraklar listesi...

        15 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek etkinlikler nedeniyle metrobüs hattında geçici ulaşım düzenlemesine gidilecek. Bazı istasyonların belirli saatlerde yolcu kullanımına kapatılacak olması, güzergâhını metrobüsle sürdüren vatandaşları alternatif durak ve ulaşım seçeneklerine yöneltti. Yolcular, sefer planlarını aksatmamak için kapalı olacak istasyonları ve uygulamanın sona ereceği saati araştırıyor. Peki, 15 Temmuz'da hangi metrobüs durakları hizmet vermeyecek, istasyonlar ne zaman yeniden açılacak? İşte İETT duyurusuna göre geçici olarak kapatılacak durakların listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 15:15 Güncelleme:
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        15 Temmuz programları nedeniyle İstanbul’daki metrobüs seferlerinde geçici değişiklik uygulanacak. Bazı istasyonların kullanıma kapatılması ve araçların alternatif güzergâhlara yönlendirilmesi, gün içinde metrobüsle seyahat edecek yolcuların ulaşım planlarını etkileyecek. Vatandaşlar, hangi durakların hizmet dışı kalacağını ve düzenlemenin ne zamana kadar süreceğini araştırıyor. Peki, 15 Temmuz’da kapalı olacak metrobüs durakları hangileri, seferler ne zaman normale dönecek? İşte İETT’nin açıkladığı güncel ulaşım düzenlemesi...

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        15 TEMMUZ'DA 6 DURAK KAPATILACAK

        İETT, İstanbul Valiliğinin kararıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Koşusu kapsamında metrobüs hattında geçici düzenleme yapılacağını açıkladı. Buna göre uygulama, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 03.00’te başlayacak ve metrobüsler belirlenen alternatif güzergâh üzerinden seferlerine devam edecek. Düzenlemenin yeni bir duyuruya kadar süreceği belirtilirken, yolcuların güncel açıklamaları takip ederek ulaşım planlarını alternatif güzergâhlara göre yapmaları istendi.

        İETT 15 Temmuz'da kapatılacak metrobüs durakları ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

        "Değerli Yolcularımız, İstanbul Valiliği kararı doğrultusunda, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Koşusu nedeniyle 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 03.00'ten itibaren, ikinci bir duyuruya kadar metrobüs seferlerinde geçici güzergâh düzenlemesi uygulanacaktır. Metrobüs seferleri, Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme istasyonları arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergâhı üzerinden gerçekleştirilecektir."

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        15 TEMMUZ GÜNÜ HANGİ DURAKLAR KAPATILACAK?

        Metrobüs seferlerinin Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme istasyonları arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahı üzerinden gerçekleştirileceği belirtilen duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

        15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Burhaniye, Altunizade, Acıbadem, Uzunçayır ve Fikirtepe istasyonları yolcu iniş ve binişine kapalı olacaktır. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde, Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu'ndan binen yolcularımız Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahını kullanan metrobüslerle Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu'na ulaşacak, buradan yolculuklarına devam edebilecektir. Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde ise Anadolu Yakası'na geçecek yolcularımızın Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu'nda aktarma yapmaları gerekmektedir.

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        Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde ise Anadolu Yakası'na geçecek yolcularımızın Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu'nda aktarma yapmaları gerekmektedir. Detaylı bilgi için web sitemizi veya Otobüsüm Nerede uygulamamızı ziyaret edebilirsiniz."

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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