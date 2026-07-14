15 TEMMUZ KAPALI METROBÜS DURAKLARI: 15 Temmuz'da hangi metrobüs durakları kapalı olacak, ne zaman açılacak? İETT duyurusu ile kapatılacak duraklar listesi...

15 TEMMUZ'DA 6 DURAK KAPATILACAK

İETT, İstanbul Valiliğinin kararıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Koşusu kapsamında metrobüs hattında geçici düzenleme yapılacağını açıkladı. Buna göre uygulama, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 03.00’te başlayacak ve metrobüsler belirlenen alternatif güzergâh üzerinden seferlerine devam edecek. Düzenlemenin yeni bir duyuruya kadar süreceği belirtilirken, yolcuların güncel açıklamaları takip ederek ulaşım planlarını alternatif güzergâhlara göre yapmaları istendi.

İETT 15 Temmuz'da kapatılacak metrobüs durakları ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Değerli Yolcularımız, İstanbul Valiliği kararı doğrultusunda, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Koşusu nedeniyle 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 03.00'ten itibaren, ikinci bir duyuruya kadar metrobüs seferlerinde geçici güzergâh düzenlemesi uygulanacaktır. Metrobüs seferleri, Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme istasyonları arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergâhı üzerinden gerçekleştirilecektir."