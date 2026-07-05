2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya ile Norveç çeyrek final bileti için kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Brezilya - Norveç mücadelesi, TRT 1 ve Tabii platformu üzerinden canlı ve şifresiz yayınlanacak. Brezilya - Norveç maçının tarihi, saati ve canlı yayın bilgileri arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Peki Brezilya - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Brezilya Norveç maçı TRT 1 canlı izleme ekranı...