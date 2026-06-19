2026 YKS'de adaylara ne dağıtılacak? YKS sınavında adaylara kalem, silgi, su ve kalemtıraş verilecek mi?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2026 yaklaşırken, sınava girecek adayların en çok merak ettiği konuların başında sınav salonunda kendilerine hangi malzemelerin sağlanacağı geliyor. Özellikle kalem, silgi, su ve kalemtıraşın ÖSYM tarafından verilip verilmeyeceği araştırılırken, sınav günü uygulanacak kurallar yeniden gündemin üst sıralarına taşındı.

Peki, YKS sınavında adaylara kalem, silgi, su ve kalemtıraş verilecek mi? ÖSYM’nin yıllardır uyguladığı sınav prosedürleri bu konuda belirleyici olurken, detaylar sınav öncesinde adaylar için büyük önem taşıyor. Ayrıntılar haberimizde…