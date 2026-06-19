2026 YKS'de adaylara ne dağıtılacak? YKS sınavında adaylara kalem, silgi, su ve kalemtıraş verilecek mi?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2026'da adaylara hangi malzemelerin verileceği merak konusu oldu. Sınav günü kalem, silgi, su ve kalemtıraşın dağıtılıp dağıtılmayacağı araştırılırken, ÖSYM'nin uyguladığı standart kurallar yeniden gündemde. Peki, YKS sınavında adaylara kalem, silgi, su ve kalemtıraş verilecek mi? Ayrıntılar haberimizde.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2026 yaklaşırken, sınava girecek adayların en çok merak ettiği konuların başında sınav salonunda kendilerine hangi malzemelerin sağlanacağı geliyor. Özellikle kalem, silgi, su ve kalemtıraşın ÖSYM tarafından verilip verilmeyeceği araştırılırken, sınav günü uygulanacak kurallar yeniden gündemin üst sıralarına taşındı.
Peki, YKS sınavında adaylara kalem, silgi, su ve kalemtıraş verilecek mi? ÖSYM’nin yıllardır uyguladığı sınav prosedürleri bu konuda belirleyici olurken, detaylar sınav öncesinde adaylar için büyük önem taşıyor. Ayrıntılar haberimizde…
YKS'DE KALEM, SİLGİ VE KALEMTIRAŞ VERİLECEK Mİ?
Sınavın girecek adaylara kullanacağı kalem, silgi ve kalemtıraş gibi temel gereçler ÖSYM tarafından temin edilecektir. Ayrıca sınav süresince ihtiyaç duyulması halinde kullanılmak üzere şeker ve peçete de salonlarda hazır bulundurulacaktır.
YKS'DE SU VERİLECEK Mİ?
ÖSYM’nin genel uygulamasına göre sınav salonlarında adaylara standart olarak su dağıtımı yapılmamaktadır. Adaylar genellikle sınava gelirken şeffaf şişede su getirebilir ve bu suyu sınav kuralları çerçevesinde kullanabilir. Ancak salon görevlileri tarafından verilen zorunlu bir “su ikramı” uygulaması bulunmamaktadır.