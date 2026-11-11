2027 Milli Piyango yılbaşı bileti fiyatları beli oldu! Büyük ikramiye 1 milyar TL! MPİ yılbaşı çekilişi çeyrek, yarım ve tam bilet ne kadar, kaç TL?

Milli Piyango 2027 Yılbaşı Özel Çekilişi için geri sayım başladı. Yeni yıla büyük ikramiye kazanma umuduyla girmek isteyenler, yılbaşı bileti fiyatlarını araştırıyor. 9 Kasım 2026 tarihinde satışa sunulan biletlerde çeyrek, yarım ve tam bilet ücretleri geçen yıla göre yüzde 25 arttı. Büyük ikramiyenin 1 milyar TL olarak belirlendiği çekilişte toplam 5 milyar 796 milyon 300 bin TL ikramiye dağıtılacak. Peki, 2027 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, büyük ikramiye kaç TL? İşte, 2027 yılbaşı çekilişi bilet fiyatları ve büyük ikramiye miktarı…