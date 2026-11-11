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        Haberler Bilgi 2027 Milli Piyango yılbaşı bileti fiyatları beli oldu! Büyük ikramiye 1 milyar TL! MPİ yılbaşı çekilişi çeyrek, yarım ve tam bilet ne kadar, kaç TL?

        2027 Milli Piyango yılbaşı bileti fiyatları beli oldu! Büyük ikramiye 1 milyar TL! MPİ yılbaşı çekilişi çeyrek, yarım ve tam bilet ne kadar, kaç TL?

        2027 Milli Piyango yılbaşı bileti fiyatları, büyük ikramiye hayali kuran vatandaşların gündeminde yer alıyor. 1 milyar TL'lik büyük ikramiyenin dağıtılacağı yılbaşı özel çekilişi öncesinde çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları belli oldu. Peki, 2027 Milli Piyango yılbaşı bileti fiyatları ne kadar? İşte, 2027 çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 08:33 Güncelleme:
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        Milli Piyango 2027 Yılbaşı Özel Çekilişi için geri sayım başladı. Yeni yıla büyük ikramiye kazanma umuduyla girmek isteyenler, yılbaşı bileti fiyatlarını araştırıyor. 9 Kasım 2026 tarihinde satışa sunulan biletlerde çeyrek, yarım ve tam bilet ücretleri geçen yıla göre yüzde 25 arttı. Büyük ikramiyenin 1 milyar TL olarak belirlendiği çekilişte toplam 5 milyar 796 milyon 300 bin TL ikramiye dağıtılacak. Peki, 2027 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, büyük ikramiye kaç TL? İşte, 2027 yılbaşı çekilişi bilet fiyatları ve büyük ikramiye miktarı…

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        2027 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ FİYATLARI NE KADAR?

        2027 Milli Piyango yılbaşı bileti fiyatları, bilet türüne göre açıklandı. Çeyrek bilet 250 TL, yarım bilet 500 TL, tam bilet ise 1.000 TL'den satışa sunuldu.

        2027 yılbaşı çekilişi için belirlenen bilet ücretleri şöyle:

        Çeyrek bilet: 250 TL

        Yarım bilet: 500 TL

        Tam bilet: 1.000 TL

        Geçen yıl çeyrek bilet 200 TL, yarım bilet 400 TL, tam bilet ise 800 TL'den satılmıştı. Yeni fiyatlarla birlikte üç bilet türünde de yüzde 25 artış yapıldı.

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        MİLLİ PİYANGO 2027 BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

        Milli Piyango 2027 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiye 1 milyar TL olarak belirlendi. Çekilişte büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak.

        Yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 5 milyar 796 milyon 300 bin TL olarak açıklandı. Büyük ödülün yanı sıra farklı ikramiye kategorilerinde de kazananlar belli olacak.

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        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

        2027 Milli Piyango yılbaşı biletleri 9 Kasım 2026 itibarıyla satışa çıktı. Çekilişe katılmak isteyenler biletlerini yetkili Milli Piyango bayilerinden satın alabiliyor.

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        Bilet almak isteyenler için Milli Piyango Online internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden de satış imkanı bulunuyor. Vatandaşlar tercih ettikleri bilet türüne göre çeyrek, yarım veya tam bilet alarak yılbaşı çekilişine katılabiliyor.

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        2027 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

        Milli Piyango 2027 Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Yeni yıl gecesi yapılacak çekilişle birlikte 1 milyar TL'lik büyük ikramiyenin kazananı belli olacak.

        Çekiliş sonuçları, büyük ikramiye numarası ve amorti sonuçları Milli Piyango Online üzerinden sorgulanabilecek.

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