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        Haberler Bilgi 25 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU! Teşkilat, Daha 17, Ömür Usta, Milyoner ve MasterChef yarıştı! Total, AB ve ABC1’de kim birinci oldu?

        25 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU! Teşkilat, Daha 17, Ömür Usta, Milyoner ve MasterChef yarıştı! Total, AB ve ABC1’de kim birinci oldu?

        25 Ekim 2026 Pazar reyting sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Dün akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Teşkilat, Daha 17, Ömür Usta, MasterChef Türkiye ve Kim Milyoner Olmak İster? yapımları arasında kıyasıya rekabet yaşandı. Show TV'de İntikam Vakti ve Star TV'de Ölümcül Uçuş filmleri sinemaseverlerle buluştu. Yayınlanan yapımların izlenme oranlarını merak eden seyirciler gözlerini Total, AB ve ABC1 sıralamalarına çevrildi. Peki, dün akşam en çok hangi yapım izlendi, reyting birincisi kim oldu? İşte, 25 Ekim 2026 reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralaması…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 15:17 Güncelleme:
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        1

        25 Ekim 2026 Pazar akşamı televizyon ekranlarında birbirinden iddialı yapımlar izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de Teşkilat, Kanal D'de Daha 17 ve NOW'da Ömür Usta dizileri yeni bölümleriyle ekranlara gelirken TV8'de MasterChef Türkiye, ATV'de ise Kim Milyoner Olmak İster? yarışmaları seyirciyle buluştu. Show TV ve Star TV'de yayınlanan sinema filmleri de pazar akşamının alternatifleri arasında yer aldı. Geçtiğimiz hafta reyting yarışını üç kategoride de Ömür Usta'nın kazanmasının ardından bu haftaki sıralama merak konusu oldu. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 25 Ekim 2026 reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralaması...

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        25 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        25 Ekim 2026 Pazar gününe ait reyting sonuçları açıklandı. Böylece Total, AB ve ABC1'de günün en çok izlenen yapımları ve reyting birincileri netleşti.

        NOW'da yayınlanan Ömür Usta, Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında birinci sıraya yerleşti.

        Kanal D'de yayınlanan Daha 17 üç kategoride de ikinci sırada bulunurken TRT 1'in Teşkilat dizisi Total'de ve ABC1'de üçüncü oldu.

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        25 EKİM 2026 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        1 Ömür Usta NOW

        2 Daha 17 Kanal D

        3 Teşkilat TRT 1

        4 Daha 17 (Özet) Kanal D

        5 Ömür Usta (Özet) NOW

        6 Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu NOW

        7 MasterChef Türkiye TV8

        8 Kanal D Ana Haber Kanal D

        9 Show Ana Haber Show TV

        10 Teşkilat (Özet) TRT 1

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        25 EKİM 2026 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

        1 Ömür Usta NOW

        2 Daha 17 Kanal D

        3 Ömür Usta (Özet) NOW

        4 Teşkilat TRT 1

        5 Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu NOW

        6 Daha 17 (Özet) Kanal D

        7 MasterChef Türkiye TV8

        8 Teşkilat (Özet) TRT 1

        9 Kanal D Ana Haber Kanal D

        10 Kim Milyoner Olmak İster? ATV

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        25 EKİM 2026 PAZAR ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        1 Ömür Usta NOW

        2 Daha 17 Kanal D

        3 Teşkilat TRT 1

        4 Ömür Usta (Özet) NOW

        5 Daha 17 (Özet) Kanal D

        6 Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu NOW

        7 MasterChef Türkiye TV8

        8 Teşkilat (Özet) TRT 1

        9 Show Ana Haber Show TV

        10 Kanal D Ana Haber Kanal D

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