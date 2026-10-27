28 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim 2026 Çarşamba günü okullar, noterler ve kamu kurumları açık mı, tatil mi?

28 EKİM'DE BANKALAR AÇIK MI, SAAT KAÇTA KAPANACAK?

28 Ekim Çarşamba günü bankalarda yarım gün çalışma düzeni uygulanacak. Cumhuriyet Bayramı tatilinin saat 13.00'te başlaması nedeniyle banka şubeleri öğleden sonra kapalı olacak.

29 Ekim Perşembe günü resmi tatil olduğu için banka şubeleri kapalı olacak. ATM'ler, mobil bankacılık ve internet bankacılığı hizmetleri kullanılabilecek ancak EFT gibi işlemlerin gerçekleşme zamanı bankaların çalışma takvimine göre değişebilecek.

Borsa İstanbul da resmi 2026 takviminde 28 Ekim'i yarım gün tatil, 29 Ekim'i ise tam gün tatil olarak duyurdu.