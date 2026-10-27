28 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim 2026 Çarşamba günü okullar, noterler ve kamu kurumları açık mı, tatil mi?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken 28 Ekim'in resmi tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü kutlamaları öncesinde öğrenciler, veliler, öğretmenler, kamu ve özel sektör çalışanları tatil takvimine odaklandı. Özellikle okulların, bankaların, noterlerin ve kamu kurumlarının çalışma saatleri araştırılmaya başlandı. Peki, 28 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim 2026 Çarşamba günü okullar, bankalar, noterler ve kamu kurumları açık mı, tatil mi? İşte 28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil takvimi ve merak edilen ayrıntılar...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanacak. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103. yıl dönümü için hazırlıklar sürerken gözler resmi tatil takvimine çevrildi. 29 Ekim tarihi resmi tatil kabul edilirken 28 Ekim Çarşamba gününün tatil durumu merak konusu oldu. Öğrenciler, veliler, öğretmenler ve çalışanlar yarının resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 28 Ekim yarım gün mü, resmi tatil mi? 28 Ekim 2026 Çarşamba günü okullar, bankalar, noterler ve kamu kurumları açık mı, tatil mi? İşte 2026 yılı 28-29 Ekim resmi tatil takvimine ilişkin ayrıntılar...
28 EKİM 2026 RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'un birinci maddesine göre Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim günü saat 13.00 itibarıyla başlar.
Buna göre 28 Ekim 2026 Çarşamba günü yarım gün resmi tatil olacak.
28 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ, DERS YAPILACAK MI?
Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim Çarşamba günü okullarda yarım gün tatil uygulanacak.
Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre 28 Ekim'de sabah saatlerinde eğitim devam ederken saat 13.00'ten itibaren resmi tatil başlayacak. 29 Ekim Perşembe günü ise okullar kapalı olacak.
28 EKİM'DE BANKALAR AÇIK MI, SAAT KAÇTA KAPANACAK?
28 Ekim Çarşamba günü bankalarda yarım gün çalışma düzeni uygulanacak. Cumhuriyet Bayramı tatilinin saat 13.00'te başlaması nedeniyle banka şubeleri öğleden sonra kapalı olacak.
29 Ekim Perşembe günü resmi tatil olduğu için banka şubeleri kapalı olacak. ATM'ler, mobil bankacılık ve internet bankacılığı hizmetleri kullanılabilecek ancak EFT gibi işlemlerin gerçekleşme zamanı bankaların çalışma takvimine göre değişebilecek.
Borsa İstanbul da resmi 2026 takviminde 28 Ekim'i yarım gün tatil, 29 Ekim'i ise tam gün tatil olarak duyurdu.
28 EKİM'DE NOTERLER VE KAMU KURUMLARI AÇIK MI?
28 Ekim Çarşamba günü kamu kurumlarında saat 13.00'e kadar normal mesai düzeni uygulanacak. Öğleden sonra ise resmi tatil başlayacak.
Noterler, kaymakamlıklar, belediyelerin idari birimleri, nüfus müdürlükleri ve diğer kamu kuruluşlarında genel olarak yarım gün mesai uygulanacak. 29 Ekim Perşembe günü ise resmi tatil nedeniyle normal hizmet verilmeyecek.
Vatandaşların resmi işlemlerini planlarken yarım günlük çalışma düzenini dikkate almaları gerekiyor.
28 EKİM'DE HASTANELER VE AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ AÇIK MI?
28 Ekim'de devlet hastanelerinin rutin poliklinik hizmetlerinde resmi tatil düzeni uygulanacak. Sabah saatlerinde normal çalışma sürerken öğleden sonra poliklinik hizmetlerine ara verilecek.
Aile sağlığı merkezlerinde de 28 Ekim saat 13.00'ten itibaren resmi tatil uygulaması geçerli olacak. 29 Ekim'de ise rutin muayene hizmetleri verilmeyecek.
Buna karşılık hastanelerin acil servisleri ve 112 Acil Sağlık hizmetleri resmi tatil boyunca kesintisiz olarak hizmet vermeye devam edecek.
28 EKİM'DE ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞANLAR YARIM GÜN TATİL Mİ?
28 Ekim'in öğleden sonrası, özel sektör çalışanları açısından da ulusal bayram tatili kapsamına giriyor. Ancak iş yerlerinin çalışma düzeni, faaliyet alanına ve çalışma koşullarına göre farklılık gösterebiliyor.
4857 sayılı İş Kanunu'nun 47. maddesine göre ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmayan işçilere o günün ücreti tam olarak ödeniyor. Tatil gününde çalışan işçiler ise çalıştıkları her gün için ayrıca bir günlük ücrete hak kazanıyor.
28 Ekim'in yalnızca öğleden sonrasının tatil olması nedeniyle bu dönemdeki ücret hesabında yarım günlük çalışma esas alınıyor. İş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmelerinde çalışanlar lehine farklı düzenlemeler bulunabiliyor.