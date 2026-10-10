28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim tatil mi, Cumhuriyet Bayramı bu sene hangi güne denk geliyor?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tarihinden bir önceki güne denk gelen 28 Ekim yarım gün olup olmadığı merak ediliyor. Diğer taraftan 29 Ekim resmi tatili dolayısıyla banka, noter, vergi dairesi, kaymakamlık, belediye gibi kamu kurumlarının çalışma takvimi de merak konusu oldu. Peki 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu sene hangi güne denk geliyor?