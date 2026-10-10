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        Haberler Bilgi Yaşam 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim tatil mi, Cumhuriyet Bayramı bu sene hangi güne denk geliyor?

        28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim tatil mi, Cumhuriyet Bayramı bu sene hangi güne denk geliyor?

        Her sene büyük heyecanla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa süre kaldı. Cumhuriyet Bayramı öncesinde tatil takvimi merak konusu oldu. Hafta içine denk gelmesi sebebiyle okulların ve iş yerlerin tatil durumu merak ediliyor. Peki 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim tatil mi, Cumhuriyet Bayramı bu sene hangi güne denk geliyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 01:40 Güncelleme:
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        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tarihinden bir önceki güne denk gelen 28 Ekim yarım gün olup olmadığı merak ediliyor. Diğer taraftan 29 Ekim resmi tatili dolayısıyla banka, noter, vergi dairesi, kaymakamlık, belediye gibi kamu kurumlarının çalışma takvimi de merak konusu oldu. Peki 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu sene hangi güne denk geliyor?

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        29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

        29 Ekim 2026 bu sene Perşembe gününe denk geliyor. 29 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yıl dönümü olan Cumhuriyet Bayramı olarak ulusal bayram kabul ediliyor.

        Bu nedenle kamu kurumları başta olmak üzere resmi tatil kapsamında faaliyet gösteren kurumlarda 29 Ekim günü çalışma yapılmayacak.

        28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tatil 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’te başlayacak. Buna göre 28 Ekim’in sabah bölümü normal çalışma ve eğitim kapsamında olacak, saat 13.00’ten sonra ise yarım gün resmi tatil uygulanacak.

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        28 Ekim’in öğleden sonrası ile 29 Ekim’in tamamı birlikte değerlendirildiğinde Cumhuriyet Bayramı tatili toplam 1,5 gün olacak.

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        #28 Ekim yarım gün mü
        #cumhuriyet bayramı
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