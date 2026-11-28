28 Kasım 2026 TV yayın akışı belli oldu. Buna göre kasım ayının son cumartesi gününde televizyon ekranlarında yine renkli bir akşam izleyicileri bekliyor. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler izleyici karşısına çıkacakken Show TV’nin sevilen komedi programı Güldür Güldür Show kahkaha dolu bir akşam geçirmek isteyenleri ekran başına toplayacak. Akşam planını sevdiği yapımlara göre şekillendirmek isteyenler ise "Bugün hangi diziler var?", "Bu akşam televizyonda ne var?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 28 Kasım 2026 Cumartesi Show TV, Kanal D, ATV, TRT 1, Star TV, NOW ve TV8 yayın akışı…