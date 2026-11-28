28 KASIM 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ: Bugün televizyonda neler var? İşte saat saat Show TV, Kanal D, ATV, TRT 1, Star TV, NOW ve TV8 yayın akışı
Haftanın yorgunluğunu televizyon karşısında atmak isteyenler için cumartesi akşamının ekran rehberi belli oldu. Türkiye'nin en çok izlenen kanallarının 28 Kasım 2026 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Bugün birbirinden farklı türde yapımlar izleyicilerle buluşacak. Kimi seyirciler sevdikleri dizilerin hikayesine ortak olurken kimileri de yarışma ve eğlence programlarıyla keyifli bir akşam geçirecek. Peki, bugün televizyonda neler var, bu akşam hangi diziler yayınlanacak? İşte 28 Kasım Cumartesi Show TV, Kanal D, ATV, TRT 1, Star TV, NOW ve TV8 yayın akışı!
28 Kasım 2026 TV yayın akışı belli oldu. Buna göre kasım ayının son cumartesi gününde televizyon ekranlarında yine renkli bir akşam izleyicileri bekliyor. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler izleyici karşısına çıkacakken Show TV’nin sevilen komedi programı Güldür Güldür Show kahkaha dolu bir akşam geçirmek isteyenleri ekran başına toplayacak. Akşam planını sevdiği yapımlara göre şekillendirmek isteyenler ise "Bugün hangi diziler var?", "Bu akşam televizyonda ne var?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 28 Kasım 2026 Cumartesi Show TV, Kanal D, ATV, TRT 1, Star TV, NOW ve TV8 yayın akışı…
28 KASIM 2026 SHOW TV YAYIN AKIŞI
07.00 Kızılcık Şerbeti
10.00 Cumartesi Sürprizi
13.00 Her Gönülde Bir Aslan Yatar
14.45 Sevdan Bir Ateş
18.25 Show Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)
23.45 Hava Saldırısı
02.00 Kızılcık Şerbeti
04.15 Sevdan Bir Ateş
28 KASIM 2026 KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Küçük Ağa
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Cumartesi
13.00 Arda'nın Mutfağı
14.00 Haysiyet
16.00 Daha 17
18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Güller ve Günahlar (Yeni bölüm)
00.15 Daha 17
03.00 Müzik Arası
04.00 Üç Kız Kardeş
28 KASIM 2026 ATV YAYIN AKIŞI
07.30 ATV'de Hafta Sonu
10.00 Güneşin Doğduğu Yer
13.00 Var Mısın Yok Musun
16.00 Altı Üstü İstanbul
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster? (Yeni Bölüm)
23.20 Güneşin Doğduğu Yer
02.20 Bir Gece Masalı
05.00 Hercai
28 KASIM 2026 TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.13 İstiklal Marşı
05.15 Lingo Türkiye
06.20 Yedi Güzel Adam
08.35 Kod Adı Kırlangıç
10.00 Hayallerinin Peşinde
11.30 Teşkilat
14.30 Evlilik Güzeldir
17.50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı (Yeni Bölüm)
00.15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
01.30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı
01.45 Büyük Yolculuk
03.10 Teşkilat
28 KASIM 2026 STAR TV YAYIN AKIŞI
08.00 Tuzlu Kahve
11.00 Başkalarının Hayatı
14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.30 Sevdiğim Sensin
19.00 Star Haber
20.00 Başkalarının Hayatı (Yeni bölüm)
00.15 Tuzlu Kahve
02.30 Sevdiğim Sensin
05.00 Fazilet Hanım ve Kızları
06.15 Baba Ocağı
28 KASIM 2026 NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Memet Özer ile Mutfakta
12.00 Kamera Arkası
12.45 Yeraltı
16.00 Ömür Usta
19.00 Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Ali İhsan Varol ile Kumbara
21.45 Ömür Usta
28 KASIM 2026 TV8 YAYIN AKIŞI
08.00 Oynat Bakalım
08.30 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
15.30 Gupi
16.30 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
20.00 MasterChef Türkiye