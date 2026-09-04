63 yıl sonra gelen sürpriz! Buzulun içinden çıkan eşya sahibine geri döndü
Avusturya Alpleri'nde bulunan eski bir sırt çantası, aradan geçen 63 yılın ardından sahibine ulaştı. İlk bakışta sıradan bir dağcılık eşyası gibi görünen çantanın ardındaki hikaye ise yıllar öncesine uzanan ölüm kalım mücadelesini ortaya çıkardı.
Avusturya’nın Tirol bölgesindeki Sulztalferner Buzulu’nda bir yürüyüşçünün bulduğu sırt çantası, yetkilileri de şaşırtan bir araştırmanın başlamasına neden oldu. Buzulun erimesiyle gün yüzüne çıkan çantanın içinde eski dağcılık ekipmanları, bir kamera ve başka kişisel eşyalar vardı. Ancak asıl dikkat çeken ayrıntı, çantanın sahibinin yıllar önce onu hayatta kalabilmek için kendi elleriyle buzulun içine atmış olmasıydı.
ÇANTA 63 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI
Olayın başlangıcı 1963 yılına dayanıyor. 4 Ağustos 1963'te arkadaşlarıyla Sulztalferner Buzulu çevresinde yürüyüş yapan genç dağcı, geçiş sırasında bir yarığa düştü. Arkadaşlarıyla halat bağlantısı sayesinde daha derine düşmekten kurtuldu. Ancak kurtarma sırasında çantasının ağırlık yaptığını fark etti. Kendisine yardımcı olabilmeleri için sırt çantasını çıkararak buzulun derinliklerine bıraktı. O gün kaybolan çantanın 63 yıl sonra yeniden bulunacağı ise kimsenin aklına gelmezdi.
BUZUN İÇİNDEN ÇIKTI
Temmuz 2026'da başka bir yürüyüşçü, yaklaşık 2 bin 955 metre yükseklikteki Sulztalferner Buzulu'nda eski eşyalar buldu. Sırt çantasının yanı sıra buz baltası, kamera ve düdük de bulunan eşyalar arasında yer aldı. Tirol polisi, eşyaların sahibini belirlemek için inceleme başlattı. En önemli ipucu ise çantadaki belge kılıfında bulunan ve güçlükle okunan isim oldu.
SAHİBİ ŞU AN 86 YAŞINDA
Araştırmanın ardından çantanın sahibi tespit edildi. 1963'te ölüm tehlikesi atlatan dağcının bugün 86 yaşında olduğu ve Almanya'nın Bavyera bölgesinde yaşadığı belirlendi. Yetkililer kendisine ulaştığında bulunan eşyaların ona ait olduğunu doğruladı. Üstelik yıllar önce yaşanan olayı ve çantayı neden bıraktığını da hatırlıyordu.
AĞIRLIĞI AZALTMAK İÇİN BUZULA ATTI
Dağcı, yarığa düştüğünde arkadaşları tarafından halatla yukarı çekilmeye çalışıldı. Kurtarma işlemini kolaylaştırmak ve ağırlığını azaltmak için çantasından vazgeçti. Çanta böylece buzun altında kaldı. Aradan geçen yıllarda buzulun erimesiyle birlikte yeniden yüzeye çıktı.
63 YIL SONRA AİLESİNE ULAŞTI
86 yaşındaki adam, geçen yıllar nedeniyle eşyaları almak için bölgeye gidemedi. Eşyalar 25 Ağustos'ta bir dağ polisi tarafından oğluna teslim edildi. Böylece 1963'te hayatını kurtarmak için geride bıraktığı çanta, tam 63 yıl sonra ailesine geri döndü. Adamın oğlu, babasının o gün kazadan sağ kurtulamaması halinde bugün bu eşyaları teslim alacak bir ailenin de olmayacağını söyledi.
BUZULLAR ERİDİKÇE GEÇMİŞ ORTAYA ÇIKIYOR
Çantanın bulunması, Alpler'deki buzulların erimesiyle geçmişten kalan eşyaların yeniden gün yüzüne çıkmasını da gündeme getirdi. Tirol bölgesinde daha önce de buzulların çekilmesiyle eski paralar, günlükler, fenerler, kıyafetler ve çeşitli kişisel eşyalar bulundu. 1963'te bir hayat kurtarma kararının ardından buzula bırakılan çanta, 2026'da yeniden ortaya çıkarak sahibinin ailesine ulaştı.