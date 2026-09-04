Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi 63 yıl sonra gelen sürpriz! Buzulun içinden çıkan eşya sahibine geri döndü

        63 yıl sonra gelen sürpriz! Buzulun içinden çıkan eşya sahibine geri döndü

        Avusturya Alpleri'nde bulunan eski bir sırt çantası, aradan geçen 63 yılın ardından sahibine ulaştı. İlk bakışta sıradan bir dağcılık eşyası gibi görünen çantanın ardındaki hikaye ise yıllar öncesine uzanan ölüm kalım mücadelesini ortaya çıkardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 14:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Avusturya’nın Tirol bölgesindeki Sulztalferner Buzulu’nda bir yürüyüşçünün bulduğu sırt çantası, yetkilileri de şaşırtan bir araştırmanın başlamasına neden oldu. Buzulun erimesiyle gün yüzüne çıkan çantanın içinde eski dağcılık ekipmanları, bir kamera ve başka kişisel eşyalar vardı. Ancak asıl dikkat çeken ayrıntı, çantanın sahibinin yıllar önce onu hayatta kalabilmek için kendi elleriyle buzulun içine atmış olmasıydı.

        2

        ÇANTA 63 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI

        Olayın başlangıcı 1963 yılına dayanıyor. 4 Ağustos 1963'te arkadaşlarıyla Sulztalferner Buzulu çevresinde yürüyüş yapan genç dağcı, geçiş sırasında bir yarığa düştü. Arkadaşlarıyla halat bağlantısı sayesinde daha derine düşmekten kurtuldu. Ancak kurtarma sırasında çantasının ağırlık yaptığını fark etti. Kendisine yardımcı olabilmeleri için sırt çantasını çıkararak buzulun derinliklerine bıraktı. O gün kaybolan çantanın 63 yıl sonra yeniden bulunacağı ise kimsenin aklına gelmezdi.

        3

        BUZUN İÇİNDEN ÇIKTI

        Temmuz 2026'da başka bir yürüyüşçü, yaklaşık 2 bin 955 metre yükseklikteki Sulztalferner Buzulu'nda eski eşyalar buldu. Sırt çantasının yanı sıra buz baltası, kamera ve düdük de bulunan eşyalar arasında yer aldı. Tirol polisi, eşyaların sahibini belirlemek için inceleme başlattı. En önemli ipucu ise çantadaki belge kılıfında bulunan ve güçlükle okunan isim oldu.

        4

        SAHİBİ ŞU AN 86 YAŞINDA

        Araştırmanın ardından çantanın sahibi tespit edildi. 1963'te ölüm tehlikesi atlatan dağcının bugün 86 yaşında olduğu ve Almanya'nın Bavyera bölgesinde yaşadığı belirlendi. Yetkililer kendisine ulaştığında bulunan eşyaların ona ait olduğunu doğruladı. Üstelik yıllar önce yaşanan olayı ve çantayı neden bıraktığını da hatırlıyordu.

        5

        AĞIRLIĞI AZALTMAK İÇİN BUZULA ATTI

        Dağcı, yarığa düştüğünde arkadaşları tarafından halatla yukarı çekilmeye çalışıldı. Kurtarma işlemini kolaylaştırmak ve ağırlığını azaltmak için çantasından vazgeçti. Çanta böylece buzun altında kaldı. Aradan geçen yıllarda buzulun erimesiyle birlikte yeniden yüzeye çıktı.

        6

        63 YIL SONRA AİLESİNE ULAŞTI

        86 yaşındaki adam, geçen yıllar nedeniyle eşyaları almak için bölgeye gidemedi. Eşyalar 25 Ağustos'ta bir dağ polisi tarafından oğluna teslim edildi. Böylece 1963'te hayatını kurtarmak için geride bıraktığı çanta, tam 63 yıl sonra ailesine geri döndü. Adamın oğlu, babasının o gün kazadan sağ kurtulamaması halinde bugün bu eşyaları teslim alacak bir ailenin de olmayacağını söyledi.

        7

        BUZULLAR ERİDİKÇE GEÇMİŞ ORTAYA ÇIKIYOR

        Çantanın bulunması, Alpler'deki buzulların erimesiyle geçmişten kalan eşyaların yeniden gün yüzüne çıkmasını da gündeme getirdi. Tirol bölgesinde daha önce de buzulların çekilmesiyle eski paralar, günlükler, fenerler, kıyafetler ve çeşitli kişisel eşyalar bulundu. 1963'te bir hayat kurtarma kararının ardından buzula bırakılan çanta, 2026'da yeniden ortaya çıkarak sahibinin ailesine ulaştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Avusturya
        #dağ
        #sırt çantası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Melih Gökçek ifade verdi
        Melih Gökçek ifade verdi
        UEFA'dan Guendouzi ve Greenwood'a ceza!
        UEFA'dan Guendouzi ve Greenwood'a ceza!
        Silivri açıklarındaki kazada dümendeki kaptanın ifadesi ortaya çıktı!
        Silivri açıklarındaki kazada dümendeki kaptanın ifadesi ortaya çıktı!
        Bakan Kurum'dan 'kiralık sosyal konut' açıklaması
        Bakan Kurum'dan 'kiralık sosyal konut' açıklaması
        Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde
        Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Bugün Ne Oldu? 4 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 4 Eylül 2026 haberleri
        Beşiktaş'ta Elan Ricardo ile yollar ayrıldı!
        Beşiktaş'ta Elan Ricardo ile yollar ayrıldı!
        Deniz Göktaş'a hazırlanan iddianame kabul edildi
        Deniz Göktaş'a hazırlanan iddianame kabul edildi
        İki gemide de hatalar ve ihmaller zinciri
        İki gemide de hatalar ve ihmaller zinciri
        Bakan Bayraktar: Yeni enerji mimarimizde ‘elektrikleşme’ var
        Bakan Bayraktar: Yeni enerji mimarimizde ‘elektrikleşme’ var
        Kadına şiddet görüntüsüyle tepki çeken Berhan Şimşek görevinden istifa etti
        Kadına şiddet görüntüsüyle tepki çeken Berhan Şimşek görevinden istifa etti
        Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?
        Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?
        Kırmızı halıdan kovuldu
        Kırmızı halıdan kovuldu
        ABD İran'a asker konuşlandırma süresini uzattı mı?
        ABD İran'a asker konuşlandırma süresini uzattı mı?
        "İstediğiniz her şeyi yaptım"
        "İstediğiniz her şeyi yaptım"
        13 dakika ayakta alkışlandı
        13 dakika ayakta alkışlandı
        'Yasa dışı panel sistemi' soruşturması! 31 avukat hakkında gözaltı kararı!
        'Yasa dışı panel sistemi' soruşturması! 31 avukat hakkında gözaltı kararı!
        Fall 2 sinemada, Gogol Bordello sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Fall 2 sinemada, Gogol Bordello sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası