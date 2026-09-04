63 yıl sonra gelen sürpriz! Buzulun içinden çıkan eşya sahibine geri döndü

Avusturya’nın Tirol bölgesindeki Sulztalferner Buzulu’nda bir yürüyüşçünün bulduğu sırt çantası, yetkilileri de şaşırtan bir araştırmanın başlamasına neden oldu. Buzulun erimesiyle gün yüzüne çıkan çantanın içinde eski dağcılık ekipmanları, bir kamera ve başka kişisel eşyalar vardı. Ancak asıl dikkat çeken ayrıntı, çantanın sahibinin yıllar önce onu hayatta kalabilmek için kendi elleriyle buzulun içine atmış olmasıydı.