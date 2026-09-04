86 yaşındaki çiftçiden milyon dolarlık teklife şaşırtan cevap

Raudabaugh, 15,7 milyon dolarlık satış teklifini reddetti. Bunun yerine arazinin geliştirme hakkını yaklaşık 1,9 milyon dolara devretti. Böylece arazinin mülkiyetini elinde tutarken, bölgenin veri merkezi ya da başka ticari projeler için kullanılmasının önüne geçti.