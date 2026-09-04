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        Haberler Bilgi 86 yaşındaki çiftçiden milyon dolarlık teklife şaşırtan cevap

        86 yaşındaki çiftçiden milyon dolarlık teklife şaşırtan cevap

        ABD'nin Pennsylvania eyaletinde 86 yaşındaki çiftçi Mervin Raudabaugh, yapay zeka yatırımlarının tarım arazilerine ilgisinin arttığı dönemde dikkat çeken bir karar verdi. 261 dönümlük arazisi için veri merkezi geliştiricilerinden yaklaşık 15,7 milyon dolarlık teklif alan Raudabaugh, araziyi satmak yerine tarım arazisi olarak kalmasını tercih etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 14:42 Güncelleme:
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        Raudabaugh, 15,7 milyon dolarlık satış teklifini reddetti. Bunun yerine arazinin geliştirme hakkını yaklaşık 1,9 milyon dolara devretti. Böylece arazinin mülkiyetini elinde tutarken, bölgenin veri merkezi ya da başka ticari projeler için kullanılmasının önüne geçti.

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        MİLYONLARCA DOLARLIK FARKI GERİ ÇEVİRDİ

        Veri merkezi şirketlerinin teklif ettiği rakam dönüm başına yaklaşık 60 bin dolara denk geliyordu. Ancak Raudabaugh için arazinin yalnızca ekonomik değeri değil, tarımsal niteliğinin korunması da belirleyici oldu.

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        Karar, yapay zeka teknolojilerinin büyümesiyle birlikte ABD’de veri merkezleri için artan arazi ihtiyacının tarım alanları üzerindeki baskısını da gündeme taşıdı.

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        YAPAY ZEKA YATIRIMLARI TARIM ARAZİLERİNE YÖNELİYOR

        Yapay zeka sistemlerinin ihtiyaç duyduğu büyük veri merkezleri ciddi miktarda enerji ve altyapı gerektiriyor. Bu nedenle ABD’nin bazı bölgelerinde geniş araziler yeni veri merkezi projeleri için cazip hale gelirken, yerel halk ve arazi sahipleri arasında tartışmalar da büyüyor.

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        Pennsylvania’da da veri merkezi yatırımlarına yönelik tepkiler son dönemde arttı. Eyalet yönetimi, Ağustos 2026’da veri merkezi projelerine yönelik yeni kurallar getirerek çevresel önlemler, yerel onay ve şeffaflık konusunda daha sıkı şartlar uygulamaya başladı.

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        Raudabaugh’un tercihi ise teknoloji yatırımları ile tarım arazilerinin korunması arasındaki tartışmanın dikkat çekici örneklerinden biri oldu.

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        #ABD
        #Pensilvanya
        #teklif
        #çiftçi
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