A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ 2026 | UEFA Uluslar Ligi Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE NASIL A LİGİ'NDE KALIR?

Türkiye'nin üçüncü olabilmesi için kalan iki maçını da kazanması ve Belçika'nın İtalya'ya da mağlup olması gerekiyor. Puanların 6'da eşitlenmesi halinde Belçika ile ikili averaj belirleyici olacak.

Türkiye üçüncü olursa, dört grup üçüncüsü arasında ilk ikiye girerse doğrudan A Ligi'nde kalacak; son ikiye kalırsa play-off oynayacak.

Türkiye dördüncü olursa, dört grup sonuncusu arasında ilk ikiye girmek zorunda. Bu durumda A/B Ligi play-off'una çıkacak.

Türkiye dördüncüler sıralamasında son ikiye kalırsa doğrudan B Ligi'ne düşecek.

Play-off hakkı kazanılması, A Ligi'nde kalmanın garantisi olmayacak; iki maçlık eşleşmenin de kazanılması gerekecek.