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        Haberler Bilgi A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ 2026 | UEFA Uluslar Ligi Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ 2026 | UEFA Uluslar Ligi Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki mücadelesi devam ediyor. İlk 4 maçında puan alamayan ve 1. Grup'ta son sırada bulunan Ay-Yıldızlı ekip, grup aşamasında kalan maçlarında önemli bir sınav verecek. Milli Takım, beşinci maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmanın tarihi, saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2026 A Milli Takım maç takvimi ile Türkiye-Belçika karşılaşmasına ilişkin bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 15:18 Güncelleme:
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        A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde kalan mücadeleleri merak ediliyor. Bu sebeple A Milli Takım maç takvimi 2026 futbolseverler tarafından araştırılıyor. Gruptaki ilk 4 maçından istediği sonuçları alamayan Ay-Yıldızlı ekip, kalan karşılaşmalarında puan mücadelesi verecek. Türkiye, A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika'yı konuk edecek. İlk maçta rakibine deplasmanda 3-0 mağlup olan Ay-Yıldızlılar, bu kez taraftarı önünde sahaya çıkacak. Peki, Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye-Belçika maçı tarihi, saati ve yayıncı kuruluşu hakkında detaylar…

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        TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek.

        Türkiye - Belçika maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Kritik mücadeleye İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu ev sahipliği yapacak.

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        TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

        Türkiye Belçika maçı, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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        A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ 2026

        A Milli Futbol Takımı'nın kalan maçları şöyle:

        12 Kasım 2026

        20.00 Türkiye - Belçika

        15 Kasım 2026

        22.45 Fransa - Türkiye

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        TÜRKİYE NASIL A LİGİ'NDE KALIR?

        Türkiye'nin üçüncü olabilmesi için kalan iki maçını da kazanması ve Belçika'nın İtalya'ya da mağlup olması gerekiyor. Puanların 6'da eşitlenmesi halinde Belçika ile ikili averaj belirleyici olacak.

        Türkiye üçüncü olursa, dört grup üçüncüsü arasında ilk ikiye girerse doğrudan A Ligi'nde kalacak; son ikiye kalırsa play-off oynayacak.

        Türkiye dördüncü olursa, dört grup sonuncusu arasında ilk ikiye girmek zorunda. Bu durumda A/B Ligi play-off'una çıkacak.

        Türkiye dördüncüler sıralamasında son ikiye kalırsa doğrudan B Ligi'ne düşecek.

        Play-off hakkı kazanılması, A Ligi'nde kalmanın garantisi olmayacak; iki maçlık eşleşmenin de kazanılması gerekecek.

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