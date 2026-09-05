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        Haberler Bilgi Alışveriş A101 10 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! Bu hafta A101 Aldın Aldın aktüel broşüründe neler var? LED Aydınlatma, Cam Temizleme Robotu ve daha fazlası...

        A101 10 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! Bu hafta A101 Aldın Aldın aktüel broşüründe neler var? LED Aydınlatma, Cam Temizleme Robotu ve daha fazlası...

        A101'in 10 Eylül 2026 tarihli Aldın Aldın kataloğu tüketicilerin ilgisini çeken indirimli ürünlerle yayınlandı. Yeni haftada mağazalarda yer alacak fırsatlar arasında elektronik ürünlerden ev yaşam ürünlerine, küçük ev aletlerinden mutfak gereçlerine kadar birçok kategori bulunuyor. A101'in aktüel ürünler kampanyasında sesle kontrol edilebilen aydınlatma ürünleri, televizyon modelleri, cam temizleme robotu ve yumurta pişirici gibi dikkat çeken ürünler öne çıkıyor. Peki, A101'in yeni kataloğunda hangi ürünler yer alıyor, Aldın Aldın fırsatları neler sunuyor? İşte 10 Eylül 2026 A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünlerin tam listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 16:11 Güncelleme:
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        1

        10 Eylül 2026 tarihli A101 Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı. A101’in Aldın Aldın kampanyası kapsamında bu hafta satışa sunulacak indirimli ürünler tüketicilerin ilgisini çekiyor. Haftanın öne çıkan ürünleri arasında Philips 4K UHD Smart TV, beyaz eşya seçenekleri, halı ve koltuk yıkama makinesi, araç tipi el süpürgesi, saç şekillendirme setleri, retro tasarımlı çay makinesi gibi teknolojik ve pratik ürünler bulunuyor. Bunun yanı sıra mutfak gereçleri, porselen ürünler, düzenleyici aksesuarlar ve ev ihtiyaçlarına yönelik çeşitli seçenekler de A101 raflarında yerini almaya hazırlanıyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu ve yeni hafta kampanyasında yer alan fırsatlar...

        2

        A101 10 EYLÜL 2026 AKTÜEL KATALOĞU

        128 GB Cep Telefonu 6.799 TL

        2'li Sese Duyarlı RGB LED Aydınlatma 529 TL

        Gaming Mouse 179 TL

        Kulak Üstü Gaming Kulaklık 499 TL

        Gaming Hoparlör 399 TL

        3

        Samsung 70" Crystal UHD 4K Smart Tv 45.999 TL

        Philips 65" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart Tv 40.999 TL

        55" Frameless 4K UHD webOS Smart Qled Tv 20.999 TL

        40" Frameless FHD Whale OS 10 Qled Tv 10.499 TL

        4

        Buzdolabı 15.999 TL

        Çamaşır Makinesi 17.999 TL

        5

        Cam Temizleme Robotu 6.499 TL

        Yumurta Pişirici 499 TL

        Vakumlu Buharlı Kırışık Giderici 2.999 TL

        Retro Elektrikli Çay Makinesi 1.899 TL

        Hava Üflemeli Saç Kurutma & Şekillendirme Seti 4.999 TL

        Termostatlı Yuvarlak Fırın 2.199 TL

        Buharlı Temizleyici 1.299 TL

        Seramik Saç Düzleştiricisi 999 TL

        Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 4.499 TL

        Araç Tipi El Süpürgesi 499 TL

        6

        RSX7 150 CC Benzinli Motosiklet 109.990 TL

        RX5 250 CC Benzinli Cross Motosiklet 89.990 TL

        VM2 Üç Tekerlekli Moped 69.990 TL

        APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 54.990 TL

        7

        Kütahya Porselen Yemek Tabağı 135 TL

        Kütahya Porselen Pasta Tabağı 125 TL

        Kütahya Porselen Servis Tabağı 140 TL

        Kütahya Porselen Kase 125 TL

        Yemek Kaşığı / Yemek Çatalı Adet 55 TL

        Tatlı Kaşığı / Tatlı Çatalı Adet 45 TL

        Servis Gereçleri Adet 159 TL

        Çay Kaşığı Adet 30 TL

        Kapaksız Kavanoz 1000 cc 18 TL

        Çok Amaçlı Kesim Panosu 149 TL

        Yağ Sıçratmaz 119 TL

        Stantlı Baharatlık 3'lü 219 TL

        Bulut Sunum Tepsisi 149 TL

        Sprey Yağlık 79,50 TL

        8

        Ayaklı Askı 499 TL

        Koltuk Yanı Keçe Organizer 249 TL

        Katlanır Basamaklı Tabure 499 TL

        Çalışma Koltuğu 1.999 TL

        Mini Ütü Masası 299 TL

        Midi Ütü Masası 749 TL

        Taraftar Lisanslı Nevresim Seti 849 TL

        Ortopedik Boyun Destekli Visco Yastık 699 TL

        9

        Barbie Chelsea'nin Ayıcık Temalı Arabası 579 TL

        Büyük Çocuk Koltuğu 289 TL

        Almira Yıldız Elbiseli Örgülü Bebek 149 TL

        Oyuncak Ev Aletleri 149 TL

        5 Çekmeceli Organizer 349 TL

        Sessiz Top 199 TL

        Fast & Furious Temalı Arabalar 249 TL

        Hot Wheels İkili Arabalar 219 TL

        10

        Dondurulmuş Piliç Bonfile 219 TL

        Polonez Piliç Jambon 45 TL

        Dondurulmuş Patates 1 KG 129,50 TL

        Akhisar Usulü Siyah Zeytin 900g 150 TL

        Çilek Reçeli 700g 109,50 TL

        20'li Şekerli Vanilin 41,50 TL

        20'li Hamur Kabartma Tozu 55 TL

        11

        Tuzlu Tereyağ 750g 549 TL

        Dilimli Tost Peyniri 350g 185 TL

        Krema 200 ml 79,50 TL

        Probiyotik Yoğurt 900g 99,50 TL

        Bademli İçecek 500 ml 69,50 TL

        Labne 400g 145 TL

        Laktozsuz Kefir 250 ml 55 TL

        12

        Buğday Unu 2 KG 65 TL

        Konsantre Yumuşatıcı 1,5L 99,50 TL

        7,5 KG Toz Deterjan 349 TL

        13

        Eti Burçak Sütlü Kakaolu Kremalı 4*100g 71 TL

        Zeytinli Tuzlu Bisküvü 3*91g 58,50 TL

        Kakaolu Kremalı Gofret 50 TL

        Mini Çikolatalı Kahveli Kek 70 TL

        14

        Çikolata parçacıklı ve Fındıklı Granola 60g 25 TL

        Susamlı Krokan 19,50 TL

        Antep Fıstıklı & Kakaolu Fındıklı Duble Kavrulmuş Lokum 125 TL

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