A101 10 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! Bu hafta A101 Aldın Aldın aktüel broşüründe neler var? LED Aydınlatma, Cam Temizleme Robotu ve daha fazlası...

10 Eylül 2026 tarihli A101 Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı. A101’in Aldın Aldın kampanyası kapsamında bu hafta satışa sunulacak indirimli ürünler tüketicilerin ilgisini çekiyor. Haftanın öne çıkan ürünleri arasında Philips 4K UHD Smart TV, beyaz eşya seçenekleri, halı ve koltuk yıkama makinesi, araç tipi el süpürgesi, saç şekillendirme setleri, retro tasarımlı çay makinesi gibi teknolojik ve pratik ürünler bulunuyor. Bunun yanı sıra mutfak gereçleri, porselen ürünler, düzenleyici aksesuarlar ve ev ihtiyaçlarına yönelik çeşitli seçenekler de A101 raflarında yerini almaya hazırlanıyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu ve yeni hafta kampanyasında yer alan fırsatlar...