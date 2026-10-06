A101 8 EKİM 2026 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? Elektrikli moped, elektrikli araç şarj istasyonu, çocuk ATV motor geliyor!

A101'in merakla beklenen yepyeni Aldın Aldın kataloğu yayınlandı. 8 Ekim A101 broşürü ile bu Perşembe satışa sunulacak ürünler belli oldu. Yeni haftanın kataloğunda beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, elektronik ürünlerden oyuncak çeşitlerine, bebek eşyalarından gıda ürünlerine kadar farklı kategorilerden çok sayıda seçenek bulunuyor. Elektrikli mopedler, züccaciye ürünleri ve boy boy valiz çeşitleri A101'de haftanın fırsatları arasında dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte A101 8 Ekim 2026 aktüel kataloğu ile indirimli ürünlerin listesi..