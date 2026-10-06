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        Haberler Bilgi Alışveriş A101 8 EKİM 2026 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? Elektrikli moped, elektrikli araç şarj istasyonu, çocuk ATV motor geliyor!

        A101 8 EKİM 2026 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? Elektrikli moped, elektrikli araç şarj istasyonu, çocuk ATV motor geliyor!

        Yeni haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Böylece 8 Ekim 2026 Perşembe günü satışa çıkacak indirimli ürünler belli oldu. A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta televizyon, beyaz eşya, küçük ev aletleri, katmer ve gözleme sacı, akıllı kamera, çok fonksiyonlu yazıcı, bebek ürünleri ve züccaciye seçenekleri dikkat çekiyor. Broşürde elektrikli araç şarj istasyonunun yanı sıra elektrikli moped, çocuk ATV, motor kaskı, dikiş makinesi ve bebek arabası da yer alıyor. Peki, A101 haftanın fırsatları kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde, fiyatları ne kadar? İşte 8 Ekim 2026 A101 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 12:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        A101'in merakla beklenen yepyeni Aldın Aldın kataloğu yayınlandı. 8 Ekim A101 broşürü ile bu Perşembe satışa sunulacak ürünler belli oldu. Yeni haftanın kataloğunda beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, elektronik ürünlerden oyuncak çeşitlerine, bebek eşyalarından gıda ürünlerine kadar farklı kategorilerden çok sayıda seçenek bulunuyor. Elektrikli mopedler, züccaciye ürünleri ve boy boy valiz çeşitleri A101'de haftanın fırsatları arasında dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte A101 8 Ekim 2026 aktüel kataloğu ile indirimli ürünlerin listesi..

        2

        A101’DE HAFTANIN FIRSATLARI! İŞTE ALDIN ALDIN 8 EKİM 2026 KATALOĞU

        Samsung 70" Crystal UHD 4K Smart TV: 45.999 TL

        Toshiba 65" 4K UHD VIDAA TV: 30.999 TL

        Toshiba 55" 4K UHD VIDAA TV: 21.999 TL

        ONVO 40" Frameless FHD Whale OS 10 QLED TV: 10.999 TL

        3

        SEG Bulaşık Makinesi: 15.999 TL

        SEG Mekanik Silindirik Termosifon (65 L, 2000 W): 9.299 TL

        SEG Çamaşır Makinesi: 16.999 TL

        SEG Buzdolabı (242 L Net Hacim, Less Frost): 16.999 TL

        4

        Singer Dikiş Makinesi: 8.999 TL

        Schafer Chef Mix Mega Blender Seti: 2.599 TL

        Akel Katmer ve Gözleme Sacı: 1.499 TL

        English Home Narenciye Sıkacağı: 999 TL

        Onvo Saç Şekillendirici Set: 2.399 TL

        Philips Buharlı Ütü (2800 W): 3.499 TL

        Sinbo Halı/Koltuk Yıkama Makinesi: 3.999 TL

        English Home Kablolu Dik Süpürge: 1.699 TL

        5

        Volta VKX5 Off-Road Çocuk ATV: 29.990 TL

        Volta VT5 PRO Üç Tekerlekli Moped: 94.990 TL

        APEC APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped: 54.990 TL

        Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped: 34.990 TL

        6

        Vestel Elektrikli Araç Şarj İstasyonu: 26.990 TL

        Skold Motor Kaskı: 1.899 TL

        Piranha Bluetooth Hoparlör: 399 TL

        Piranha Bluetooth Kulak İçi Kulaklık: 349 TL

        Piranha Bluetooth Kulaklık: 499 TL

        Canon Çok Fonksiyonlu Yazıcı: 2.399 TL

        7

        Chicco Goody Xplus Bebek Arabası: 12.999 TL

        Kiwi Şarjlı Giyilebilir Göğüs Pompası: 1.399 TL

        Philips Akıllı Kamera: 1.299 TL

        Bebek Beyaz Çıtçıtlı Body Atlet 2'li: 199 TL

        Kanz Bebek Penye Battaniye: 249 TL

        Kanz Bebek Yastık: 119 TL

        Bebek Fermuarlı Tekli Tulum: 199 TL

        Little Plane Bebek Mama Önlüğü 2'li: 109 TL

        Little Plane Bebek Müslin Battaniye: 149 TL

        Little Plane Bebek Müslin Fular Önlük: 79,50 TL

        Little Plane Bebek Ağız Mendili 5'li: 85 TL

        Boleko Bebek Çorabı: 15 TL

        8

        Wee Baby Kutulu Çatal Kaşık Seti: 149 TL

        Wee Baby Damaklı Emzik: 129 TL

        Wee Baby Bebek Güvenlik Ürünleri: 49,50 TL

        Bebsi PP Biberon: 169 TL

        Bebsi Saplı Emzik Kutusu: 79,50 TL

        Bebsi Emzik Askısı: 99,50 TL

        Bebsi Süt Saklama Poşeti 10'lu: 69,50 TL

        Bebsi Akıtmaz Kulplu Bardak: 199 TL

        Bebsi Meyve Süzgeci: 119 TL

        Figürlü Mama Tabağı: 89,50 TL

        Meyve Rendesi: 49,50 TL

        Hamburger Beslenme Kutusu: 71,50 TL

        Desenli Matara 500 ml: 59,50 TL

        Mini Saklama Kabı 4'lü: 79,50 TL

        Kase Seti 4'lü: 49,50 TL

        Seramik Çocuk Kupa: 69,50 TL

        Mini Buharlı Çelik Tencere 14 cm: 599 TL

        Bubble Bulut Ayna: 179 TL

        Bubble Çerçeve: 99,50 TL

        Esnek Taşıma Sepeti 20 L: 169 TL

        Bebek Askısı 6'lı: 69,50 TL

        Çok Amaçlı Sepet: 349 TL

        Himalaya Bebek Pudrası 200 g: 189,50 TL

        Şeffaf Kova 13 L: 99,50 TL

        Şeffaf Maşrapa 1.2 L: 25 TL

        Bebek Taburesi: 99,50 TL

        Çok Amaçlı Saklama Kutusu: 189 TL

        Sleepy Natural Double Ekstra Çocuk Bezi: 429 TL

        9

        Fisher-Price Piyanolu Oyun Halısı: 749 TL

        Coolmats Katlanabilir Oyun Matı: 1.299 TL

        Mama Sandalyesi: 699 TL

        Eğitici Sesli Lazımlık: 599 TL

        Titreşim Aparatlı Aktivite Oyuncağı: 279 TL

        MGS Soft Bloklar 42 Parça: 399 TL

        Kumaş Peluş Bebek: 399 TL

        Oyuncak Sesli Halkalar ve Halka Seti: 349 TL

        MGS Oyuncak Soft Top: 119 TL

        Uyku Arkadaşı Hikaye Kitapları: 229 TL

        Çocuk Cırtcırtlı Becerikli Kitabım: 175 TL

        MGS Oyuncak Çıngıraklı Çorap ve Bileklik Seti: 349 TL

        MGS Peluş Top: 249 TL

        MGS Oyuncak Briket Top: 129 TL

        MGS Oyuncak Araba: 129 TL

        MGS Oyuncak Çıngırak Seti: 189 TL

        MGS Oyuncak Sesli Çıngırak: 75 TL

        MGS Oyuncak Yumuşak Çıngırak: 169 TL

        MGS Oyuncak Aktivite Çıngırağı: 169 TL

        MGS Oyuncak Tatlı Kaya Bando Seti: 499 TL

        MGS Eğitici Direksiyon: 629 TL

        MGS Kurmalı Banyo Oyuncağı: 109 TL

        MGS Işıklı Sesli Uyku Arkadaşım: 299 TL

        MGS Oyuncak Bebek Kaplumbağa ve Otomobil: 299 TL

        Çocuk Okuma ve Hikaye Kitapları: 199 TL

        MGS Oyuncak Dönme Dolap / Eğitici Oyunlar: 319 TL

        MGS Oyuncak Top Yuvarlama Kulesi: 249 TL

        Çocuk Akıl Kurma Seti / Eğitici Kitap: 149 TL

        MGS Hışırtılı Meyve Kitap: 99,50 TL

        MGS Oyuncak Denge Kulesi: 399 TL

        10

        Paşabahçe Borcam Çok Amaçlı Kase 3000 cc: 269 TL

        Paşabahçe Diony Ayaklı Kadeh 2'li: 119 TL

        Paşabahçe Diony Ayaklı Su Bardağı 2'li: 119 TL

        Paşabahçe Lune Su Bardağı 3'lü: 99,50 TL

        LAV Saklama Kavanozu 2'li 500 cc: 189 TL

        English Home Çelik Termos 1200 ml: 399 TL

        Süzgeçli Kızartma Tenceresi 24 cm: 449 TL

        Ahşap Kulplu Emaye Sosluk: 299 TL

        Kristal Kayık Tabak 4'lü: 129 TL

        Kristal Kayık Tabak 2'li: 149 TL

        3 Bölmeli Kayık Çerezlik: 109 TL

        4 Bölmeli Yuvarlak Çerezlik: 149 TL

        Saklama Kabı 2'li (1200 ml + 2.5 L): 199 TL

        Saklama Kabı 3'lü (380 ml + 600 ml + 1 L): 199 TL

        4 Tarafı Rende: 149 TL

        Saklama Kabı Seti 3'lü (410 ml / 710 ml / 1150 ml): 59,50 TL

        Desenli Cam Tepsi: 179 TL

        Organizer Çeşitleri: 34,50 TL

        Kulplu Süzgeç ve Badya Seti 2'li: 69,50 TL

        Kapaklı Kutulama Kutusu 15 L: 149 TL

        Düzenleyici Kutulama Çeşitleri: 29,50 TL

        Çelik Yemek Kabı / Plastik Sefer Tası: 249 TL

        2 Katlı Lunch Box: 109 TL

        11

        Kadın Desenli Ev Terliği Çeşitleri: Adet 129 TL

        Kadın Düğme Terlik: Adet 149 TL

        Kadın ve Erkek Ev Terliği Çeşitleri: Adet 95 TL

        12

        Kabin Boy ABS Valiz (55x37x23 cm): 949 TL

        Orta Boy ABS Valiz (67x44x28 cm): 1.099 TL

        Büyük Boy ABS Valiz (75x50x31 cm): 1.299 TL

        ABS Makyaj Çantası: 399 TL

        Baget Çanta: 499 TL

        Jüt Görünümlü Natural Halı (120x180 cm): 999 TL

        Jüt Görünümlü Natural Halı (80x150 cm): 599 TL

        Sofra Bezi (140x140 cm): 59,50 TL

        Pötikare Masa Örtüsü (140x220 cm): 189 TL

        Bordürlü Yüz Havlusu (50x90 cm): 89,50 TL

        Bordürlü El Havlusu (30x50 cm): 49,50 TL

        Erkek Büyük Beden Atlet: 99,50 TL

        Kadın Büyük Beden Bantlı Atlet: 99,50 TL

        13

        Sütaş / Danone Yarım Yağlı Süt 1 L: 49,50 TL

        Öncü Domates Salçası 4300 g: 430 TL

        Jacobs Kahve 16'lı (2'si 1 Arada / 3'ü 1 Arada): 99,50 TL

        Jacobs Kahve Southeast Origins 95 g: 229 TL

        Starbucks Filtre Kahve 200 g (Colombia / House Blend): 375 TL

        Listerine Ağız Bakım Suyu 250 ml (Cool Mint / Alkolsüz): 125 TL

        Sleepy Hijyenik Ped Çeşitleri (Normal 14'lü / Uzun 12'li / Gece 10'lu): 39,50 TL

        14

        Peynes Lor Peyniri 1 KG: 79,50 TL

        Peynes Beyaz Peynir 1 KG: 299 TL

        Eker Ayran 6x195 ml: 99,50 TL

        Torku Yarım Yağlı Yoğurt 1 KG: 95 TL

        Torku Sütlü İçecek 230 ml: 49,50 TL

        Maret Dana Kavurma: 999 TL

        Namet Dana Kasap Sucuk 500 g: 219 TL

        Namet Dana Macar Salam 50 g: 99,50 TL

        Namet 7/24 Hindi Kokteyl Sosis 140 g: 41,50 TL

        Namet Dana Soslu Parmak Köfte 500 g: 125 TL

        Maret Hindi Füme 2x50 g: 50 TL

        Başlar Sosisli Piliç Sosisli Sandviç 170 g: 65 TL

        Balık Dünyası Dondurulmuş Palamut Dilim 500 g: 127 TL

        Beşler Dondurulmuş Piliç Döner 1 KG: 265 TL

        Dondurulmuş Dana Etli Pelmeni Mantı 400 g: 195 TL

        Arıtmaç Dondurulmuş Makaron 6x12 g: 85 TL

        Nestlé Crunch Patlamış Pirinçli Kakaolu Fındık Kreması 900 g: 315 TL

        Burcu Mısırlı Garnitür Konservesi 570 g: 64,50 TL

        Rasty Tuz 900 g (Sofra Tuzu / İyotlu): 59,50 TL

        Burcu Lutenitsa 310 g: 59,50 TL

        Kenton 3'ü Bir Arada Un Karışımı 450 g: 59,50 TL

        Uno Çikolata Kremalı Kruvasan 50 g: 15 TL

        15

        Orkide Omega 3 Bitkisel Sıvı Yağ 5 L: 469 TL

        Tat Bulgur Çeşitleri 1 KG (Köftelik / Midyat / Pilavlık): 44,50 TL Nar Esmer Şeker 500 g: 72 TL

        Tahiroğulları Türk Kahvesi 3x100 g: 170 TL

        Coca-Cola Gazlı İçecek 1,5 L: 69 TL

        Akmina Mango & Şeftali Aromalı Maden Suyu 1 L: 49 TL

        Dimes Buzz Karadut & Ahududu Aromalı İçecek 1 L: 59 TL

        Dimes Meyveli İçecek 200 ml: 11,50 TL

        Jack Wrestler Enerji İçeceği 1 L: 55 TL

        Doğanay Gurme Şalgam Suyu 2 L: 84,50 TL

        Asperox Banyo / Mutfak Yüzey Temizleyici 1 L: 59,50 TL

        Hyper Hypo Ultra Çamaşır Suyu 894 ml: 39,50 TL

        Cif Ultra Yağ ve Kireç Sökücü 2x750 ml: 149 TL

        Logi Kağıt Havlu 2 Katlı 6'lı: 75 TL

        Logi Tuvalet Kağıdı 2 Katlı 16'lı: 109 TL

        Ariel Toz Deterjan 9 KG: 499 TL

        Garnier Micellar Makyaj Temizleme Suyu 700 ml: 239 TL

        Garnier Yatıştırıcı Gül Suyu Tonik 200 ml: 129 TL

        Garnier Kağıt Yüz Maskesi Çeşitleri: 109 TL

        16

        Haribo Şirinler Yumuşak Şeker 115 g: 49,50 TL

        Lotus Biscoff Orijinal Karamelize Bisküvi 25x6,25 g: 140 TL

        Biscolata Mood Bitter Çikolatalı Bisküvi 110 g: 69,50 TL

        Dabigof Kaplamalı Antep Fıstıklı Aromalı Gofret 26 g: 11 TL

        Patisswiss Patlayan Şekerli Çikolata 40 g: 35 TL

        Xroll Pufuduk Marshmallowlu Bisküvi 17 g: 4 TL

        Kinder Sürpriz Yumurta 20 g: 54 TL

        Şölen Luppo Marshmallowlu Kek 182 g: 78 TL

        Ülker Olala Çikolatalı Muffin 40 g: 15 TL

        Eti M.Burger Süt Kremalı Bisküvi 45 g: 12,50 TL

        Yaylapop Popnays Mısır / Nohut Patlağı Cipsi 60 g: 45 TL

        Nutmaster Antep Fıstık Aromalı Krema 62 g: 20 TL

        Eti Lifalif Çikolatalı Bar 20 g: 40 TL

        Nestlé Nesfit Çilekli Tahıllı Bar 23,5 g: 29,50 TL

        Fellas Choco Çilekli Meyve Bar 35 g: 39,50 TL

        Olips Sert Şeker 28 g: 13,50 TL

        Olips Extra Dolgulu Bonbon 43 g: 17,50 TL

        Olips Mini Mints 12,5 g: 25 TL

        Pazal Meyve Aromalı Yumuşak Şeker 11 g: 10 TL

        Original Gourmet Lolipop 31 g: 15 TL

        Kent Tofita Yumuşak Şeker 47 g: 17,50 TL

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