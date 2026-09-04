TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLİYOR?

ABD Tarım Dışı İstihdam (TDİ) verisi, ABD ekonomisinin ve iş gücü piyasasının genel sağlığını gösteren en kritik ekonomik göstergelerden biridir. Bu verinin beklentilerin üzerinde veya altında kalması; ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarını, ABD dolarının değerini ve tahvil faizlerini doğrudan etkilediği için altın fiyatları üzerinde belirleyici bir rol oynar. Altın faiz getirisi olmayan bir varlık olduğu için, doların ve faizlerin yönüyle genellikle ters orantılı hareket eder.

ABD Tarım Dışı İstihdam verisi beklentilerin üzerinde açıklanırsa, yani istihdam artarsa altın fiyatları genellikle düşer. Yüksek istihdam rakamları ABD ekonomisinin güçlü seyrettiğine işaret eder. Güçlü bir ekonomi ise Fed'in faizleri yüksek tutma veya faiz indirimlerini erteleme ihtimalini artırır. Bu durum ABD dolar endeksinin (DXY) ve ABD tahvil faizlerinin yükselmesine yol açar. Değer kazanan dolar ve artan alternatif faiz getirisi karşısında altın çekiciliğini yitirir ve fiyatlarda geri çekilme yaşanır.