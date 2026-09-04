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        Haberler Bilgi ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı, altın fiyatları düşüşe geçti! ABD tarım dışı istihdam verisi ne oldu?

        ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı, altın fiyatları düşüşe geçti! ABD tarım dışı istihdam verisi ne oldu?

        ABD tarım dışı istihdam verisi ne oldu? ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararını bekleyen ve altın fiyatlarındaki son durumu inceleyen yatırımcılar merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki veriler beklentilerin üzerinde geldi. Karar sonrasında ise gözler güncel altın fiyatlarına çevrildi. Kararın açıklanmasının ardından ONS altında değer kaybı gözlemlendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 19:19 Güncelleme:
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        ABD tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Karar sonrası özellikle altın yatırımcıları ve ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararını bekleyen yatırımcılar "ABD tarım dışı istihdam verisi ne oldu?" sorusunun cevabını araşrtırmaya başladı. Peki, ABD tarım dışı istihdam verisi ne oldu? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...

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        ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ NE OLDU?

        ABD tarım dışı işsizlik oranı 162 bin kişi ile %4,1 olarak tespit edildi. Bir önceki ay sayı 23 bin olarak kaydedilmişti. Öte yandan beklentiler ise 55 bin kişi dolaylarındaydı.

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        TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLİYOR?

        ABD Tarım Dışı İstihdam (TDİ) verisi, ABD ekonomisinin ve iş gücü piyasasının genel sağlığını gösteren en kritik ekonomik göstergelerden biridir. Bu verinin beklentilerin üzerinde veya altında kalması; ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarını, ABD dolarının değerini ve tahvil faizlerini doğrudan etkilediği için altın fiyatları üzerinde belirleyici bir rol oynar. Altın faiz getirisi olmayan bir varlık olduğu için, doların ve faizlerin yönüyle genellikle ters orantılı hareket eder.

        ABD Tarım Dışı İstihdam verisi beklentilerin üzerinde açıklanırsa, yani istihdam artarsa altın fiyatları genellikle düşer. Yüksek istihdam rakamları ABD ekonomisinin güçlü seyrettiğine işaret eder. Güçlü bir ekonomi ise Fed'in faizleri yüksek tutma veya faiz indirimlerini erteleme ihtimalini artırır. Bu durum ABD dolar endeksinin (DXY) ve ABD tahvil faizlerinin yükselmesine yol açar. Değer kazanan dolar ve artan alternatif faiz getirisi karşısında altın çekiciliğini yitirir ve fiyatlarda geri çekilme yaşanır.

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        ABD Tarım Dışı İstihdam verisi beklentilerin altında kalırsa, yani istihdam artışı yavaşlar veya azalırsa altın fiyatları genellikle yükselir. Zayıf gelen istihdam verisi ABD ekonomisinde bir soğumaya veya yavaşlamaya işaret eder. Ekonomideki yavaşlama riskini gören piyasalar, Fed'in ekonomiyi desteklemek adına faiz indirimlerine başlayacağı veya mevcut indirim sürecini hızlandıracağı beklentisine girer. Düşen faiz beklentileriyle birlikte dolar endeksi ve tahvil getirileri geriler; bu da güvenli liman olan altına olan talebi artırarak ons fiyatını yukarı taşır.

        Piyasa reaksiyonlarını değerlendirirken verinin bir önceki aya göre sadece artıp azalmasından ziyade, açıklanan rakamın piyasa beklentisinin (konsensüs) ne kadar altında veya üstünde kaldığı esas alınır. Ayrıca TDİ verisiyle aynı anda açıklanan Ortalama Saatlik Kazançlar (enflasyon baskısı) ve İşsizlik Oranı verileri de altın fiyatlarındaki anlık dalgalanmalarda son derece etkilidir.

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        ALTIN FİYATLARI SERT DÜŞÜŞE GEÇTİ

        Karar sonrasında saat 15.50'de kaydedilen verilere göre ONS altın yüzde 2.4 değer kaybederken gram altın fiyatları ise 1.67 oranında değer kaybetti.

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        #ABD
        #Tarım dışı istihdam
        #altın
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