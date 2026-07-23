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        Haberler Bilgi Gündem AFAD - KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREM: 23 Temmuz az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        AFAD - KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREM: 23 Temmuz az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin 23 Temmuz 2026 Perşembe gününe ait son deprem verileri anbean takip ediliyor. Gün içerisinde farklı illerde meydana gelen sarsıntıların ardından "Az önce deprem mi oldu?", "Son deprem nerede gerçekleşti, kaç büyüklüğündeydi?" soruları öne çıktı. Türkiye genelinde kaydedilen depremlere ilişkin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin güncel listelerinde yayımlanmaya devam ediyor. İşte son depremler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 07:33 Güncelleme:
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        Türkiye'de yaşanan son dakika deprem gelişmeleri 23 Temmuz 2026 Perşembe günü de yakından izleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan anlık deprem kayıtları, gün içinde hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. "Deprem nerede oldu?", "Kaç büyüklüğünde meydana geldi?" sorularına yanıt arayanlar için son depremlere ilişkin büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgileri resmi kaynaklar üzerinden güncellenmeye devam ediyor. İşte detaylar...

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        23 TEMMUZ DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        23 TEMMUZ 2026 SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ

        23 TEMMUZ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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