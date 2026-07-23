Türkiye'de yaşanan son dakika deprem gelişmeleri 23 Temmuz 2026 Perşembe günü de yakından izleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan anlık deprem kayıtları, gün içinde hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. "Deprem nerede oldu?", "Kaç büyüklüğünde meydana geldi?" sorularına yanıt arayanlar için son depremlere ilişkin büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgileri resmi kaynaklar üzerinden güncellenmeye devam ediyor. İşte detaylar...