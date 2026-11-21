AKARYAKITA PEŞ PEŞE İNDİRİM GELDİ! Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? 21 Kasım 2026 güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Motorine yapılan büyük indirimin ardından benzin fiyatları da geriledi. 21 Kasım 2026 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında yaklaşık 2,90 TL'lik düşüş yaşandı. Motorine ise bir gün önce yaklaşık 6,50 TL indirim gelmişti. Peş peşe gelen fiyat değişikliklerinin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, bugün benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? Akaryakıta yeni zam veya indirim var mı? İşte 21 Kasım 2026 güncel akaryakıt fiyatları…
21 Kasım 2026 güncel akaryakıt fiyatları, benzin ve motorinde yaşanan peş peşe indirimlerin ardından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yaşanan değişiklikler araç sahipleri tarafından yakından takip ediyor. 20 Kasım Cuma günü motorinin litre fiyatında yaklaşık 6,50 TL'lik indirim yapılmasının ardından 21 Kasım Cumartesi günü benzinde de yaklaşık 2,90 TL'lik düşüş gerçekleşti. İndirimlerin pompa fiyatlarına yansımasıyla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde akaryakıt tarifeleri güncellendi. Peki, bugün benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 21 Kasım Cumartesi günü itibarıyla benzin, motorin ve otogaz fiyatlarında son durum...
BENZİNE İNDİRİM GELDİ!
Akaryakıt fiyatlarında iki gün üst üste önemli indirimler yaşandı. 20 Kasım 2026 Cuma günü motorinin litre fiyatında yaklaşık 6,50 TL'lik düşüş gerçekleşti.
Bu indirimin ardından 21 Kasım Cumartesi günü benzinin litre fiyatı da yaklaşık 2,90 TL geriledi. Böylece hem benzinli hem de dizel araç kullanan sürücüler için pompa fiyatları değişti.
LPG’YE İNDİRİM YAPILDI MI?
LPG’ye ise 21 Kasım 2026 Cumartesi günü itibarıyla yeni bir indirim yapılmadı.
21 KASIM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Akaryakıt fiyatları, illere ve dağıtım şirketlerine göre değişiklik gösteriyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de 21 Kasım 2026 tarihli benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle;
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin litre fiyatı: 68,40 TL
Motorin litre fiyatı: 88,90 TL
LPG litre fiyatı: 50,70 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin litre fiyatı: 68,20 TL
Motorin litre fiyatı: 88,70 TL
LPG litre fiyatı: 50,10 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 69,40 TL
Motorin litre fiyatı: 90,00 TL
LPG litre fiyatı: 50,79 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 69,60 TL
Motorin litre fiyatı: 90,20 TL
LPG litre fiyatı: 50,70 TL
Bursa
Benzin litre fiyatı: 69,60 TL
Motorin litre fiyatı: 89,90 TL
LPG litre fiyatı: 50,10 TL
Antalya
Benzin litre fiyatı: 70,60 TL
Motorin litre fiyatı: 91,40 TL
LPG litre fiyatı: 50,90 TL
Adana
Benzin litre fiyatı: 70,20 TL
Motorin litre fiyatı: 90,80 TL
LPG litre fiyatı: 51,11 TL