21 Kasım 2026 güncel akaryakıt fiyatları, benzin ve motorinde yaşanan peş peşe indirimlerin ardından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yaşanan değişiklikler araç sahipleri tarafından yakından takip ediyor. 20 Kasım Cuma günü motorinin litre fiyatında yaklaşık 6,50 TL'lik indirim yapılmasının ardından 21 Kasım Cumartesi günü benzinde de yaklaşık 2,90 TL'lik düşüş gerçekleşti. İndirimlerin pompa fiyatlarına yansımasıyla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde akaryakıt tarifeleri güncellendi. Peki, bugün benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 21 Kasım Cumartesi günü itibarıyla benzin, motorin ve otogaz fiyatlarında son durum...