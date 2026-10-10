AKARYAKITTA ÇİFTE DEĞİŞİM GÜNDEMDE! Benzine indirim, motorine zam mı geldi? Benzin ve motorin ne kadar olacak?

AKARYAKITTA ÇİFTE DEĞİŞİM BEKLENTİSİ!

Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemeleri benzin ve motorinin pompa fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

1 Ekim itibarıyla akaryakıtta eşel mobil sistemi sona ermiş, motorinde olduğu gibi benzinde de kademeli ÖTV uygulamasına geçilmişti. Bu kapsamda benzine yapılan 12,5 liralık zammın bir bölümü kademeli olarak pompa fiyatlarına yansıtılmıştı.

Bu kez akaryakıt fiyatlarında farklı yönlü bir değişiklik gündemde. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre; motorine zam, benzine ise indirim yapılması bekleniyor.