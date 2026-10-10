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        Haberler Bilgi AKARYAKITTA ÇİFTE DEĞİŞİM GÜNDEMDE! Benzine indirim, motorine zam mı geldi? Benzin ve motorin ne kadar olacak?

        AKARYAKITTA ÇİFTE DEĞİŞİM GÜNDEMDE! Benzine indirim, motorine zam mı geldi? Benzin ve motorin ne kadar olacak?

        Akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzine indirim, motorine zam yapılması öngörülüyor. Söz konusu değişikliklerin gerçekleşmesi halinde 10 Ekim 2026 Cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatı 96 kuruş gerilerken, motorinin litre fiyatında 6,40 lira artış yaşanacak. Peki, benzin ve motorin fiyatları ne kadar olacak, kaç TL? İşte 10 Ekim 2026 İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 00:14 Güncelleme:
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        Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir değişiklik gündemde. Benzin ve motorin fiyatlarında zıt yönlü değişimler bekleniyor. Sektör kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren benzine 96 kuruşluk indirim, motorine ise 6,40 liralık zam öngörülüyor. Beklenen artışın pompaya yansıması halinde motorinin litre fiyatı İstanbul’da. İşte, güncel akaryakıt fiyatları

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        AKARYAKITTA ÇİFTE DEĞİŞİM BEKLENTİSİ!

        Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemeleri benzin ve motorinin pompa fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

        1 Ekim itibarıyla akaryakıtta eşel mobil sistemi sona ermiş, motorinde olduğu gibi benzinde de kademeli ÖTV uygulamasına geçilmişti. Bu kapsamda benzine yapılan 12,5 liralık zammın bir bölümü kademeli olarak pompa fiyatlarına yansıtılmıştı.

        Bu kez akaryakıt fiyatlarında farklı yönlü bir değişiklik gündemde. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre; motorine zam, benzine ise indirim yapılması bekleniyor.

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        10 EKİM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        10 Ekim 2026 Cumartesi günü İstanbul, Ankara ve İzmir’de geçerli olan güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları şöyle:

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        İstanbul Avrupa Yakası

        Benzin: 83,80 TL

        Motorin: 96,60 TL

        LPG: 41,20 TL

        5

        İstanbul Anadolu Yakası

        Benzin: 83,60 TL

        Motorin: 96,50 TL

        LPG: 40,60 TL

        6

        Ankara

        Benzin: 84,80 TL

        Motorin: 97,70 TL

        LPG: 41,29 TL

        7

        İzmir

        Benzin: 85,10 TL

        Motorin: 98,00 TL

        LPG: 41,20 TL

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        (Akaryakıt fiyatları, dağıtım şirketine ve istasyona göre farklılık gösterebilir.)

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