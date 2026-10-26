ALES 3 ne zaman? ÖSYM takvimine göre 2026 ALES sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES 3) sınav tarihi belli oldu. Sınav, aynı zamanda üniversitelerde öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzman kadrolarına başvurularda da temel kriter olarak kabul ediliyor. Başvurular ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden tamamlandı. Peki ALES 3 ne zaman ve sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
ALES 3 sınavı başvuruları sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ALES sınav tarihi açıklandı. Adayların hangi okul, bina ve salonda sınava gireceğini gösteren sınav giriş yerleri henüz erişime açılmadı. Peki, ALES 3 sınavı ne zaman yapılacak hangi tarihte?
ALES 3 NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre yılın üçüncü ve son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES 3), 29 Kasım Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek.
Sayısal ve sözel bölümlerden oluşan sınavda adaylara toplam 100 soru yöneltilecek. Soruların yanıtlanması için 150 dakika süre tanınacak ve oturum saat 12.45'te tamamlanacak.
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin açıkladığı takvimde 2026 ALES 3 sonuç tarihi 17 Aralık Perşembe olarak yer alıyor. Sonuçlar açıklandığında adaylar, sınav puanlarını ve değerlendirme bilgilerini ÖSYM'nin sonuç açıklama ekranından görüntüleyebilecek.