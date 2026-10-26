ALES 3 ne zaman? ÖSYM takvimine göre 2026 ALES sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Başkanlık Seçimleri'nin ilk turunda Flavio Bolsonaro'ya karşı yaşadığı hezimeti 20 gün içinde zafere dönüştürmeyi başardı. Ülke tarihinin hem dördüncü kez seçilen ilk lideri hem de ilk turu kaybettikten sonra ikinci turda kazanan ilk adayı olan Lula, bu 20 gün ... Daha Fazla Göster

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Başkanlık Seçimleri'nin ilk turunda Flavio Bolsonaro'ya karşı yaşadığı hezimeti 20 gün içinde zafere dönüştürmeyi başardı. Ülke tarihinin hem dördüncü kez seçilen ilk lideri hem de ilk turu kaybettikten sonra ikinci turda kazanan ilk adayı olan Lula, bu 20 gün içinde neleri doğru yaptı? Bolsonaro fırtınasını nasıl durdurdu? Daha Az Göster