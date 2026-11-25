Altın fiyatlarında ibre yukarı döndü! 25 Kasım 2026 gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları, haftanın üçüncü işlem gününde yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gram altın ve çeyrek altındaki son hareketlilik yakından takip edilirken yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altınının alış satış fiyatları da araştırılıyor. Peki, 25 Kasım bugün gram altın kaç TL, çeyrek altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatlarında son durum...
25 Kasım 2026 Çarşamba günü altın piyasasında gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altınının alış satış fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altın piyasasındaki değişim, birikimlerini altın üzerinden değerlendiren vatandaşların da gündeminde. Gram altın ve çeyrek altında son fiyatlar, günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Peki, Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar? İşte, 25 Kasım 2026 altın fiyatları alış-satış fiyatları…
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın fiyatı, 25 Kasım Çarşamba günü yukarı yönlü hareket ediyor. Sabah saat 05.30 itibarıyla gram altının alış fiyatı 5.808,86 TL, satış fiyatı ise 5.809,77 TL seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim yüzde 0,46 artış olarak kaydedildi.
ÇEYREK ALTIN BUGÜN KAÇ TL?
Altın piyasasında en çok takip edilen yatırım araçlarından çeyrek altının fiyatı da yükseliş gösteriyor. Çeyrek altın 25 Kasım sabahında 9.902 TL alış, 10.144 TL satış fiyatından işlem görüyor. Yarım altın ise 19.803 TL alış ve 20.287 TL satış seviyesinde bulunuyor.
25 KASIM 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
25 Kasım 2026 Çarşamba günü sabah saatlerinde altın piyasasında öne çıkan alış ve satış fiyatları şöyle:
Gram altın: 5.808,86 TL alış – 5.809,77 TL satış
Çeyrek altın: 9.902 TL alış – 10.144 TL satış
Yarım altın: 19.803 TL alış – 20.287 TL satış
Tam altın: 39.486 TL alış – 40.514 TL satış
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Cumhuriyet altını: 40.331 TL alış – 41.031 TL satış
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Ata altın: 40.331 TL alış – 41.031 TL satış
22 ayar bilezik: 5.492,93 TL alış – 5.704,66 TL satış
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14 ayar altın: 3.291,50 TL alış – 4.458,54 TL satış
CUMHURİYET ALTINI VE 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?
Cumhuriyet altını 25 Kasım Çarşamba günü 40.331 TL alış, 41.031 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.
CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Özellikle düğün sezonu ve birikim amacıyla takip edilen 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 5.492,93 TL alış ve 5.704,66 TL satış seviyesinde bulunuyor.