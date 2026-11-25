25 Kasım 2026 Çarşamba günü altın piyasasında gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altınının alış satış fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altın piyasasındaki değişim, birikimlerini altın üzerinden değerlendiren vatandaşların da gündeminde. Gram altın ve çeyrek altında son fiyatlar, günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Peki, Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar? İşte, 25 Kasım 2026 altın fiyatları alış-satış fiyatları…