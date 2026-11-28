ALTIN SERT DÜŞÜŞ SONRASI YÜKSELDİ! Gram altın 6 bin TL sınırına dayandı: 28 Kasım 2026 Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 28 Kasım 2026 Cumartesi günü de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları, hafta başında bir yıldan uzun sürenin en düşük seviyesine gerilemesinin ardından toparlanma gösterdi. ABD'de tatil nedeniyle işlem hacminin düşmesi ve teknoloji hisselerindeki satış baskısının hafiflemesi altını desteklerken, Fed'in faiz artırımı beklentileri yükselişi sınırladı. Ons altında yaşanan yükselişle birlikte gram altın da yeniden 6 bin TL seviyesine yaklaştı. Altın alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar ise güncel alış ve satış rakamlarını araştırmaya başladı. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? Yarım, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte, 28 Kasım 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!
Altın fiyatları, kasım ayının son hafta sonunda yatırımcılar ve birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Hafta içerisinde 5 bin 582 TL seviyesine kadar gerileyen gram altın, cuma günü yeniden 6 bin TL sınırını test etti. Küresel piyasaların hafta sonu tatiline girmesiyle birlikte güncel altın fiyatları merak konusu oldu. Peki, bugün altın piyasasında son durum ne? Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL'den alınıp satılıyor? İşte 28 Kasım 2026 güncel altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?
ABD piyasalarındaki tatil nedeniyle işlem hacminin azalması ve teknoloji hisselerindeki satış baskısının hafiflemesi, altın fiyatlarının toparlanmasını destekledi. Küresel piyasalarda yeniden yükselişe geçen ons altın, yurt içinde gram altının da değer kazanmasında etkili oldu.
ALTIN FİYATLARINDA GÖZLER YENİ HAFTAYA ÇEVRİLDİ
Altın yatırımcıları yeni haftada ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin gelişmeleri, ABD'de açıklanacak ekonomik verileri, doların seyrini ve küresel piyasalardaki hareketliliği takip edecek.
28 KASIM 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Uluslararası piyasaların hafta sonu kapalı olması nedeniyle kuyumcuların ve bankaların altın alış-satış fiyatları farklılık gösterebiliyor.
28 Kasım 2026 Cumartesi günü altının güncel satış fiyatları şöyle:
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.963,87
Satış: 5.964,82
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.651,50
Satış: 3.655,56
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.542,20
Satış: 9.752,48
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 36.678,21
Satış: 37.372,29
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 43.206,00
Satış: 43.719,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 19.024,75
Satış: 19.504,96
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 38.168,78
Satış: 38.890,62
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 40.154,40
Satış: 41.170,40
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.632,34
Satış: 4.861,15
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.046,80
Satış: 6.286,90
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 107.217,00
Satış: 108.877,00