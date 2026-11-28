Altın fiyatları, kasım ayının son hafta sonunda yatırımcılar ve birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Hafta içerisinde 5 bin 582 TL seviyesine kadar gerileyen gram altın, cuma günü yeniden 6 bin TL sınırını test etti. Küresel piyasaların hafta sonu tatiline girmesiyle birlikte güncel altın fiyatları merak konusu oldu. Peki, bugün altın piyasasında son durum ne? Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL'den alınıp satılıyor? İşte 28 Kasım 2026 güncel altın fiyatları...