ANAOKULU KAYITLARI BAŞLAMA TARİHİ 2026 | Anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor? e-Devlet anaokulu okulları adrese göre kayıt okulu sorgulama ekranı
Veliler için yılın en merak edilen dönemlerinden biri yaklaşırken, anaokulu kayıt sürecine ilişkin beklenti ve araştırmalar da hız kazandı. Eğitim hayatının ilk adımı olarak görülen okul öncesi döneme dair detaylar, ailelerin gündeminde üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Kayıt takvimine ilişkin resmi açıklamalar yakından takip edilirken, başvuru şartları, kontenjan durumu ve tercih süreçlerine dair sorular da yoğun şekilde araştırılıyor. Özellikle çocuğunu ilk kez eğitim hayatına hazırlayacak olan veliler için bu süreç, hem heyecan hem de dikkat gerektiren bir dönemi beraberinde getiriyor. Gözler şimdi ilgili kurum ve yetkililerden gelecek duyurulara çevrilmiş durumda. Peki, Anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor? Ayrıntılar haberimizde.
Giriş: 2026-07-06 14:40:28 Güncelleme:
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