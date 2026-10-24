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        Haberler Bilgi AÖL SINAV TARİHLERİ 2026-2027: AÖL sınavları ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav ve oturum saatleri

        AÖL SINAV TARİHLERİ 2026-2027: AÖL sınavları ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav ve oturum saatleri

        Açık Öğretim Lisesinde eğitim gören öğrenciler için 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk dönem sınav süreci gündemdeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yayımladığı takvim doğrultusunda 11 Eylül'de başlayan kayıt işlemleri, 23 Ekim 2026 Cuma günü mesai bitiminde sona erdi. Kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından gözler, birinci dönem sınavlarının yapılacağı tarihlere çevrildi. Peki, 2026 AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık lise sınav giriş belgeleri hangi tarihte erişime açılacak? İşte MEB tarafından duyurulan AÖL sınav takvimi ve öğrencilerin merak ettiği ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 13:21 Güncelleme:
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        1

        2026-2027 eğitim öğretim yılında Açık Öğretim Lisesi öğrencilerini bekleyen ilk sınavların tarihi merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni döneme ilişkin kayıt ve sınav takvimini açıklarken öğrenciler de hazırlıklarını belirlenen tarihlere göre planlamaya başladı. 11 Eylül'de başlayan ve 23 Ekim 2026'da sona eren kayıt döneminin ardından birinci dönem sınavlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Eğitimlerine açık lise üzerinden devam eden binlerce öğrenci, sınavların kaç oturumda gerçekleştirileceğini, hangi saatlerde başlayacağını ve sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağını öğrenmek istiyor. Peki, AÖL 1. dönem sınavları hangi tarihlerde düzenlenecek? 2026 Açık Öğretim Lisesi sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? İşte MEB'in açıkladığı takvime göre AÖL sınav tarihleri ve oturum bilgileri…

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        2026-2027 AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavlarının tarihlerini duyurdu. Açıklanan takvime göre sınavlar, 20 Aralık 2026 Pazar günü iki ayrı oturum halinde gerçekleştirilecek.

        3

        AÖL SINAVLARI OTURUM SAATLERİ

        1. oturum: 20 Aralık 2026 Pazar, saat 10.00

        2. oturum: 20 Aralık 2026 Pazar, saat 14.00

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        AÖL SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN, NASIL ALINIR?

        Açık Öğretim Lisesi 1. dönem yazılı sınavlarına katılacak öğrenciler, 15 Aralık 2026 tarihinden itibaren fotoğraflı sınav giriş belgelerine ulaşabilecek. Adaylar, AÖL öğrenci giriş ekranı üzerinden sisteme giriş yaparak sınav belgelerini görüntüleyip çıktı alabilecek.

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        #AÖL
        #Açık Öğretim Lisesi
        #aöl sınavları
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