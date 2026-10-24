AÖL SINAV TARİHLERİ 2026-2027: AÖL sınavları ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav ve oturum saatleri

2026-2027 eğitim öğretim yılında Açık Öğretim Lisesi öğrencilerini bekleyen ilk sınavların tarihi merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni döneme ilişkin kayıt ve sınav takvimini açıklarken öğrenciler de hazırlıklarını belirlenen tarihlere göre planlamaya başladı. 11 Eylül'de başlayan ve 23 Ekim 2026'da sona eren kayıt döneminin ardından birinci dönem sınavlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Eğitimlerine açık lise üzerinden devam eden binlerce öğrenci, sınavların kaç oturumda gerçekleştirileceğini, hangi saatlerde başlayacağını ve sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağını öğrenmek istiyor. Peki, AÖL 1. dönem sınavları hangi tarihlerde düzenlenecek? 2026 Açık Öğretim Lisesi sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? İşte MEB'in açıkladığı takvime göre AÖL sınav tarihleri ve oturum bilgileri…