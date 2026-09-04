ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON OLACAK MI? Arka Sokaklar 21. sezon var mı, yayımlanacak mı, ne zaman başlayacak?

ARKA SOKAKLAR 751. BÖLÜM ÖZETİ

Kayıp olan Ali’nin peşine düşen ekibimiz ondan iyi bir haber beklemektedir. Bir seminere konuşmacı olarak katılacak olan Dr. Sanem dış güçlerin dikkatini çeker. Josef ve Devran Sanem’i etkisiz hale getirmeye çalışacaktır.

Yine Yolcu olmaya zorlanan Ali kirli işlere dahil edilmek için Ürgüp’e kaçırılmıştır. Ekibimiz her ne pahasına olursa olsun Ali’yi kurtarmak için her yolu deneyecektir. Bu kendi sonlarını getirecek de olsa...