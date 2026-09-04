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        Haberler Bilgi ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON OLACAK MI? Arka Sokaklar 21. sezon var mı, yayımlanacak mı, ne zaman başlayacak?

        ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON OLACAK MI? Arka Sokaklar 21. sezon var mı, yayımlanacak mı, ne zaman başlayacak?

        Eylül ayına girilmesiyle birlikte dizilerin yeni sezon tarihleri bir bir açıklanırken gözler Arka Sokaklar dizisine çevrildi. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'ın yeni sezonda olup olmayacağı merak konusu oldu. Dizinin sıkı takipçileri ''Arka Sokaklar yeni sezon olacak mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 20 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan polisiye dizi, 5 Haziran Cuma günü yayınlanan 751. bölümüyle sezon arasına girmişti. Peki, Arka Sokaklar 21. sezon var mı, yayımlanacak mı, ne zaman başlayacak? İşte 2026 Arka Sokaklar'ın yeni sezon sürecine dair detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 12:59 Güncelleme:
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        Ekranlarda yeni sezon heyecanı yaşanıyor. Yeni dizilerin ekran macerası başlarken, mevcut diziler de birer birer sezonu açıyor. Kanallardan yayın tarihleri açıklaması peş peşe gelirken gözler Arka Sokaklar’a çevrilmiş durumda. 5 Haziran 2026 Cuma günü yayınlanan 751. bölümüyle sezon finali yapan Arka Sokaklar'ın yeni sezonda olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar yeni sezon olacak mı? Arka Sokaklar 21. sezon var mı, yayınlanacak mı, ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

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        ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON OLACAK MI?

        Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisi, 5 Haziran 2026 tarihinde yayınlanan 751. bölümüyle 20. sezonunu tamamladı. Sezon finalinin ardından yeni bölümlerin çekilip çekilmeyeceği merak edilmeye başlandı.

        Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’ın yeni sezonda devam etmeme kararı aldığı iddia edildi.

        Kanal tarafından dizinin yeni sezonda olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmese de Arka Sokaklar’ın yeni yayın dönemi tanıtımında yer almaması iddiaları destekledi.

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        ARKA SOKAKLAR 21. SEZON VAR MI, YAYIMLANACAK MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2026-2027 yayın döneminde Arka Sokaklar dizisinin 21. sezonu için belirlenmiş bir yayın tarihi bulunmuyor.

        Dizinin farklı bir yapım şirketiyle devam edeceğine yönelik iddialar gündeme gelse de verilen karar doğrultusunda Arka Sokaklar'ın yeni sezonda yayınlanması beklenmiyor.

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        ARKA SOKAKLAR 751. BÖLÜM ÖZETİ

        Kayıp olan Ali’nin peşine düşen ekibimiz ondan iyi bir haber beklemektedir. Bir seminere konuşmacı olarak katılacak olan Dr. Sanem dış güçlerin dikkatini çeker. Josef ve Devran Sanem’i etkisiz hale getirmeye çalışacaktır.

        Yine Yolcu olmaya zorlanan Ali kirli işlere dahil edilmek için Ürgüp’e kaçırılmıştır. Ekibimiz her ne pahasına olursa olsun Ali’yi kurtarmak için her yolu deneyecektir. Bu kendi sonlarını getirecek de olsa...

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        #Arka Sokaklar
        #Arka Sokaklar yeni sezon olacak mı
        #Arka Sokaklar 21. sezon var mı
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