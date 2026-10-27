Askerlik yerleri e-Devlet sorgulama 2026 Kasım celbi: Askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
2026 Kasım celbi askerlik yerleri için beklenen tarih belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayımlanan takvime göre askerlik sınıflandırma sonuçları açıklanıyor. Kasım ayında silahaltına alınacak yedek subay, yedek astsubay adayları ve er statüsündeki yükümlüler, birlik bilgilerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Askerlik görevini yerine getirmeye hazırlanan vatandaşlar, askerlik yerleri sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve sorgulama ekranını araştırıyor. Sınıflandırma sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte yükümlülerin askerlik yapacakları birlikler ve sevk tarihleri de belli olacak. Peki, Askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte Kasım celbi askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarih...
Kasım celbi kapsamında askerlik yapacak yükümlüler için sınıflandırma sonuçları için geri sayım başladı. Sonuçlar açıklandığında yedek subay ve yedek astsubay adayları ile er statüsündeki yükümlüler, hangi birlikte görev yapacaklarını öğrenebilecek. Askerlik yeri sorgulama işlemi, e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle gerçekleştirilebilecek. Peki, 2026 Kasım celbi askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? İşte MSB askerlik yeri sorgulama ekranı...
2026 KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvime göre, Kasım 2026 sınıflandırma dönemi sonuçları 27 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile er statüsündeki yükümlüler, seçim ve sınıflandırma sonuçlarını bu tarihten itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Sonuçlar ayrıca askerlik şubelerinden de sorgulanabilecek.
ASKERLİK YERİ E-DEVLET'TEN NASIL SORGULANIR?
Askerlik yerlerini öğrenmek isteyen yükümlüler, e-Devlet Kapısı'na giriş yaptıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı hizmetleri arasındaki “Askerliğim” bölümünü kullanabilecek. Ardından “Celp ve Sevk Dönemi” ekranından sınıflandırma sonuçları kontrol edilebilecek.
Sorgulama işlemi için e-Devlet şifresi veya sistemin kabul ettiği diğer giriş yöntemleri kullanılabilecek. Sonuç ekranında yükümlünün statüsü, kuvveti, sınıfı, branşı ve eğitim merkezi gibi bilgiler yer alacak. MSB, sonuçların açıklanacağı tarihin resmi duyurular üzerinden takip edilmesini öneriyor.
KASIM CELBİ SEVK TARİHLERİ 2026
MSB'nin duyurusunda Kasım 2026 sınıflandırma dönemine ilişkin sevk tarihleri de açıklandı. Buna göre sevk işlemleri üç grup halinde gerçekleştirilecek:
Yedek subay/astsubay adayları ile erler, 1'inci grup: 5 Kasım 2026
Erler, 2'nci grup: 3 Aralık 2026
Erler, 3'üncü grup: 7 Ocak 2027
Yükümlüler, kendilerine ait sevk tarihini sınıflandırma sonuçları üzerinden kontrol etmeli. Sevk belgesi, ilgili sevk tarihinden 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesinden alınabilecek.
ASKERLİK YERİ AÇIKLANDIKTAN SONRA NE YAPILMALI?
Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlülerin kendilerine bildirilen sevk tarihini ve eğitim merkezini kontrol etmesi gerekiyor. Birliğe katılış için barkodlu sevk belgesinin e-Devlet üzerinden indirilerek çıktısının alınması önem taşıyor. MSB'nin açıklamasına göre yalnızca ekran görüntüsü sevk belgesi yerine geçmiyor.
Ayrıca yükümlülerin, belirlenen sevk süresi içinde birliklerine katılması gerekiyor. Geçerli bir mazereti bulunmadan sevk belgesini almayan veya kendisine tanınan süre içinde birliğine katılmayanlar hakkında bakaya işlemi uygulanabiliyor. Bu nedenle adayların sınıflandırma sonuçlarını ve sevk belgelerini zamanında kontrol etmesi önem taşıyor.