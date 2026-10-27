ASKERLİK YERİ AÇIKLANDIKTAN SONRA NE YAPILMALI?

Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlülerin kendilerine bildirilen sevk tarihini ve eğitim merkezini kontrol etmesi gerekiyor. Birliğe katılış için barkodlu sevk belgesinin e-Devlet üzerinden indirilerek çıktısının alınması önem taşıyor. MSB'nin açıklamasına göre yalnızca ekran görüntüsü sevk belgesi yerine geçmiyor.

Ayrıca yükümlülerin, belirlenen sevk süresi içinde birliklerine katılması gerekiyor. Geçerli bir mazereti bulunmadan sevk belgesini almayan veya kendisine tanınan süre içinde birliğine katılmayanlar hakkında bakaya işlemi uygulanabiliyor. Bu nedenle adayların sınıflandırma sonuçlarını ve sevk belgelerini zamanında kontrol etmesi önem taşıyor.