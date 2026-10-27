SON DAKİKA: ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI! MSB ile 2026 Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama e-devlet ekranı

Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebilecek.

Yükümlüler, askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere, sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını, silahaltına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebilecek.

Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacak.