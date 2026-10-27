SON DAKİKA: ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI! MSB ile 2026 Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama e-devlet ekranı
Kasım 2026 askerlik yerleri açıklandı! Milli Savunma Bakanlığının (MSB) belirlediği takvim doğrultusunda yedek subay, yedek astsubay ve er adaylarının sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026 Salı günü (bugün) erişime açıldı. Kasım, Aralık ve Ocak dönemlerinde silahaltına alınacak binlerce yükümlü, askerlik yapacakları birlikleri ve sevk tarihlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. İşte 2026 MSB askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı ve sevk tarihleri...
Askerlik görevini yerine getirmeye hazırlanan binlerce yükümlünün beklediği Kasım celbi askerlik yerleri belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanan 2026 yılı askerlik takvimi doğrultusunda, yedek subay ve yedek astsubay adayları ile erlerin seçim ve sınıflandırma sonuçları bugün erişime açıldı. Kasım, Aralık ve Ocak dönemlerinde askere alınacak yükümlüler, görev yapacakları birlikleri, askerlik statülerini ve sevk tarihlerini e-Devlet, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulaması üzerinden öğrenebilecek. Peki, askerlik yerleri nasıl sorgulanır, sevk belgeleri ne zaman alınacak? İşte 2026 Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı ve sevk işlemlerine ilişkin ayrıntılar...
ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) son dakika duyurusu ile 2026 Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kasım, Aralık 2026 ve Ocak 2027 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtasıyla sınıflandırma kurulu huzurunda belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz." denildi.
2026 KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Askerlik yerlerini sorgulamak isteyen yükümlüler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet Kapısı'na giriş yaparak Milli Savunma Bakanlığının "Askerliğim" hizmeti üzerinden görev yapacakları birlikleri ve sevk tarihlerini görüntüleyebilecek.
2026 KASIM CELBİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
Milli Savunma Bakanlığının yayımladığı takvime göre Kasım 2026 sınıflandırma döneminde askerlik yapacak yükümlüler üç farklı grupta sevk edilecek.
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup): 5 Kasım 2026
Er (2. grup): 3 Aralık 2026
Er (3. grup): 7 Ocak 2027
ASKERLİK SEVK BELGESİ NE ZAMAN ALINACAK?
Milli Savunma Bakanlığının duyurusuna göre yükümlüler, sevk belgelerini sevk tarihlerinden 10 gün önce e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden alabilecek.
Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecek. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabilecek.
Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebilecek.
Yükümlüler, askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere, sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını, silahaltına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebilecek.
Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacak.