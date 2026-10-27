Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi SON DAKİKA: ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI! MSB ile 2026 Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama e-devlet ekranı

        SON DAKİKA: ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI! MSB ile 2026 Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama e-devlet ekranı

        Kasım 2026 askerlik yerleri açıklandı! Milli Savunma Bakanlığının (MSB) belirlediği takvim doğrultusunda yedek subay, yedek astsubay ve er adaylarının sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026 Salı günü (bugün) erişime açıldı. Kasım, Aralık ve Ocak dönemlerinde silahaltına alınacak binlerce yükümlü, askerlik yapacakları birlikleri ve sevk tarihlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. İşte 2026 MSB askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı ve sevk tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 10:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Askerlik görevini yerine getirmeye hazırlanan binlerce yükümlünün beklediği Kasım celbi askerlik yerleri belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanan 2026 yılı askerlik takvimi doğrultusunda, yedek subay ve yedek astsubay adayları ile erlerin seçim ve sınıflandırma sonuçları bugün erişime açıldı. Kasım, Aralık ve Ocak dönemlerinde askere alınacak yükümlüler, görev yapacakları birlikleri, askerlik statülerini ve sevk tarihlerini e-Devlet, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulaması üzerinden öğrenebilecek. Peki, askerlik yerleri nasıl sorgulanır, sevk belgeleri ne zaman alınacak? İşte 2026 Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı ve sevk işlemlerine ilişkin ayrıntılar...

        2

        ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB) son dakika duyurusu ile 2026 Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı.

        Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kasım, Aralık 2026 ve Ocak 2027 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtasıyla sınıflandırma kurulu huzurunda belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz." denildi.

        3

        2026 KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Askerlik yerlerini sorgulamak isteyen yükümlüler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet Kapısı'na giriş yaparak Milli Savunma Bakanlığının "Askerliğim" hizmeti üzerinden görev yapacakları birlikleri ve sevk tarihlerini görüntüleyebilecek.

        ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        2026 KASIM CELBİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

        Milli Savunma Bakanlığının yayımladığı takvime göre Kasım 2026 sınıflandırma döneminde askerlik yapacak yükümlüler üç farklı grupta sevk edilecek.

        Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup): 5 Kasım 2026

        Er (2. grup): 3 Aralık 2026

        Er (3. grup): 7 Ocak 2027

        5

        ASKERLİK SEVK BELGESİ NE ZAMAN ALINACAK?

        Milli Savunma Bakanlığının duyurusuna göre yükümlüler, sevk belgelerini sevk tarihlerinden 10 gün önce e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden alabilecek.

        Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecek. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabilecek.

        6

        Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebilecek.

        Yükümlüler, askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere, sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını, silahaltına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebilecek.

        Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Aşırı sağ fırtınası dindi: Lula Brezilya'da nasıl yeniden kazandı?

        Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Başkanlık Seçimleri'nin ilk turunda Flavio Bolsonaro'ya karşı yaşadığı hezimeti 20 gün içinde zafere dönüştürmeyi başardı. Ülke tarihinin hem dördüncü kez seçilen ilk lideri hem de ilk turu kaybettikten sonra ikinci turda kazanan ilk adayı olan Lula, bu 20 gün ...
        #askerlik yerleri
        #MSB
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüyor
        Rezidansta tetiği çekti 3 saat sonra öldürüldü
        Rezidansta tetiği çekti 3 saat sonra öldürüldü
        SPK tasfiye ve ödeme esaslarını belirledi
        SPK tasfiye ve ödeme esaslarını belirledi
        Süper Lig tarihinde zirve el değiştirdi!
        Süper Lig tarihinde zirve el değiştirdi!
        Derbiyi izlerken hortuma yakalandılar!
        Derbiyi izlerken hortuma yakalandılar!
        Kardeşinin evine gitti! Emekli polisin kanlı arazi kavgası
        Kardeşinin evine gitti! Emekli polisin kanlı arazi kavgası
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        İsrail'de kritik seçim
        İsrail'de kritik seçim
        91 yaşındaki yaşlı kadına hemşire dayağı!
        91 yaşındaki yaşlı kadına hemşire dayağı!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama
        10 yıl sonra ağlatan kader! Biri sıkıştırdı öteki ezdi
        10 yıl sonra ağlatan kader! Biri sıkıştırdı öteki ezdi
        Hollanda 2027'de de Eurovision'a katılmıyor
        Hollanda 2027'de de Eurovision'a katılmıyor
        Güzellik kraliçesinden suçlama
        Güzellik kraliçesinden suçlama
        Kazanan da kaybeden de borsada kayıp
        Kazanan da kaybeden de borsada kayıp
        230 bin liralık telefonda şikayetler artıyor
        230 bin liralık telefonda şikayetler artıyor
        Kayıp çift aranıyordu... Uçurumdan ses geldi
        Kayıp çift aranıyordu... Uçurumdan ses geldi
        Borsa İstanbul'dan Tera Portföy kararı
        Borsa İstanbul'dan Tera Portföy kararı
        Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadından tornavidalı intikam
        Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadından tornavidalı intikam
        Aşklarını kanıtlayan fotoğraflar çıktı
        Aşklarını kanıtlayan fotoğraflar çıktı
        "F.Bahçe'de radikal kararlar alınmalı"
        "F.Bahçe'de radikal kararlar alınmalı"