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        Haberler Bilgi Magazin Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş hayatını kaybetti! Sezen Taş kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı?

        Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş hayatını kaybetti! Sezen Taş kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı?

        Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'de yaşanan acı olayın ardından hayatını kaybetti. 34 yaşındaki Sezen Taş'ın Erdemli ilçesinde bir apartmanın 14'üncü katından düştüğü belirtildi. Sabah saatlerinde meydana gelen olay sonrası bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sezen Taş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Taş'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ölümün nasıl gerçekleştiğine ilişkin inceleme sürüyor. Peki, Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı, evli miydi? İşte Sezen Taş'ın hayatına ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 18:28 Güncelleme:
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        Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın vefat etti. Edinilen bilgilere göre olay, Mersin'in Erdemli ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Sezen Taş'ın bir apartmanın 14'üncü katından düştüğü belirtildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirilirken, yapılan kontrolde 34 yaşındaki Taş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Peki, Sezen Taş kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı, evli miydi, çocuğu var mıydı? İşte olayın ayrıntıları ve Sezen Taş hakkında merak edilen bilgiler...

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        SEZEN TAŞ HAYATINI KAYBETTİ

        Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen olayda, şarkıcı Atilla Taş'ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş yaşamını yitirdi. Sabah saatlerinde bir apartmanda meydana gelen olayda, Sezen Taş'ın 14'üncü kattan düştüğü belirtildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Sezen Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        SEZEN TAŞ NEDEN ÖLDÜ?

        Sezen Taş'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. İlk bilgilere göre Taş'ın bir binanın 14'üncü katından düştüğü belirtilirken, olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin kesin neden henüz açıklanmadı.

        Taş'ın ölüm nedeninin yapılacak otopsi ve soruşturma kapsamında gerçekleştirilecek incelemelerin ardından netlik kazanması bekleniyor. Bu nedenle olayın kaza mı, intihar mı ya da başka bir nedenle mi gerçekleştiğine ilişkin kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

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        SEZEN TAŞ KİMDİR?

        1992 yılında dünyaya gelen Sezen Taş, ünlü şarkıcı Atilla Taş'ın kızıdır.

        SEZEN TAŞ KAÇ YAŞINDAYDI?

        Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın 34 yaşında olduğu öğrenildi. Genç yaşta hayatını kaybeden Taş'ın vefat haberi ailesi ve yakınlarında büyük üzüntüye neden oldu.

        SEZEN TAŞ EVLİ MİYDİ, ÇOCUĞU VAR MIYDI?

        Sezen Taş iki çocuk annesiydi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Olayın ardından Sezen Taş'ın cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Güvenlik güçleri olayın meydana geliş şekline ilişkin inceleme başlatırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

        Kesin ölüm nedeni ve olayın tüm ayrıntılarının yürütülecek soruşturma ve otopsi işlemlerinin ardından ortaya çıkması bekleniyor.

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