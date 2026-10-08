SEZEN TAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen olayda, şarkıcı Atilla Taş'ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş yaşamını yitirdi. Sabah saatlerinde bir apartmanda meydana gelen olayda, Sezen Taş'ın 14'üncü kattan düştüğü belirtildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Sezen Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SEZEN TAŞ NEDEN ÖLDÜ?

Sezen Taş'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. İlk bilgilere göre Taş'ın bir binanın 14'üncü katından düştüğü belirtilirken, olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin kesin neden henüz açıklanmadı.

Taş'ın ölüm nedeninin yapılacak otopsi ve soruşturma kapsamında gerçekleştirilecek incelemelerin ardından netlik kazanması bekleniyor. Bu nedenle olayın kaza mı, intihar mı ya da başka bir nedenle mi gerçekleştiğine ilişkin kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.