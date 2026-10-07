Aynı şarkıyı neden başa sarıp duruyoruz? Araştırmalar dikkat çeken bir noktaya işaret ediyor

ŞARKI BİTTİKTEN SONRA NEDEN HALA AKLIMIZDA ÇALIYOR?

Bir şarkının müzik kapandıktan sonra da zihnimizde devam etmesi farklı bir deneyim. Bazen dinlemeyi bıraktıktan sonra bile melodinin bir bölümü zihinde dönüp duruyor.

Bilimsel literatürde “istemsiz müzikal imgeleme” olarak adlandırılan bu durum, günlük hayatta earworm yani “dile dolanan şarkı” şeklinde ifade ediliyor.

2023 yılında Quarterly Journal of Experimental Psychology dergisinde yayımlanan bir çalışmada araştırmacılar, müziğin tekrar edilmesinin daha sonra ortaya çıkan istemsiz müzikal imgelemeyle ilişkisini inceledi.

Çalışmada katılımcılara daha önce bilmedikleri şarkı bölümleri farklı sayılarda dinletildi. Daha fazla tekrar edilen parçaların katılımcılar için daha tanıdık hale geldiği ve müzikle eşlik etme davranışının arttığı görüldü.

Ancak önemli bir ayrıntı vardı: Tekrarın etkisi her şarkıda aynı değildi. Bu nedenle bir melodinin zihne takılmasını yalnızca o parçanın kaç kez dinlendiğiyle açıklamak mümkün değil.