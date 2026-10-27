Ballon d'Or canlı izle ekranı: Ballon d'Or hangi kanalda? 2026 Ballon d'or kim kazandı?
Dünya futbolunun en prestijli bireysel ödüllerinden Ballon d'Or için futbolseverlerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. 2026 Ballon d'Or ödül töreninde yılın en iyi erkek ve kadın futbolcuları belli olacak. Futbol dünyasının yıldız isimleri, prestijli ödülü kazanmak için yarışacak. Ballon d'Or törenin tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgisi gündemdeki yerini aldı. Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Erling Haaland ve Harry Kane ve diğer yıldızların yarışacağı törende 'Altın Top' sahibi bulacak. Peki, Ballon d'Or 2026 ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve adaylar kimler? İşte Ballon d'Or canlı izle seçenekleri, aday listesi...
Ballon d'Or ödül töreni, futbol sezonunun en dikkat çeken organizasyonları arasında yer alıyor. Her yıl dünyanın en başarılı futbolcularını bir araya getiren gecede bireysel performanslar ödüllendiriliyor. 2026 yılında da erkekler ve kadınlar kategorilerinde büyük rekabet yaşanması bekleniyor. Peki, Ballon d'Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ballon d'or kim kazandı, 2026 adayları kimler? İşte Ballon d'Or 2026 adayları ve ödül törenin yayınlanacağı kanal bilgisi...
BALLON D'OR KİM KAZANDI?
EN YETENEKLİ GENÇ OYUNCU
Barcelona'nın genç süperstarı Yamal en yetenekli genç oyuncu seçildi.
YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ
Dünya Kupası kazanan İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Luis de la Fuente yılın teknik direktörü seçildi.
YILIN KALECİSİ
İspanya Milli Takım ve Athletic Bilbao'nun file bekçisi Unai Simon yılın en iyi kalecisi seçildi.
BALLON D'OR 2026 ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ballon d'Or 2026 ödül töreninin 26 Ekim Pazartesi günü Londra'da düzenlenmesi planlanıyor. Törenin Türkiye saatiyle ise 23.00'te başlaması bekleniyor.
BALLON D'OR CANLI İZLE EKRANI
Ballon d'Or ödül töreni Tivibu Spor 1 kanalından ve Tivibu Spor'un resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
2026 BALLON D'OR ADAYLARI KİMLER?
Erkekler:
Jude Bellingham (İngiltere, Real Madrid)
Pau Cubarsí (İspanya, Barselona)
Marc Cucurella (İspanya, Chelsea/Real Madrid)
Ousmane Dembélé (Fransa, Paris Saint-Germain)
Luis Díaz (Kolombiya, Bayern München)
Bruno Fernandes (Portekiz, Manchester United)
Gabriel (Brezilya, Arsenal)
Erling Haaland (Norveç, Manchester City)
Achraf Hakimi (Fas, Paris Saint-Germain)
Harry Kane (İngiltere, Bayern Münih)
Khvicha Kvaratskhelia (Gürcistan, Paris Saint-Germain)
Lamine Yamal (İspanya, Barselona)
Sadio Mané (Senegal, Al-Nassr)
Marquinhos (Brezilya, Paris Saint-Germain)
Lautaro Martínez (Arjantin, Inter)
Kylian Mbappé (Fransa, Real Madrid)
Nuno Mendes (Portekiz, Paris Saint-Germain)
Lionel Messi (Arjantin, Inter Miami)
João Neves (Portekiz, Paris Saint-Germain)
Michael Olise (Fransa, Bayern Münih)
Willian Pacho (Ekvador, Paris Saint-Germain)
Julián Quiñones (Meksika, Al-Qadsiah)
Declan Rice (İngiltere, Arsenal)
Rodri (İspanya, Manchester City/Barselona)
Fabián Ruiz (İspanya, Paris Saint-Germain)
William Saliba (Fransa, Arsenal)
Ferran Torres (İspanya, Barselona/Paris Saint-Germain)
Dayot Upamecano (Fransa, Bayern Münih)
Vinícius Júnior (Brezilya, Real Madrid)
Vitinha (Portekiz, Paris Saint-Germain)
Kadınlar:
Selma Bacha (Fransa, OL Lyonnes)
Barbra Banda (Zambiya, Orlando Pride)
Klara Bühl (Almanya, Bayern Münih)
Esmee Brugts (Hollanda, Barcelona)
Mariona Caldentey (İspanya, Arsenal)
Scarlett Camberos (Meksika, Club América)
Kerstin Casparij (Hollanda, Manchester City)
Temwa Chawinga (Malavi, Kansas City Current)
Cata Coll (İspanya, Barcelona)
Melchie Dumornay (Haiti, OL Lyonnes)
Caroline Graham Hansen (Norveç, Barcelona)
Alex Greenwood (İngiltere, Manchester City)
Patri Guijarro (İspanya, Barcelona)
Pernille Harder (Danimarka, Bayern Münih)
Yui Hasegawa (Japonya, Manchester City)
Rose Lavelle (Amerika Birleşik Devletleri, Gotham FC)
Mapi León (İspanya, Barcelona/London City Lionesses)
Lorena (Brezilya, Kansas City Current)
Melvine Malard (Fransa, Manchester ) United/Chelsea)
Manaka Matsukubo (Japonya, Kuzey Carolina Courage/Chelsea)
Vivianne Miedema (Hollanda, Manchester City)
Ewa Pajor (Polonya, Barselona)
Clàudia Pina (İspanya, Barselona)
Alexia Putellas (İspanya, Barselona/Londra Şehir Dişi Aslanları)
Wendie Renard (Fransa, OL Lyonnes)
Alessia Russo (İngiltere, Arsenal)
Khadija Shaw (Jamaika, Manchester City)
Momoko Tanikawa (Japonya, Bayern Münih)
Caroline Weir (İskoçya, Real Madrid/OL Lyonnes)
Tessa Wullaert (Belçika, Inter/Como)
BALLON D'OR 2026 TÖRENİNDE HANGİ ÖDÜLLER VERİLECEK?
Londra'daki organizasyonda erkekler ve kadınlar için farklı kategorilerde ödüller dağıtılacak. Yılın futbolcusu seçiminin yanı sıra kaleciler, teknik direktörler, genç oyuncular ve kulüpler de değerlendirilecek.
- Ballon d'Or: Yılın en iyi erkek ve kadın futbolcusu
- Kopa Kupası: Yılın en iyi genç futbolcuları
- Yashin Kupası: Yılın en iyi kalecileri
- Johan Cruyff Kupası: Yılın en iyi teknik direktörleri
- Gerd Müller Kupası: Yılın en iyi golcüleri
- Yılın kulübü: Erkek ve kadın futbolunda öne çıkan kulüpler
- Socrates Ödülü: Toplumsal dayanışma ve sosyal sorumluluk çalışmalarına katkı sağlayan isimler
Böylece futbolun farklı alanlarında başarı gösteren sporcular, teknik adamlar ve kulüpler ödüllerine kavuşacak.