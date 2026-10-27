Ballon d'Or ödül töreni, futbol sezonunun en dikkat çeken organizasyonları arasında yer alıyor. Her yıl dünyanın en başarılı futbolcularını bir araya getiren gecede bireysel performanslar ödüllendiriliyor. 2026 yılında da erkekler ve kadınlar kategorilerinde büyük rekabet yaşanması bekleniyor. Peki, Ballon d'Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ballon d'or kim kazandı, 2026 adayları kimler? İşte Ballon d'Or 2026 adayları ve ödül törenin yayınlanacağı kanal bilgisi...