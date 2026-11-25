Barcelona - Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? EuroLeague Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz
EuroLeague'de heyecan 14. hafta karşılaşmalarıyla devam ederken Fenerbahçe Tarfin zorlu Barcelona deplasmanına çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa'nın güçlü takımlarından Barcelona karşısında galibiyet arayacak. İspanya'da oynanacak mücadele, iki takımın ligdeki konumu açısından büyük önem taşıyor. Fenerbahçe, deplasmanda kazanarak üst sıralardaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Barcelona ise taraftarı önünde sahadan galibiyetle ayrılarak avantaj elde etmek istiyor. Basketbolseverler Barcelona - Fenerbahçe Tarfin mücadelesinin maç saati, yayın bilgilerini ve canlı izle ekranını araştırmaya başladı. Peki Barcelona - Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte EuroLeague Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı...
EuroLeague'de 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Tarfin ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Katalan temsilcisi de kendi sahasında kazanarak zirve yarışındaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. İki takımın da galibiyet hedefiyle parkeye çıkacağı mücadelede yüksek tempolu bir karşılaşma bekleniyor. Peki Barcelona - Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte EuroLeague Barcelona - Fenerbahçe Tarfin maçı canlı izle ekranı...
BARCELONA - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 14. haftasında 24 Kasım 2026 Salı günü Barcelona'ya konuk olacak. Palau Blaugrana'da oynanacak karşılaşmanın hava atışı Türkiye saatiyle 23.00'te yapılacak.
BARCELONA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Barcelona - Fenerbahçe Tarfin karşılaşması S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Basketbolseverler mücadeleyi ilgili televizyon kanalı ve dijital yayın platformu üzerinden takip edebilecek.
FENERBAHÇE TARFİN'İN EUROLEAGUE'DEKİ HEDEFİ GALİBİYET
Fenerbahçe Tarfin, geride kalan 13 haftada 8 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, son olarak Olimpia Milano deplasmanında 78-70 mağlup oldu. Barcelona karşısında kazanmak isteyen Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte Avrupa Ligi'nde yeniden çıkış yakalamayı amaçlıyor.
BARCELONA - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE EKRANI
Barcelona ile Fenerbahçe Tarfin arasındaki EuroLeague mücadelesini canlı izlemek isteyenler, S Sport ve S Sport Plus yayınlarını takip edebilir. Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte canlı yayın ekranı üzerinden mücadeledeki gelişmeler izlenebilecek.