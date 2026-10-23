Barcelona ile Real Madrid arasındaki dev mücadele, LaLiga'nın 10. haftasında futbolseverlerle buluşacak. Maçı televizyondan ve dijital platformlardan takip etmek isteyen taraftarlar, Barcelona Real Madrid maçının oynanacağı tarihi gündemine aldı. Peki, Barcelona Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte Barcelona Real Madrid maçı tarihi ve saati...