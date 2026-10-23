El Clasico için nefesler tutuldu! Barcelona-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dünya futbolunun merakla beklediği El Clasico heyecanı için geri sayım başladı. Barcelona ile Real Madrid, İspanya LaLiga'nın 10. haftasında kozlarını paylaşacak. Spotify Camp Nou'da oynanacak dev karşılaşmada iki takım da kritik bir galibiyet için sahaya çıkacak. Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in mücadelede görev alıp almayacağı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Barcelona taraftarı kendi sahasında avantaj yakalamak isterken Real Madrid deplasmanda kazanmayı hedefliyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, Barcelona Real Madrid maçının tarihi ve maç saatini gündemine aldı. Peki, Barcelona – Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve Arda Güler oynayacak mı? İşte Barcelona Real Madrid maçının oynanacağı tarih...
Barcelona ile Real Madrid arasındaki dev mücadele, LaLiga'nın 10. haftasında futbolseverlerle buluşacak. Maçı televizyondan ve dijital platformlardan takip etmek isteyen taraftarlar, Barcelona Real Madrid maçının oynanacağı tarihi gündemine aldı. Peki, Barcelona Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte Barcelona Real Madrid maçı tarihi ve saati...
BARCELONA – REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Barcelona ile Real Madrid, 25 Ekim 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek. LaLiga'nın 10. haftasında oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Karşılaşmaya Barcelona'nın ev sahipliği yaptığı Spotify Camp Nou ev sahipliği yapacak.
BARCELONA – REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Barcelona – Real Madrid El Clasico karşılaşması, Türkiye'de S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Mücadeleyi internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, platformun resmî uygulaması veya internet sitesi üzerinden yayın seçeneklerine ulaşabilecek.
Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenlerin abonelik koşullarını kontrol etmesi gerekiyor. Maçın şifresiz yayınlanması beklenmiyor.
ARDA GÜLER BARCELONA MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in Barcelona karşısında görev alıp almayacağı merak ediliyor. Genç futbolcunun ilk 11'de başlayıp başlamayacağı, teknik direktörün tercihi ve maç öncesinde açıklanacak resmî kadroyla netleşecek.
Arda Güler'in El Clasico'da sahaya çıkması hâlinde ortaya koyacağı performans, Türk futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Milli oyuncunun maç kadrosundaki durumu ve ilk 11 tercihi için karşılaşma öncesindeki açıklamaların izlenmesi gerekiyor.
EL CLASICO CANLI İZLE: BARCELONA – REAL MADRİD MAÇI İZLE
Barcelona – Real Madrid maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, El Clasico canlı izle ve Barcelona Real Madrid canlı yayın aramalarına yöneliyor. Dev mücadele, Türkiye'de S Sport Plus üzerinden takip edilebilecek.
Karşılaşmayı mobil cihaz, bilgisayar veya desteklenen diğer cihazlardan izlemek isteyen taraftarlar, yayıncı platformun resmî erişim seçeneklerini kullanabilir. Futbolseverlerin yayın saati ve abonelik bilgilerini maç öncesinde kontrol etmesi öneriliyor.