Başakşehir – Çorum FK maçı canlı izle: Başakşehir – Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Futbol severler Başakşehir – Çorum FK maçı canlı izleme linkine ulaşmaya çalışıyor. Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaşacağı İstanbul Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı. Başakşehir – Çorum FK maçı öncesinde arama motorlarında en çok merak edilen konular arasında maçın başlama saati, canlı yayın kanalı ve karşılaşmanın yayın bilgileri yer alıyor. Peki Başakşehir – Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Başakşehir – Çorum FK karşılaşması futbol gündeminde öne çıkarken, taraftarlar mücadeleye ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir ile Arca Çorum FK karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, “Başakşehir – Çorum FK maçı canlı nereden izlenir, maç hangi kanalda, saat kaçta?” sorularına yanıt arıyor. 23 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. İşte Başakşehir – Çorum FK maçının canlı yayın bilgileri...
BAŞAKŞEHİR – ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında İstanbul Başakşehir, sahasında Arca Çorum FK'yi konuk edecek. 23 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadelede iki takım da sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor.
BAŞAKŞEHİR – ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverlerin merakla beklediği Başakşehir – Çorum FK karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele dijital yayın platformu TOD üzerinden de takip edilebilecek.
Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverlerin yayın platformlarına ait geçerli aboneliğe sahip olması gerekiyor. Maç şifresiz olarak yayınlanmayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir muhtemel 11'i:
Deniz Dilmen, Ömer Ali Şahiner, Emin Bayram, Ousseynou Ba, Michal Karbownik, Jakub Kaluzinski, Olivier Kemen, Eldor Shomurodov, Ivan Brnic, Andreas Skov Olsen, Davie Selke.
Çorum FK muhtemel 11'i:
Marcos Felipe, Alexandre Penetra, Çağlar Söyüncü, Hrvoje Smolcic, Andrei Borza, Ylber Ramadani, Ermin Mahmic, Mohamed Diomande, Cengiz Ünder, Alexandros Kyziridis, Jesus Ramirez.