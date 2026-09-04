Başakşehir Galatasaray maçı, Süper Lig'in 4. haftasının açılış karşılaşması olarak futbolseverlerin karşısına çıkacak. Galatasaray'ın Başakşehir karşısında ligdeki son 8 maçını kazandı. Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın 11'i ve Başakşehir Galatasaray maçı canlı izle bilgisi gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, Başakşehir Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte Başakşehir Galatasaray maçının canlı yayın bilgileri ve karşılaşma öncesindeki son gelişmeler...