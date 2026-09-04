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        Haberler Bilgi Spor Başakşehir Galatasaray maçı canlı izle bilgisi: Başakşehir Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Başakşehir Galatasaray maçı canlı izle bilgisi: Başakşehir Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Başakşehir Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyişi sona eriyor. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Başakşehir deplasmanında kritik bir mücadeleye çıkacak. İlk 3 haftada 7 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, zirvedeki yerini korumak için sahaya çıkacak. 4 puanı bulunan Başakşehir ise güçlü rakibi karşısında taraftarının desteğiyle puan veya puanlar almak istiyor. Peki, Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Başakşehir Galatasaray maçı canlı izle bilgisi ve iki takımın 11'i...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 19:55 Güncelleme:
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        Başakşehir Galatasaray maçı, Süper Lig'in 4. haftasının açılış karşılaşması olarak futbolseverlerin karşısına çıkacak. Galatasaray'ın Başakşehir karşısında ligdeki son 8 maçını kazandı. Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın 11'i ve Başakşehir Galatasaray maçı canlı izle bilgisi gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, Başakşehir Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte Başakşehir Galatasaray maçının canlı yayın bilgileri ve karşılaşma öncesindeki son gelişmeler...

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        BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Başakşehir Galatasaray maçı 4 Eylül 2026 Cuma günü saat 20.00'de oynanacak.

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        BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Başakşehir Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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        BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

        Başakşehir Galatasaray maçının canlı yayın adresi beIN Sports 1 olacak. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

        Başakşehir Galatasaray maçı canlı izle araması yapan futbolseverlerin karşılaşmayı resmi yayın platformları üzerinden takip etmesi mümkün olacak.

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        BAŞAKŞEHİR'İN 11'İ

        Deniz, Ömer Ali, Emin, Opoku, Operi, Kaluzinski, Umut Güneş, Olsen, Kemen, Fayzullaev, Shomurodov.

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        GALATASARAY'IN 11'İ

        Uğurcan, Sallai, Lemina, Davinson Sanchez, Jakobs, Torreira, Sara, Leroy Sane, Batrakov, Yunus Akgün, Osimhen.

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