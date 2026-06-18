ABD ile İran savaşını sona erdiren anlaşmanın yürürlüğe girmesi Brent petrol ve küresel piyasalarda benzin ve motorinin metrik ton fiyatlarını düşürdü. Benzine, bu gece yarısı 3,96 TL indirim göründü. Eşel mobil sistemi gereğince pompaya yansıması beklenen indirim tutarı 99 kuruş olarak hesaplandı. eki, Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel Ankara, İzmir ve İstanbul benzin ve motorin fiyatları