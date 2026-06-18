Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyat listesi
Benzin fiyatlarına indirim yolda... ABD ve İran arasındaki uzlaşı sonrası Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılacak olması küresel çapta brent petrol fiyatlarında düşüşün önünü açtı. Yaşanan gelişmeler ise beraberinde benzin fiyatlarında indirimi gündeme getirdi. Son bilgilere göre benzin fiyatlarına indirim yolda. Peki, Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel Ankara, İzmir ve İstanbul benzin ve motorin fiyatları
Giriş: 18 Haziran 2026 - 14:42 Güncelleme:
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ABD ile İran savaşını sona erdiren anlaşmanın yürürlüğe girmesi Brent petrol ve küresel piyasalarda benzin ve motorinin metrik ton fiyatlarını düşürdü. Benzine, bu gece yarısı 3,96 TL indirim göründü. Eşel mobil sistemi gereğince pompaya yansıması beklenen indirim tutarı 99 kuruş olarak hesaplandı. eki, Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel Ankara, İzmir ve İstanbul benzin ve motorin fiyatları
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ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Benzin: 63,89 TL
Motorin: 67,42 TL
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İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Benzin: 62,79
Motorin: 66,17